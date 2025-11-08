Trois jours après la défaite frustrante contre le Bayern Munich (1-2) en Ligue des champions, le PSG doit déjà tourner la page. Dimanche soir, le club parisien affronte l’Olympique Lyonnais (20h45) pour conclure cette séquence avant la trêve internationale. Privé de plusieurs cadres, Luis Enrique s’est présenté ce samedi en conférence de presse, serein, presque apaisé, malgré le tumulte qui entoure l’équipe. L’Espagnol a balayé les doutes, évoqué la gestion des blessures, le mercato, la jeunesse montante, et affiché une confiance intacte à la veille d’un déplacement crucial.
Luis Enrique face à la tempête : son message fort avant le choc OL-PSG
- AFP
Un PSG touché, mais pas abattu
Le revers face au Bayern Munich a laissé des traces. Non seulement sur le plan comptable, mais aussi physique. Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes sont sortis blessés, de quoi compliquer encore un peu plus les choix du technicien espagnol. Pourtant, loin de se plaindre, Luis Enrique a choisi la voie du calme et de la lucidité.
Lors d’un entretien accordé au média officiel du club, il a d’abord voulu retenir le positif :
« Après avoir analysé le match (face au Bayern), on a fait plus de choses positives que je pensais. On a eu des moments de souffrance. C'était un match plus disputé. Il y a du positif et du négatif bien sûr. La saison a débuté il y a trois mois. Il faut savoir gérer tout ça pour être positif. Je suis très content de voir comment l'équipe s'est entraînée ces derniers jours. Il y a beaucoup de bruit autour de l'équipe. On est 1er en championnat, en bonne position en Ligue des champions, il faut continuer notre chemin, à chercher du positif. On peut s'améliorer mais pour moi c'est positif », a-t-il lancé au micro de PSGTV avant la conférence de presse.
Pour Luis Enrique, pas question de céder à la panique. Malgré les blessures, malgré la pression, il insiste sur la progression collective et sur l’état d’esprit de son groupe.
- AFP
Lyon, un test de caractère pour les Parisiens
L’entraîneur espagnol n’a pas tardé à se projeter vers le duel face à l’Olympique Lyonnais, une équipe en pleine reconstruction sous les ordres de Paulo Fonseca. Luis Enrique, qui connaît bien les contextes tendus, s’attend à une opposition sérieuse :
« Le choc face à Lyon ? L'idéal est de gagner le match contre une bonne équipe et un très bon entraîneur que j'aime. C'est un moment spécial. C'est le moment de montrer notre résilience », a-t-il ajouté.
Plus qu’un simple match, ce déplacement ressemble à une épreuve psychologique. Le PSG doit prouver qu’il peut rebondir rapidement après un revers. L’objectif est clair : conserver la tête du championnat avant la coupure internationale et maintenir la confiance dans le projet de jeu.
- Getty
Les blessures n’effraient pas Lucho
Malgré la série de pépins physiques, Luis Enrique ne veut pas dramatiser. Interrogé sur la situation des latéraux, il a répondu avec un aplomb rare :
« Je suis très motivé parce que j'aime les difficultés. Pour moi, c'est un moment très particulier mais positif. Il faut accepter chaque moment et chercher le positif. C'est quelque chose d'habituel pour les entraîneurs de haut niveau ».
Le technicien reste fidèle à sa philosophie : s’adapter, chercher des solutions, ne jamais se cacher derrière les absences. Ce discours de résilience vise autant ses joueurs que l’environnement du club.
- Getty
Un mercato sous contrôle
Face à l’avalanche de blessés, la question du mercato d’hiver est revenue sur la table. Mais là encore, le coach du PSG a voulu couper court à toute spéculation :
« On est ouvert tout le temps sur le mercato, mais il n'y a pas d'urgence, pas de préoccupation. On regarde les choses positives et négatives. Il n'y a pas de problème en ce moment. Il y a des blessures mais comme dans tous les clubs. On a confiance dans les joueurs de l'équipe ».
Luis Enrique ne réclame rien. Il veut travailler avec le groupe en place, persuadé que la qualité et la profondeur de son effectif suffiront pour tenir jusqu’à la fin de la saison.
- Getty Images Sport
Un message de confiance envers son groupe
Malgré les critiques, l’Espagnol ne doute pas de la progression de son équipe. Sa réponse est claire lorsqu’on lui parle des attentes autour du PSG :
« On est 1er et bien placé en Ligue des champions, vous voulez des choses plus positives que ça ? C'est une très bonne position. On a surmonté les choses compliquées en début de saison. Pour moi, il n'y a pas de préoccupation ».
Son discours reste cohérent : avancer sans se laisser perturber. Pour lui, l’évolution de l’équipe passe par la gestion des moments difficiles. Et cette période en fait partie.
- Getty Images Sport
Une jeunesse qui frappe à la porte
La conférence de presse a aussi permis d’évoquer la montée en puissance de certains jeunes. Kang-In Lee s’apprête à disputer son 100e match avec le club, un cap symbolique :
« Ce sera son 100e match, on va voir combien de temps il va jouer demain. Cela montre son importance. Tous les joueurs peuvent s'améliorer. Lui aussi. On est content d'arriver à ce chiffre (de 100 matchs avec Paris) ».
Luis Enrique a aussi confirmé la présence du jeune David Boly dans le groupe : « Il sera dans le groupe mais il faut être calme. Il y a différentes possibilités. C'est le moment de montrer de la confiance à plusieurs joueurs. Il sera là demain ».
Cette ouverture envers les jeunes talents illustre la volonté du coach de faire confiance au centre de formation, tout en maintenant la pression du haut niveau.
- AFP
Le mental au centre du projet
Interrogé sur la réaction de ses joueurs après la défaite européenne, Luis Enrique s’est dit satisfait de leur état d’esprit :
« Ce que j'ai vu est un sentiment de douleur comme à chaque fois que tu perds. Je suis toujours honnête avec les joueurs. Il y a eu plus de choses positives que je pensais. Les petits détails sont importants. On a fait quelques petits cadeaux. La différence entre les deux équipes est très petite ».
Ce constat montre qu’il croit au potentiel collectif de son effectif. L’Espagnol veut s’appuyer sur ce socle mental pour traverser les tempêtes.
- AFP
Entre fatigue et gestion des rotations : Zaïre-Emery, la confirmation d’un leader
Le technicien parisien a également évoqué la question de la fatigue et de la gestion des efforts : « Sans intensité il n'y a pas de match de haut niveau. Sur ce point on a fait du bon boulot. C'est pour ça qu'on doit faire du turnover. Il faut savoir gérer ça, rien de différent de nos habitudes. C'est un travail de Tétris pour un entraîneur. Après la trêve, on va jouer huit matchs ! »
Avec un calendrier chargé, la rotation devient une nécessité. Luis Enrique en a conscience et l’assume pleinement.
Toujours interrogé sur le cas de Warren Zaïre-Emery, qui a repris sa forme optimale, récompensée par un retour en équipe de France, le coach espagnol n’a pas tari d’éloges : « Quand il était moins bien ? Tout dépend de la confiance. C'est un joueur différent. Il montre tout le temps ses qualités. Il est très mur. Il est prêt tout le temps. C'est un vrai leader non pas avec les mots mais comme un exemple. En ce moment il peut jouer partout ».
Pour Luis Enrique, le jeune milieu symbolise l’avenir du club. Mature, travailleur, et exemplaire, il incarne ce PSG en construction, ambitieux mais lucide.
- AFP
L’OL-PSG, un test avant la trêve
Avant de conclure, l’Espagnol a reconnu que le bilan entre les deux trêves dépendrait du début de saison :
« Il sera condition par le début de saison. Je suis satisfait. J'aime avoir des difficultés tout le temps. Il faut être attentif. J'espère récupérer tous les joueurs mais c'est pareil pour tous les coachs. Le bilan, ce sera pour la fin de saison. Pour le moment, c'est positif ».
Le ton est donné. À Lyon, le PSG cherchera moins à briller qu’à prouver qu’il reste solide, organisé et mentalement fort.