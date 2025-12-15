COMBO-FBL-FRA-LIGUE1-PSGAFP
Patrick Tchanhoun

Litige Mbappé - PSG : la décision tant attendue des prud'hommes arrive

Un verdict approche dans l’un des dossiers les plus explosifs du football français. Et personne ne sait encore dans quel sens la balance va pencher.

Un mois après une audience électrique, le bras de fer judiciaire entre Kylian Mbappé et le PSG s’apprête à franchir une étape décisive. Le conseil de prud’hommes de Paris doit rendre sa décision, dans une affaire aux enjeux financiers et symboliques hors normes.

