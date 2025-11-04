Dimanche soir, l’ambiance s’annonce électrique entre Lyon et Paris. Le choc de la 12e journée de Ligue 1, programmé à 20h45, concentre déjà les attentions. Alors que l’OL cherche à rester au contact des équipes européennes, le PSG veut poursuivre sa marche solide en tête du championnat. Et désormais, un élément clé est connu : l’arbitre chargé d'orchestrer cette bataille intense.
Ligue 1 - L’arbitre du match OL-PSG est connu ! (Officiel)
- Getty Images Sport
Benoît Bastien désigné pour ce rendez-vous majeur
La Ligue a tranché : Benoît Bastien sera l’homme au sifflet. Pour la première fois cette saison, l’officiel croisera le chemin des Lyonnais, une équipe qu’il connaît pourtant très bien. Le technicien originaire d’Épinal affiche 42 ans et déjà une longue histoire avec l’OL, avec ce match qui constituera sa 45e direction de la formation rhodanienne. Lyon le retrouve donc sur un rendez-vous déjà capital pour l’équilibre de sa saison.
Côté Paris, l’arbitre n'arrivera pas en terrain inconnu non plus. Il a dirigé 54 rencontres du PSG au cours de sa carrière. Il avait notamment officié lors de la finale de Coupe de France face à Reims (3-0) ainsi qu’au Parc des Princes contre Lyon lors de la 15e journée de la saison précédente, conclue par une victoire parisienne (3-1). Autant dire que les deux camps le connaissent par cœur.
- AFP
Des dynamiques différentes avant le choc
L’OL arrive avec un bilan mitigé : une victoire et deux matchs nuls lors des trois dernières rencontres. Pas catastrophique, mais pas suffisamment tranchant pour relâcher la vigilance. Lyon pointe en 6e position du Championnat de France et souhaite absolument suivre le rythme imposé par les clubs européens pour rester dans le bon wagon.
Paris, lui, domine toujours la Ligue 1, même sans grande flamboyance. Les Parisiens disposent également d’un avantage non négligeable : 48 heures de récupération supplémentaires. Le PSG accueille le Bayern ce mardi soir en Ligue des champions, alors que les Gones joueront à Séville jeudi en Ligue Europa. Ce petit détail pourrait peser lourd dans les jambes.
- AFP
Un quatuor arbitral expérimenté
Faut-il souligner que l’arbitre Benoît Bastien ne conduira pas cette mission en solo. Il pourra s’appuyer sur Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu, qui officieront sur les lignes. Côté assistance vidéo, Jérôme Brisard et Bruno Coué prendront le relais si nécessaire. Un cadre complet, rodé, pour ce duel où chaque décision trouvera un écho immédiat.