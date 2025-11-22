Le groupe surprenant du PSG contre Le Havre : un gros retour et un absent inattendu

Parmi les bonnes nouvelles, Nuno Mendes, blessé au genou lors de la défaite contre le Bayern (1-2), réintègre le groupe après deux jours d’entraînement collectif. Willian Pacho, revenu tardivement de sélection et qui n’avait pas participé aux séances de vendredi, figure également sur la liste.

Luis Enrique a aussi décidé de faire confiance à David Boly, tandis que Quentin Ndjantou, qui s’était récemment imposé auprès du groupe professionnel, est lui aussi présent. Ces choix montrent la volonté de l’entraîneur de disposer d’une profondeur de banc adaptée, mais aussi de préparer la suite des échéances avant le choc européen contre Tottenham.

Cette composition reflète la stratégie de Luis Enrique : un mélange d’expérience et de jeunes joueurs prometteurs, prêt à répondre aux besoins du match tout en gardant un œil sur la rotation pour les prochaines échéances.