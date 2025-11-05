Urgence au PSG : le mercato hivernal activé, un joueur du Bayern dans le viseur

La saison dernière avait eu des allures de conte pour les Parisiens : un effectif complet, des cadres disponibles et une dynamique victorieuse jusqu’aux sommets européens. Rien à voir avec ce début de saison. Depuis l’été, les blessures tombent sans prévenir, probablement fatiguées par un calendrier infernal et des échéances rapprochées.

Luis Enrique n'a jamais disposé de son groupe au complet. Et le scénario s’est encore assombri en une semaine à peine : Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi ont tous fini à l'infirmerie. Des absences qui se comptent en semaines, pas en jours, ce qui plonge le staff dans une situation délicate.

Sans ces pièces majeures, Paris perd en créativité, en percussion et en profondeur. Face au Bayern, la réalité s’est imposée comme une claque : malgré les efforts de Lee Kang-in, auteur de prestations toujours propres et inspirées, l’attaque a manqué d’idées et de spontanéité. Bradley Barcola reste prometteur mais il accuse encore le poids des responsabilités laissées par les blessures.