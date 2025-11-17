Alors que l’histoire entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain semblait devoir se refermer après son départ libre vers Madrid, un autre feuilleton, bien plus explosif, a pris le relais. Derrière les projecteurs sportifs, un conflit financier hors normes agite désormais les tribunaux, révélant des demandes colossales, des accusations croisées et des enjeux contractuels rarement observés dans le football français. À l’heure où les deux camps s’affrontent devant les Prud’hommes, la bataille dépasse largement le simple désaccord salarial.
Les nouvelles réclamations lunaires de Kylian Mbappé au PSG
Un litige financier d’une ampleur inédite entre Mbappé et le PSG
Depuis son départ du PSG à l’été 2024, Kylian Mbappé est au cœur d’un différend qui ne cesse de s’envenimer. Le joueur estime que le Paris Saint-Germain ne lui a pas versé plusieurs montants contractuels liés à ses derniers mois sous le maillot parisien. Depuis des mois, le clan de Kylian Mbappé réclame notamment 55 millions d’euros, un total correspondant selon lui à trois mois de salaire ainsi qu’à des primes de signature et d’éthique impayées. Cette somme constitue le premier axe du litige qui oppose Kylian Mbappé au club de la capitale.
Mais les tensions ne s’arrêtent pas là. Le clan de Kylian Mbappé a demandé la requalification de son CDD en CDI, une requête soutenue par le précédent Rabiot, dont la cour d’appel de Paris avait validé la démarche en juin dernier.C’est dans ce climat tendu que les deux parties se sont retrouvées lundi 17 novembre en audience aux Prud’hommes, un rendez-vous crucial où chaque camp a dévoilé ses ambitions financières et juridiques, faisant de Kylian Mbappé l’acteur central d’un affrontement aux enjeux colossaux.
Kylian Mbappé réclame 240 millions d’euros PSG
Selon Le Parisien, Kylian Mbappé formule désormais une demande spectaculaire : 240 millions d’euros de dommages et intérêts. L’international français estime avoir subi un préjudice majeur autour des conditions de sa fin de contrat et de son départ vers le Real Madrid. Cette somme s’ajoute aux 55 millions d’euros non versés selon lui, ainsi qu’à sa demande de requalification de contrat. Kylian Mbappé reproche aussi à son ancien club de ne pas avoir honoré certains engagements liés à son statut.
Absente à l’audience pour cause de blessure à la cheville, la star tricolore a été représentée par son avocate, Me Delphine Verheyden. Celle-ci avait déclaré récemment : « Il y a juste un salarié face à un mauvais payeur », ajoutant que Kylian Mbappé « assume de faire respecter ses droits, pour lui mais aussi pour tous les autres joueurs » confrontés à des situations similaires. Des propos qui illustrent la détermination affichée par le clan du joueur dans cette affaire hors norme.
Le PSG riposte et réclame 180 millions d’euros à Mbappé
Face aux réclamations de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a choisi une contre-attaque frontale. Le club de Nasser Al-Khelaïfi réclame 180 millions d’euros au joueur, d’après le média français. Selon le PSG, Kylian Mbappé aurait menti au club en promettant qu’il ne partirait pas libre, avant de finalement quitter la capitale sans indemnité de transfert. Pour appuyer son argumentaire, le club a révélé l’existence d’une offre saoudienne estimée à 300 millions d’euros, reçue en juillet 2023, que Kylian Mbappé aurait refusée.
Les avocats parisiens dénoncent un « récit fantasque » présenté selon eux par le clan de Kylian Mbappé. Cette accusation illustre l’escalade verbale et stratégique entre les deux parties. Le PSG conteste également la saisie conservatoire obtenue par Kylian Mbappé en avril dernier sur une somme similaire, décision finalement annulée le 26 mai par la justice, renforçant encore la nature explosive du dossier.
Mbappé - PSG, un conflit sans fin
Ce bras de fer entre Kylian Mbappé et son ancien club dépasse désormais la question des montants impayés. Il met en lumière des enjeux plus larges autour des contrats dans le football professionnel, des mécanismes de requalification et des stratégies de négociation entre joueurs vedettes et grandes institutions sportives. La personnalité de Kylian Mbappé, son statut symbolique et son influence ajoutent une dimension médiatique supplémentaire à cette affaire déjà hors normes.
Les Prud’hommes devront trancher entre deux récits totalement opposés, chacun s’appuyant sur des arguments contractuels, comportementaux et financiers. Dans ce contexte, Kylian Mbappé se retrouve une nouvelle fois au centre d’une tempête médiatique, mais cette fois-ci loin des terrains. Le verdict pourrait créer un précédent majeur dans la gestion des contrats des stars du football français.