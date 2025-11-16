Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain connaît un tournant décisif. Alors que le dossier semblait enlisé depuis son départ vers Madrid, une audience aux prud’hommes vient raviver les tensions. Entre accusations d’impayés, contrats contestés et récits contradictoires, ce nouvel épisode pourrait durablement marquer les relations entre la star française et son ancien club. Mais derrière les portes d’une juridiction peu habituée à de tels dossiers, une bataille juridique se joue, plus complexe qu’il n’y paraît. Et les prochains mois pourraient réserver d’autres surprises.
Litige Mbappé - PSG, le nouveau rebondissement inattendu
- AFP
Kylian Mbappé et le PSG ont rendez-vous devant les prud’hommes
Le feuilleton opposant Kylian Mbappé au PSG s’apprête à franchir une étape majeure avec l’audience programmée ce lundi 17 novembre devant les prud’hommes de Paris, selon Le Parisien. Kylian Mbappé y réclame 55 millions d’euros de primes et salaires impayés, ainsi que la requalification de son CDD en CDI, un point central du litige, d’après une source judiciaire contactée par l’AFP. Le joueur et son ancien club sont convoqués directement devant le bureau de jugement, sans passer par la conciliation, en raison de la nature de la demande portée par Kylian Mbappé. Une procédure rare pour un dossier d’une telle ampleur.
Cette séquence s’inscrit dans un conflit dont les bases remontent à l’été 2023, lorsque Kylian Mbappé avait été mis à l’écart du groupe parisien pour son choix de terminer son contrat sans prolonger. Réintégré après la première journée de Ligue 1, l’attaquant contestait déjà les conditions de cette mise à l’écart et les conséquences financières qu’elle aurait eues sur son contrat, d’après les déclarations de son avocate rapportées par le journal parisien.
- Getty
Le PSG défend sa version, Mbappé la conteste fermement
Dans cette affaire, le PSG maintient que la réintégration de Kylian Mbappé en 2023 avait été conditionnée à un accord où le joueur aurait renoncé à certaines sommes pour préserver les finances du club. Une version que la star réfute totalement, qualifiant ce récit de « fantasque ». Pour Kylian Mbappé, aucun accord de renoncement n’a jamais existé, ce qui justifie aujourd’hui sa demande de versement intégral des 55 millions d’euros.
Le dossier est d’autant plus complexe que Kylian Mbappé avait obtenu en avril dernier la saisie conservatoire de cette somme sur les comptes du PSG. Mais la justice avait finalement annulé cette décision le 26 mai. Ce revirement a durci le ton entre les deux parties, chacune campant désormais sur sa version des faits en attendant la décision qui, compte tenu des délais prud’homaux, ne sera pas rendue avant plusieurs mois.
- Getty
Un conflit également porté devant les instances sportives
Kylian Mbappé et le PSG avaient également porté leur différend devant la LFP et la FFF. Cependant, rappelle Le Parisien, les deux instances se sont déclarées incompétentes pour trancher, en raison d’une audience d’orientation ouverte par le club devant le tribunal judiciaire de Paris. Prévue initialement en mai, cette audience avait été reportée sans nouvelle date fixée, prolongeant l’incertitude autour du dossier.
Le litige s’était aussi déplacé sur le terrain pénal lorsque Kylian Mbappé avait déposé plainte pour harcèlement moral en mai, avant de la retirer en juillet. Malgré ce retrait, l’instruction était toujours en cours cet été, preuve que le conflit s’étend sur plusieurs fronts. Cette dimension supplémentaire renforce la complexité du dossier, où Kylian Mbappé apparaît déterminé à faire valoir ses droits jusqu’au bout, comme il l’avait affirmé par la voix de son avocate.
- Getty Images Sport
Mbappé brillant sur le terrain, loin des tensions parisiennes
Pendant que la procédure avance lentement, Kylian Mbappé continue d’empiler les performances avec les Bleus et le Real Madrid. Auteur d’un doublé contre l’Ukraine (4-0) et désormais crédité de 400 buts en carrière toutes compétitions confondues, le capitaine tricolore traverse une période faste. Ce bilan exceptionnel à seulement 26 ans confirme qu’il a tourné la page parisienne, malgré le dossier judiciaire qui le ramène régulièrement vers son passé au PSG.
Aujourd’hui pièce maîtresse du Real Madrid, Kylian Mbappé a retrouvé un environnement où il s’épanouit pleinement. Son retour dans son club actuel après une légère blessure témoigne de son importance dans le projet madrilène. Au printemps, il avait d’ailleurs rendu hommage au PSG lors de son sacre en Ligue des champions, signe que, malgré les tensions juridiques, l’histoire entre les deux parties reste complexe et nuancée.