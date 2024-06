C'est fait ! Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid

Longtemps attendu, le capitaine de l’Equipe de France rejoint enfin les rangs du Real Madrid pour une nouvelle aventure.

C’est terminé avec les rumeurs. C’est désormais officiel. Kylian Mbappé signe dans son club de rêve, le Real Madrid. Un peu plus de deux semaines après son annonce de départ, le Bondynois signe dans son nouveau club et quitte ainsi le PSG après sept ans de bons et loyaux services.

Le Real officialise Mbappé

Kylian Mbappé est en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Si l’attaquant de 25 ans a prolongé en 2022, le Bondynois a préféré ne pas renouveler son bail cet été. Une décision difficile qui a suscité une vive polémique du début jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Mais l’ancien de l’AS Monaco est resté droit dans ses bottes.

(C)Getty Images

Comme annoncé depuis le début de l’année, Kylian Mbappé n’a pas changé de décision. Ainsi, le joueur vient de s’engager avec son club de rêve qui est le Real Madrid. Après avoir remporté sa 15e Ligue des champions, le club champion d’Espagne vient d’annoncer sa première recrue estivale. Dans un communiqué sur son site internet, le plus titré des clubs en Ligue des champions a indiqué avoir conclu un accord avec Kylian Mbappé. « Le Real Madrid CF et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il restera joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons », a indiqué le club madrilène dans son communiqué.

La star française a signé ces jours-ci les derniers documents nécessaires à la clôture complète de l'opération. Cependant, la date exacte à laquelle aura lieu sa présentation est encore inconnue, ce qui se veut à la mode, avec le Santiago Bernabéu ouvert au public dans le plus pur style de l'ère galactique. Mais l'idée est que ce soit en juillet, après l'Euro 2024 en Allemagne (14 juin – 14 juillet).