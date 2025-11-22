Alors que la trêve hivernale approche, le Paris Saint-Germain doit encore enchaîner huit matchs avant de souffler. Ce samedi soir, à 21h05, le club de la capitale reçoit Le Havre pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Avant ce match, Luis Enrique a publié sa liste de joueurs retenus. Les fans notent une présence presque complète, mais aussi quelques absences surprenantes qui pourraient influencer le plan tactique du coach espagnol.
Le groupe surprenant du PSG contre Le Havre : un gros retour et un absent inattendu
Un groupe presque au complet pour un PSG ambitieux
Le Paris Saint-Germain affiche une certaine sérénité avant ce rendez-vous à domicile. Hormis quelques joueurs en rééducation, le club pourra s’appuyer sur la majorité de ses forces vives pour tenter de reprendre la tête du championnat après la victoire éclatante de l’OM contre Nice (1-5) vendredi.
Victimes de blessures sérieuses ces dernières semaines, Désiré Doué et Achraf Hakimi restent absents pour ce match. Luis Enrique doit donc composer sans ces éléments essentiels de sa rotation, ce qui pourrait modifier la configuration tactique habituelle du PSG sur le terrain.
L’absence d’Ousmane Dembélé, un coup dur pour l’attaque
Un autre absent de taille se distingue dans cette liste : Ousmane Dembélé. Touché au mollet contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, l’attaquant a fait son retour à l’entraînement collectif vendredi, mais est trop court pour figurer dans le groupe. Son absence surprend, car son retour à l’entraînement laissait espérer une disponibilité immédiate. Le technicien espagnol doit donc se passer de sa créativité offensive face à une équipe havraise qui risque de se replier et jouer le contre.
Des retours et surprises dans le groupe
Parmi les bonnes nouvelles, Nuno Mendes, blessé au genou lors de la défaite contre le Bayern (1-2), réintègre le groupe après deux jours d’entraînement collectif. Willian Pacho, revenu tardivement de sélection et qui n’avait pas participé aux séances de vendredi, figure également sur la liste.
Luis Enrique a aussi décidé de faire confiance à David Boly, tandis que Quentin Ndjantou, qui s’était récemment imposé auprès du groupe professionnel, est lui aussi présent. Ces choix montrent la volonté de l’entraîneur de disposer d’une profondeur de banc adaptée, mais aussi de préparer la suite des échéances avant le choc européen contre Tottenham.
Cette composition reflète la stratégie de Luis Enrique : un mélange d’expérience et de jeunes joueurs prometteurs, prêt à répondre aux besoins du match tout en gardant un œil sur la rotation pour les prochaines échéances.
Le groupe du PSG contre Le Havre :
Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Boly, Pacho
Milieux : Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, Neves
Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Lee, Barcola, Mbaye