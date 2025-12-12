Une nouvelle étape judiciaire vient assombrir le bras de fer opposant Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Alors que l’attaquant espérait renverser la dynamique du dossier portant sur les saisies conservatoires, la décision rendue le 9 décembre par la Cour d’Appel de Paris a une nouvelle fois tourné en sa défaveur. Ce revers, discret mais lourd de symboles, confirme une tendance désormais difficile à ignorer : le rapport de force penche nettement vers le club parisien.
Nouvelle désillusion pour Kylian Mbappé face au PSG
- Getty Images
La justice donne encore raison au PSG face à Mbappé
Le 9 décembre, la Cour d’Appel de Paris a rejeté le recours de Kylian Mbappé portant sur la suspension de la décision ordonnant la mainlevée des saisies conservatoires qu’il avait initiées en avril dernier, révèle RMC Sport ce vendredi. Cette étape confirme une évolution déjà perceptible depuis mai, lorsque le PSG avait obtenu l’annulation de la saisie conservatoire de 55 millions d’euros demandée par Kylian Mbappé. Le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris avait alors autorisé la mainlevée sur trois comptes bancaires du club. Le recours engagé par les représentants de Kylian Mbappé n’a donc pas suffi à infléchir cette trajectoire.
Cette nouvelle désillusion renforce l’idée que l’avantage juridique appartient désormais au club, d’autant que la Cour d’Appel demande à Kylian Mbappé de supporter les frais de procédure et de verser 3 000 euros au PSG pour abus de procédure, d’après le média. Pour Paris, cette décision est interprétée comme la confirmation d’un dossier dépourvu de fondement. L'avocat du club, Renaud Semerdjian, insiste sur la valeur symbolique de ce jugement, qu’il associe à « la bonne foi » et « au respect des engagements pris », réaffirmant que le PSG continuera à défendre ses droits avec détermination.
- AFP
Un nouveau rendez-vous devant les Prud’hommes pour Mbappé et le PSG
Malgré ce revers judiciaire, le contentieux entre Kylian Mbappé et son ancien club est loin d’être clos. Le silence de son entourage, sollicité par nos confrères sans réponse, témoigne de la complexité d’un dossier où chaque décision influence la suivante. La chronologie joue ici un rôle central : après les saisies conservatoires, leur annulation, puis le rejet de son recours, l’attaquant se retrouve face à une succession d’étapes défavorables qui nourrissent l’hypothèse d’un déséquilibre juridique durable. Kylian Mbappé, souvent présenté comme méticuleux dans la gestion de son image et des procédures, doit désormais composer avec cette dynamique contraignante.
Le prochain épisode se jouera le mardi 16 décembre, lorsque Kylian Mbappé et le PSG seront entendus par le Conseil des prud’hommes, appelé à rendre sa décision après l’audience de novembre. Ce rendez-vous pourrait marquer un tournant majeur dans ce feuilleton, dont les implications dépassent le seul cadre financier. Pour l’un comme pour l’autre, l’enjeu porte autant sur le droit que sur la crédibilité. Et si le PSG semble, pour l’heure, accumuler les victoires procédurales, Kylian Mbappé n’a pas encore dit son dernier mot dans une affaire où chaque décision peut rebattre les cartes.