Litige Mbappé - PSG : la décision tant attendue des prud'hommes arrive

Selon les informations de L’Équipe, ce mardi, à la mi-journée, le conseil de prud’hommes (CPH) de Paris doit se prononcer sur le litige colossal opposant Kylian Mbappé à son ancien club. Les prétentions cumulées des deux camps dépassent les 700 millions d’euros, un montant jamais vu dans une affaire de ce type.

L’attaquant français, sous contrat avec le PSG entre 2017 et 2024, réclame précisément 263 millions d’euros. Une somme bâtie autour de plusieurs chefs de demande majeurs, dont 44,6 M€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40,4 M€ correspondant à une prime à la signature incluant les congés payés, et 37,5 M€ au titre du travail dissimulé.

À cela s’ajoute une requête centrale : la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Un point juridique clé dans ce dossier tentaculaire.