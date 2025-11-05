Le Paris Saint-Germain traverse une période qui n’a rien d’un long fleuve tranquille. Après avoir frôlé la catastrophe face au Bayern Munich (défaite 1-2) mardi soir et vu son infirmerie se remplir à une vitesse inquiétante, le club francilien n’a plus le luxe de patienter. Cet hiver, le PSG va devoir bouger, et vite. Là où la direction tenait jusqu'ici un discours mesuré sur le mercato, la réalité sportive a brutalement rappelé son existence : sans renforts, l’idée de conserver son titre européen devient illusoire.
Urgence au PSG : le mercato hivernal activé, un joueur du Bayern dans le viseur
Un début de saison sous tension et des blessures clés
La saison dernière avait eu des allures de conte pour les Parisiens : un effectif complet, des cadres disponibles et une dynamique victorieuse jusqu’aux sommets européens. Rien à voir avec ce début de saison. Depuis l’été, les blessures tombent sans prévenir, probablement fatiguées par un calendrier infernal et des échéances rapprochées.
Luis Enrique n'a jamais disposé de son groupe au complet. Et le scénario s’est encore assombri en une semaine à peine : Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi ont tous fini à l'infirmerie. Des absences qui se comptent en semaines, pas en jours, ce qui plonge le staff dans une situation délicate.
Sans ces pièces majeures, Paris perd en créativité, en percussion et en profondeur. Face au Bayern, la réalité s’est imposée comme une claque : malgré les efforts de Lee Kang-in, auteur de prestations toujours propres et inspirées, l’attaque a manqué d’idées et de spontanéité. Bradley Barcola reste prometteur mais il accuse encore le poids des responsabilités laissées par les blessures.
Le mercato d’hiver n’est plus une option, mais une obligation
Jusqu’ici, Luis Campos et Luis Enrique s’étaient montrés sereins concernant le mercato hivernal, comme ils l’avaient été l’été dernier en ne bougeant que pour Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi. Cette philosophie "stabilité avant tout" n’a plus sa place.
Désormais, Paris prépare un mois de janvier actif. Le journaliste de Le Parisien, Dominique Sévérac, le rappelle clairement : « Le mercato, qui n’était jusqu’ici pas une option en cas de blessure, va revenir peupler les nuits des décideurs parisiens ».
L’attaque représente le premier chantier. Dembélé ne rassure pas physiquement, Doué va manquer plusieurs semaines, et l'idée d’enchaîner les rencontres avec un secteur offensif limité semble dangereuse pour les ambitions du club. Renforcer l’aile et ajouter un profil capable de bousculer les blocs bas devient prioritaire.
La piste Upamecano enflamme Paris
Mais Paris ne compte pas se renforcer uniquement devant. Un défenseur figure aussi dans les projets du board, signe que la prudence prévaut à tous les étages du terrain.
Avant et depuis le choc face au Bayern, un nom circule avec insistance : Dayot Upamecano. En fin de contrat en juin prochain, l’international français a rappelé au Parc des Princes qu'il possède le niveau pour évoluer dans une équipe championne d’Europe.
Le quotidien sportif L’Équipe explique que le PSG pense sérieusement à lui. Le profil plaît, l'expérience aussi, et le timing contractuel rend l’opération séduisante sur le papier.
Reste un obstacle de taille : convaincre le Bayern de le laisser filer cet hiver. À ce stade, ce scénario paraît complexe, même si Paris garde un œil attentif.
Paris sait ce qu’il risque
Le PSG avance désormais dans une période charnière. Les ambitions européennes demeurent intactes, mais la profondeur actuelle ne suffit pas pour tenir trois fronts : Ligue 1, Ligue des champions et Coupe nationale.
Avec un effectif diminué, Paris marche sur un fil. L'hiver se transforme en tournant. Recruter ne relève plus du confort mais de la survie sportive. Et si l’idée de conserver la couronne européenne anime encore tout un club, l’urgence dicte désormais sa loi.