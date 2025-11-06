Deschamps sort sa dernière carte : les 24 Bleus pour décrocher la Coupe du monde 2026

Le calendrier ne laisse plus de place à l’erreur. Les Bleus affronteront l’Ukraine le 13 novembre avant de se rendre en Azerbaïdjan le 16 novembre pour conclure cette phase de qualification. Après le nul frustrant face à l’Islande (2-2) en octobre, la France doit impérativement s’imposer pour éviter toute mauvaise surprise. Une victoire contre l’Ukraine suffirait à valider son billet pour la Coupe du monde 2026, sans attendre le dernier match.

Didier Deschamps le sait : ses joueurs n’ont plus droit au moindre faux pas. La mission est claire, et le groupe choisi devra faire preuve de rigueur, de créativité et de mental.