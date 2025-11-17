Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Kylian Mbappekooora
Bour Han Amoussa

Les nouvelles réclamations lunaires de Kylian Mbappé au PSG

Nouveau rebondissement dans le litige Mbappé - PSG. Le Bondynois réclame désormais une fortune au club parisien.

Alors que l’histoire entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain semblait devoir se refermer après son départ libre vers Madrid, un autre feuilleton, bien plus explosif, a pris le relais. Derrière les projecteurs sportifs, un conflit financier hors normes agite désormais les tribunaux, révélant des demandes colossales, des accusations croisées et des enjeux contractuels rarement observés dans le football français. À l’heure où les deux camps s’affrontent devant les Prud’hommes, la bataille dépasse largement le simple désaccord salarial. 