Les détails de la somme mirobolante réclamée par le PSG à Kylian Mbappé

Pour le PSG, la réintégration de Kylian Mbappé après la première journée de Ligue 1 en 2023 s’était effectuée dans le cadre d’un accord oral supposé. Le club assure que le joueur avait accepté de renoncer à certaines sommes dues en fin de contrat afin de « préserver la santé financière du club ». Une version immédiatement balayée par le camp Mbappé, qui qualifie cet accord de « fantasme ». Le PSG, persuadé du contraire, estime que ce prétendu engagement aurait dû permettre d’éviter un départ gratuit à l’été 2024.

De son côté, Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid libre de tout contrat en juillet 2024, soutient qu’aucun compromis de ce type n’a jamais existé. Selon son entourage, il n’a jamais envisagé d’abandonner ses salaires ni les indemnités prévues. Ce désaccord profond alimente depuis plus d’un an un litige qui s’est progressivement déplacé du terrain sportif vers un combat juridique d’envergure. La décision du conseil de Prud’hommes, attendue le 16 décembre, devrait clore - ou raviver - l’un des plus grands feuilletons opposant un joueur au PSG.