Bour Han Amoussa

Litige Mbappé - PSG, le nouveau rebondissement inattendu

Le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG a pris une nouvelle tournure ces dernières heures.

Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain connaît un tournant décisif. Alors que le dossier semblait enlisé depuis son départ vers Madrid, une audience aux prud’hommes vient raviver les tensions. Entre accusations d’impayés, contrats contestés et récits contradictoires, ce nouvel épisode pourrait durablement marquer les relations entre la star française et son ancien club. Mais derrière les portes d’une juridiction peu habituée à de tels dossiers, une bataille juridique se joue, plus complexe qu’il n’y paraît. Et les prochains mois pourraient réserver d’autres surprises.