Le Havre - PSG : Paris s’impose dans la douleur (0-1)

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec Le Havre, samedi soir, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Un match très ouvert mais avec un manque de réalisme criard des deux côtés. Toutefois, les Parisiens ont réussi à s’imposer sur l’une des rares occasions réussies face aux Normands.

Le HAC craque, Paris trouve la faille

24 heures après le nul de Lens contre Strasbourg (1-1), le PSG avait une nouvelle occasion de prendre le large en tête du championnat, ce samedi. L’occasion était encore bien trouvée face au Havre, une autre équipe mal classée en Ligue 1. Malgré le large turnover de Luis Enrique, les Parisiens n’ont pas eu du mal à se montrer dangereux dès les premières minutes de la rencontre. Mais, la défense havraise résistait tant bien que mal aux assauts franciliens. Le Havre, bien que dominé, parvenait également à s’offrir quelques percées dangereuses sur le camp parisien.

Cependant, c’est bien Paris qui avait le dernier mot avec un centre millimétré de Kang-In Lee sur la tête de Bradley Barcola pour l’ouverture du score (0-1, 37e). Les rôles auraient pu être inversés dans la foulée avec une belle ouverture de Barcola pour Lee qui manquait le cadre, à la surprise générale (40e). Le Paris Saint-Germain retrouvait quand même le chemin des filets grâce à Dro Fernandez qui transformait un caviar d’Achraf Hakimi, mais le but était finalement annulé pour un hors-jeu du Marocain (41e). Score à la pause, 0-1.

Le PSG marque le pas, Le Havre bloque

En seconde période, le PSG se signalait d’entrée avec une frappe de Khvicha Kvaratskhelia sur le poteau de Mory Diaw (50e). Les Normands répondaient dans la foulée avec une tentative d’Issa Soumaré détournée par Matvey Safonov (54e). Le jeu penchait ensuite plus du côté parisien avec des attaques répétées sur le camp du Havre, mais avec moins de réussite. Les entrées de Désiré Doué, Nuno Mendes et Ibrahim Mbaye ne changeaient rien pour Paris qui avait toujours du mal à faire trembler les filets de nouveau.

Mory Diaw repoussait tout et même un penalty de Désiré Doué pour empêcher les visiteurs de faire le break (80e). Le score ne bougeait donc pas jusqu’au coup de sifflet final qui validait la victoire parisienne. Un succès qui permet au Paris Saint-Germain (1er, 57 pts) de prendre quatre points d’avance sur le RC Lens (2e, 53 pts) pendant que Le Havre (13e, 26 pts) reste dans le ventre mou du classement.