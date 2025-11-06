À l’approche de la fin des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste tant attendue des joueurs convoqués pour affronter l’Ukraine et l’Azerbaïdjan. Deux rencontres cruciales qui scelleront le sort des champions du monde 2018, encore en quête du ticket officiel pour le prochain Mondial. Privé de plusieurs cadres blessés, dont Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé, le coach tricolore a dû revoir ses plans. Les regards se tournent désormais vers un groupe renouvelé, jeune, mais plein d’ambition.
Deschamps sort sa dernière carte : les 24 Bleus pour décrocher la Coupe du monde 2026
- Getty/GOAL
Deux finales pour décrocher le billet mondial
Le calendrier ne laisse plus de place à l’erreur. Les Bleus affronteront l’Ukraine le 13 novembre avant de se rendre en Azerbaïdjan le 16 novembre pour conclure cette phase de qualification. Après le nul frustrant face à l’Islande (2-2) en octobre, la France doit impérativement s’imposer pour éviter toute mauvaise surprise. Une victoire contre l’Ukraine suffirait à valider son billet pour la Coupe du monde 2026, sans attendre le dernier match.
Didier Deschamps le sait : ses joueurs n’ont plus droit au moindre faux pas. La mission est claire, et le groupe choisi devra faire preuve de rigueur, de créativité et de mental.
- AFP
Des absences lourdes : Tchouaméni et Dembélé sur le flanc
Comme annoncé plus tôt dans la journée, Aurélien Tchouaméni ne rejoindra pas le rassemblement. Le milieu de terrain du Real Madrid souffre d’une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche, selon le communiqué médical du club. Cette blessure prive Deschamps d’un joueur clé de son entrejeu.
Autre coup dur : Ousmane Dembélé. L’ailier du Paris Saint-Germain, touché lors du choc face au Bayern Munich, manquera également à l’appel. Ces deux forfaits fragilisent un effectif déjà sollicité, mais offrent aussi l’opportunité à d’autres talents de s’imposer.
- AFP
Objectif : terminer en beauté l’année 2025
Malgré ces absences, Deschamps conserve une base solide autour de Kylian Mbappé et Mike Maignan. À leurs côtés, de jeunes joueurs viennent apporter fraîcheur et fougue, à l’image de Warren Zaïre-Emery (écarté le mois dernier), Rayan Cherki ou encore Bradley Barcola.
Pour Didier Deschamps, ces deux rencontres représentent bien plus qu’une simple formalité. Il s’agit de conclure l’année sur une qualification nette et sans bavure. La pression sera immense, mais le sélectionneur fait confiance à ce groupe capable de briller malgré les coups durs.
L’aventure mondiale approche à grands pas, et les Bleus comptent bien y aller avec certitude et conviction.
La liste des 24 Bleus contre l’Ukraine et l'Azerbaïdjan :
Gardiens: Chevalier, Maignan, Samba
Défenseurs: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano
Milieux: Camavinga, Kanté, Koné, Olise, Zaïre-Emery
Attaquants: Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitike, Kolo Muani, Mateta, Mbappé, Nkunku