Litige Mbappé - PSG, le nouveau rebondissement inattendu

Le feuilleton opposant Kylian Mbappé au PSG s’apprête à franchir une étape majeure avec l’audience programmée ce lundi 17 novembre devant les prud’hommes de Paris, selon Le Parisien. Kylian Mbappé y réclame 55 millions d’euros de primes et salaires impayés, ainsi que la requalification de son CDD en CDI, un point central du litige, d’après une source judiciaire contactée par l’AFP. Le joueur et son ancien club sont convoqués directement devant le bureau de jugement, sans passer par la conciliation, en raison de la nature de la demande portée par Kylian Mbappé. Une procédure rare pour un dossier d’une telle ampleur.

Cette séquence s’inscrit dans un conflit dont les bases remontent à l’été 2023, lorsque Kylian Mbappé avait été mis à l’écart du groupe parisien pour son choix de terminer son contrat sans prolonger. Réintégré après la première journée de Ligue 1, l’attaquant contestait déjà les conditions de cette mise à l’écart et les conséquences financières qu’elle aurait eues sur son contrat, d’après les déclarations de son avocate rapportées par le journal parisien.