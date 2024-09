PSG, la grosse perte causée par le départ de Kylian Mbappé

Paris Saint-Germain vs Girona

Parti au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a créé d’énormes pertes dans les rangs du Paris Saint-Germain.

Après sept ans, l’histoire a pris fin entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain cet été. Arrivé au terme de son contrat, le meilleur buteur de l’histoire de la formation francilienne a jugé bon de ne pas renouveler son bail, d’où son départ pour le Real Madrid. Mais le départ du Bondynois a provoqué d’énormes pertes au club de la capitale.

Mbappé et le PSG, une fin inattendue

Après plusieurs années d’indiscrétion, Kylian Mbappé a fini par mettre un terme au suspense. Alors qu’il avait pris tout le monde à contre-pied en renouvelant son contrat en 2022, le capitaine de l’Equipe de France est resté droit dans ses bottes quand son contrat est expiré au PSG cet été. Depuis février, le Bondynois avait déjà confié à ses dirigeants qu’il ne prolongera pas. Ce qu’il a fait en annonçant officiellement son départ en mai dernier.

Getty

Deux semaines plus tard, notamment le 3 juin, l’ancien de l’AS Monaco a été officialisé par le Real Madrid comme son nouveau joueur. L’attaquant de 25 ans a signé pour les cinq prochaines années en faveur de la Maison Blanche. Même si le Bondynois est loin de prouver son meilleur niveau à Bernabéu, Kylian ne galère pas pour autant devant les buts (5 réalisations en 7 matchs TCC). Mais depuis son départ, les relations entre Mbappé et le PSG sont détériorées.

L'article continue ci-dessous

Des pertes pour le PSG à cause de Mbappé

Le départ du capitaine des Bleus a provoqué d’énormes pertes au sein du Paris Saint-Germain. Selon les révélations de L’Equipe, ce mercredi, même si le club francilien se réjouit d’avoir passé la barre des 10 millions de fans sur sa chaîne WhatsApp, le Paris Saint-Germain a perdu de nombreux abonnés sur son compte Instagram.

Depuis le départ de Kylian Mbappé, selon le quotidien sportif français, le PSG a perdu entre 5 et 10 millions d'abonnés sur Instagram. Les posts du club sur les réseaux sociaux, notamment d'entraînement, sont moins likés et relayés que par le passé. Même ralentissement pour les ventes en ligne et en boutiques. Si le Sud-Coréen Lee Kang-in demeure une valeur sûre, ses partenaires ne suscitent pas le même engouement que Mbappé, Messi ou Neymar.

Imago

Ailleurs, les demandes d'accréditation pour les matchs du club de la capitale à l'extérieur ont diminué depuis. La belle preuve, pour la réception des Parisiens ce week-end, Reims n'a enregistré jusqu’à ce jour que 38 requêtes, contre 74 l'an dernier, et on est très loin des 144 pour le premier match de Messi en France, le 29 août 2021, à Auguste-Delaune (succès 2-0). D’énormes pertes pour le PSG depuis le départ de ses stars, visiblement.