Un mois après une audience électrique, le bras de fer judiciaire entre Kylian Mbappé et le PSG s’apprête à franchir une étape décisive. Le conseil de prud’hommes de Paris doit rendre sa décision, dans une affaire aux enjeux financiers et symboliques hors normes.
Litige Mbappé - PSG : la décision tant attendue des prud'hommes arrive
- Getty Image/ Goal AR
Un contentieux hors catégorie devant les prud’hommes
Selon les informations de L’Équipe, ce mardi, à la mi-journée, le conseil de prud’hommes (CPH) de Paris doit se prononcer sur le litige colossal opposant Kylian Mbappé à son ancien club. Les prétentions cumulées des deux camps dépassent les 700 millions d’euros, un montant jamais vu dans une affaire de ce type.
L’attaquant français, sous contrat avec le PSG entre 2017 et 2024, réclame précisément 263 millions d’euros. Une somme bâtie autour de plusieurs chefs de demande majeurs, dont 44,6 M€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40,4 M€ correspondant à une prime à la signature incluant les congés payés, et 37,5 M€ au titre du travail dissimulé.
À cela s’ajoute une requête centrale : la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Un point juridique clé dans ce dossier tentaculaire.
- Getty Images
Une audience sous tension et des mots forts
Lors de l’audience du 17 novembre, le ton est monté très haut. La défense de Mbappé a vivement attaqué le PSG, dénonçant des « méthodes de voyou » et affirmant que le joueur se trouvait « énormément affecté par ce dossier ». Des propos lâchés dans une salle surchauffée, reflet d’un divorce désormais consommé.
Âgé de bientôt 27 ans (20 décembre), l’attaquant des Bleus a quitté Paris librement à l’été 2024 pour rejoindre le Real Madrid, après une dernière saison marquée par de fortes tensions internes.
- kooora
Le PSG contre-attaque avec une demande colossale
Face à ces accusations, le PSG n’est pas resté silencieux. Le club parisien, désormais tenant de la Ligue des champions, réclame à son tour 440 millions d’euros à son ancienne star. Le président Nasser al-Khelaïfi et ses avocats estiment que Mbappé aurait « agi de manière déloyale ».
Le club évoque des « manquements graves » à ses obligations contractuelles et aux principes de « bonne foi et de loyauté ». Au cœur de l’argumentaire parisien, une accusation lourde : Mbappé aurait « dissimulé » pendant près de onze mois, entre juillet 2022 et juin 2023, son intention de ne pas prolonger son contrat.
Selon le PSG, ce silence aurait privé le club d’un transfert majeur, alors que le joueur avait coûté 180 M€ lors de son arrivée en provenance de Monaco en 2017.
- Getty Images
Des montants discutés, une issue incertaine
Dans le détail, ces 180 M€ apparaissent deux fois dans la demande du PSG. D’abord « à titre de la perte de chance de réaliser un transfert », puis sous forme de dommages et intérêts « en réparation du préjudice subi ». En pratique, ces deux fondements juridiques reposent sur les mêmes faits, ce qui rend leur cumul très improbable.
En parallèle, la cour d’appel de Paris a confirmé, le 9 décembre, l’annulation de la saisie conservatoire de 55 M€ sur les comptes du PSG obtenue en avril par Mbappé.
- Getty Images
Un verdict… et probablement une suite
La décision des quatre conseillers prud’hommes sera communiquée par écrit, avec mise à disposition au greffe vers 13 heures. Si une majorité claire se dégage (4-0 ou 3-1), chaque partie pourra encore faire appel devant la cour d’appel de Paris.
En cas de partage des voix (2-2), le dossier sera renvoyé devant un juge départiteur, magistrat professionnel. Autant dire que cette affaire, déjà historique, pourrait encore durer longtemps.