Mercato PSG : qu’en est-il de la prolongation d’Ousmane Dembélé ?

Selon les informations du journal Le Parisien, la priorité du Paris Saint-Germain concerne d’abord la continuité. Bradley Barcola, qui met Paris dans l'embarras, et Quentin Ndjantou, blessé, figurent en haut de la pile des prolongations à traiter rapidement. Deux profils jugés essentiels pour l’avenir, tant pour leur impact sportif que pour leur potentiel de progression. Si l’ancien Lyonnais attise les convoitises des cadors européens pour un potentiel transfert, le Titi, lui, fait l’unanimité dans le vestiaire parisien.

Dans le même temps, le club parisien semble avoir déjà sécurisé plusieurs dossiers sensibles. Les situations de Willian Pacho, Fabián Ruiz et Senny Mayulu seraient désormais verrouillées, preuve d’une volonté claire de stabilité au sein de l’effectif, même si le club a ciblé plusieurs joueurs pour cet hiver.