Ligue 1 - L’arbitre du match OL-PSG est connu ! (Officiel)

L’OL arrive avec un bilan mitigé : une victoire et deux matchs nuls lors des trois dernières rencontres. Pas catastrophique, mais pas suffisamment tranchant pour relâcher la vigilance. Lyon pointe en 6e position du Championnat de France et souhaite absolument suivre le rythme imposé par les clubs européens pour rester dans le bon wagon.

Paris, lui, domine toujours la Ligue 1, même sans grande flamboyance. Les Parisiens disposent également d’un avantage non négligeable : 48 heures de récupération supplémentaires. Le PSG accueille le Bayern ce mardi soir en Ligue des champions, alors que les Gones joueront à Séville jeudi en Ligue Europa. Ce petit détail pourrait peser lourd dans les jambes.