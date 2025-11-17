Les nouvelles réclamations lunaires de Kylian Mbappé au PSG

Selon Le Parisien, Kylian Mbappé formule désormais une demande spectaculaire : 240 millions d’euros de dommages et intérêts. L’international français estime avoir subi un préjudice majeur autour des conditions de sa fin de contrat et de son départ vers le Real Madrid. Cette somme s’ajoute aux 55 millions d’euros non versés selon lui, ainsi qu’à sa demande de requalification de contrat. Kylian Mbappé reproche aussi à son ancien club de ne pas avoir honoré certains engagements liés à son statut.

Absente à l’audience pour cause de blessure à la cheville, la star tricolore a été représentée par son avocate, Me Delphine Verheyden. Celle-ci avait déclaré récemment : « Il y a juste un salarié face à un mauvais payeur », ajoutant que Kylian Mbappé « assume de faire respecter ses droits, pour lui mais aussi pour tous les autres joueurs » confrontés à des situations similaires. Des propos qui illustrent la détermination affichée par le clan du joueur dans cette affaire hors norme.