Patrick Tchanhoun

Deschamps sort sa dernière carte : les 24 Bleus pour décrocher la Coupe du monde 2026

Entre blessures et surprises, Didier Deschamps a tranché : la dernière liste des Bleus avant la Coupe du monde réserve son lot de rebondissements.

À l’approche de la fin des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste tant attendue des joueurs convoqués pour affronter l’Ukraine et l’Azerbaïdjan. Deux rencontres cruciales qui scelleront le sort des champions du monde 2018, encore en quête du ticket officiel pour le prochain Mondial. Privé de plusieurs cadres blessés, dont Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé, le coach tricolore a dû revoir ses plans. Les regards se tournent désormais vers un groupe renouvelé, jeune, mais plein d’ambition.