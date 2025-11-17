L’affrontement juridique entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a pris une tournure inattendue, exposant au grand jour des enjeux financiers d’une ampleur rarement vue dans le football français. Derrière les portes de la salle du conseil de Prud’hommes de Paris, les deux camps ont déroulé des chiffres vertigineux et des accusations croisées, révélant un conflit bien plus profond qu’un simple désaccord contractuel. Alors que la décision finale approche, les montants exigés, leurs justifications et les contre-accusations redessinent les contours d’une rupture qui continue de hanter le PSG et son ancien attaquant star.
Les détails de la somme mirobolante réclamée par le PSG à Kylian Mbappé
- Getty Images Sport
Le PSG réclame 440 millions d’euros à Kylian Mbappé
Le premier temps fort de l’audience a été marqué par la demande colossale du PSG, qui a réclamé 440 millions d’euros à Kylian Mbappé pour solder leur différend. Selon les explications données lors de cette séance et rapportées par RMC Sport, le PSG a détaillé cette somme en plusieurs volets, qualifiés de « délirants » par l’entourage de Kylian Mbappé. L’avocat parisien Me Renaud Semerdjian a affirmé : « C’est bien 440 millions que l’on demande ». Cette somme regroupe 20 millions pour « préjudice à l’image », 60 millions pour « mauvaise foi dans l’exécution d’un accord daté d’août 2023 », ainsi que deux tranches de 180 millions, l’une pour « dissimulation de cet accord », l’autre pour « perte de chance pour transférer le joueur ». Le PSG a même évoqué un transfert avorté vers Al-Hilal à l’été 2023 pour justifier cette évaluation hors norme.
Dans cette même séance, Kylian Mbappé, aujourd’hui joueur du Real Madrid, a, lui aussi, présenté ses propres revendications. Par la voix de ses avocats, il réclame désormais 253 millions d’euros au PSG. Ces sommes, expliquées par son entourage, concernent la « requalification de son contrat », la « reconnaissance du harcèlement moral » qu’il estime avoir subi en 2024, ainsi que des « rappels de salaires et de congés » sur les derniers mois de son contrat. La chronologie de ce conflit, déjà houleux depuis son éviction du groupe professionnel en début de saison 2023-24, s’est donc alourdie d’un volet financier majeur qui cristallise aujourd’hui les tensions entre Kylian Mbappé et le PSG.
- Getty
Mbappé - PSG, un litige financier qui atteint son paroxysme
Pour le PSG, la réintégration de Kylian Mbappé après la première journée de Ligue 1 en 2023 s’était effectuée dans le cadre d’un accord oral supposé. Le club assure que le joueur avait accepté de renoncer à certaines sommes dues en fin de contrat afin de « préserver la santé financière du club ». Une version immédiatement balayée par le camp Mbappé, qui qualifie cet accord de « fantasme ». Le PSG, persuadé du contraire, estime que ce prétendu engagement aurait dû permettre d’éviter un départ gratuit à l’été 2024.
De son côté, Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid libre de tout contrat en juillet 2024, soutient qu’aucun compromis de ce type n’a jamais existé. Selon son entourage, il n’a jamais envisagé d’abandonner ses salaires ni les indemnités prévues. Ce désaccord profond alimente depuis plus d’un an un litige qui s’est progressivement déplacé du terrain sportif vers un combat juridique d’envergure. La décision du conseil de Prud’hommes, attendue le 16 décembre, devrait clore - ou raviver - l’un des plus grands feuilletons opposant un joueur au PSG.