Nouvelle désillusion pour Kylian Mbappé face au PSG

Le 9 décembre, la Cour d’Appel de Paris a rejeté le recours de Kylian Mbappé portant sur la suspension de la décision ordonnant la mainlevée des saisies conservatoires qu’il avait initiées en avril dernier, révèle RMC Sport ce vendredi. Cette étape confirme une évolution déjà perceptible depuis mai, lorsque le PSG avait obtenu l’annulation de la saisie conservatoire de 55 millions d’euros demandée par Kylian Mbappé. Le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris avait alors autorisé la mainlevée sur trois comptes bancaires du club. Le recours engagé par les représentants de Kylian Mbappé n’a donc pas suffi à infléchir cette trajectoire.

Cette nouvelle désillusion renforce l’idée que l’avantage juridique appartient désormais au club, d’autant que la Cour d’Appel demande à Kylian Mbappé de supporter les frais de procédure et de verser 3 000 euros au PSG pour abus de procédure, d’après le média. Pour Paris, cette décision est interprétée comme la confirmation d’un dossier dépourvu de fondement. L'avocat du club, Renaud Semerdjian, insiste sur la valeur symbolique de ce jugement, qu’il associe à « la bonne foi » et « au respect des engagements pris », réaffirmant que le PSG continuera à défendre ses droits avec détermination.