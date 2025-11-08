Luis Enrique face à la tempête : son message fort avant le choc OL-PSG

Le revers face au Bayern Munich a laissé des traces. Non seulement sur le plan comptable, mais aussi physique. Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes sont sortis blessés, de quoi compliquer encore un peu plus les choix du technicien espagnol. Pourtant, loin de se plaindre, Luis Enrique a choisi la voie du calme et de la lucidité.

Lors d’un entretien accordé au média officiel du club, il a d’abord voulu retenir le positif :

« Après avoir analysé le match (face au Bayern), on a fait plus de choses positives que je pensais. On a eu des moments de souffrance. C'était un match plus disputé. Il y a du positif et du négatif bien sûr. La saison a débuté il y a trois mois. Il faut savoir gérer tout ça pour être positif. Je suis très content de voir comment l'équipe s'est entraînée ces derniers jours. Il y a beaucoup de bruit autour de l'équipe. On est 1er en championnat, en bonne position en Ligue des champions, il faut continuer notre chemin, à chercher du positif. On peut s'améliorer mais pour moi c'est positif », a-t-il lancé au micro de PSGTV avant la conférence de presse.

Pour Luis Enrique, pas question de céder à la panique. Malgré les blessures, malgré la pression, il insiste sur la progression collective et sur l’état d’esprit de son groupe.