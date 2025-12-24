Mercato PSG : qu’en est-il de la prolongation d’Ousmane Dembélé ?

À Paris, le mercato ne se limite pas aux arrivées. En interne, le club travaille activement sur la sécurisation de plusieurs cadres et jeunes talents. Parmi les dossiers en cours, celui d’Ousmane Dembélé concentre aujourd’hui de nombreuses attentions, tant les paramètres sportifs et contractuels s’annoncent délicats.
Le PSG met l’accent sur les prolongations
Selon les informations du journal Le Parisien, la priorité du Paris Saint-Germain concerne d’abord la continuité. Bradley Barcola, qui met Paris dans l'embarras, et Quentin Ndjantou, blessé, figurent en haut de la pile des prolongations à traiter rapidement. Deux profils jugés essentiels pour l’avenir, tant pour leur impact sportif que pour leur potentiel de progression. Si l’ancien Lyonnais attise les convoitises des cadors européens pour un potentiel transfert, le Titi, lui, fait l’unanimité dans le vestiaire parisien.
Dans le même temps, le club parisien semble avoir déjà sécurisé plusieurs dossiers sensibles. Les situations de Willian Pacho, Fabián Ruiz et Senny Mayulu seraient désormais verrouillées, preuve d’une volonté claire de stabilité au sein de l’effectif, même si le club a ciblé plusieurs joueurs pour cet hiver.
Des discussions ouvertes avec Mbaye et Dembélé
D’autres négociations restent toutefois ouvertes. Ibrahim Mbaye fait partie des joueurs avec lesquels les échanges se poursuivent, dans une logique de projection à moyen terme. Mais c’est surtout le cas d’Ousmane Dembélé qui interroge en interne comme en externe.
Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier français ne se trouve pas dans l’urgence contractuelle. Pourtant, sa situation sportive actuelle pousse le PSG à anticiper. Touché par des blessures à répétition et récemment freiné par un épisode de maladie, Dembélé enchaîne peu. Une frustration réelle pour un joueur qui estime avoir besoin de rythme pour exprimer tout son potentiel.
Un nouveau modèle salarial qui pose question
Le PSG souhaite prolonger Ousmane Dembélé, mais pas à n’importe quelles conditions. Le club envisage un nouveau schéma contractuel, avec une part fixe revue à la baisse et un système largement basé sur des variables liées au nombre de matchs disputés. Pourtant, le joueur réclamerait un salaire Ballon d’Or pour renouveler son bail.
Sur le papier, cette approche vise à protéger le club. Dans les faits, elle pourrait refroidir un joueur souvent ralenti par des soucis physiques indépendants de sa volonté. Ce décalage entre exigences sportives et contraintes contractuelles fait aujourd’hui de Dembélé un dossier sensible, peut-être le plus complexe de l’hiver parisien.