ousmane-dembele(C)Getty Images
Patrick Tchanhoun

Mercato PSG : qu’en est-il de la prolongation d’Ousmane Dembélé ?

Le PSG avance ses pions en coulisses. Une prolongation intrigue pourtant plus que les autres : celle d’Ousmane Dembélé.

À Paris, le mercato ne se limite pas aux arrivées. En interne, le club travaille activement sur la sécurisation de plusieurs cadres et jeunes talents. Parmi les dossiers en cours, celui d’Ousmane Dembélé concentre aujourd’hui de nombreuses attentions, tant les paramètres sportifs et contractuels s’annoncent délicats.

