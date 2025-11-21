PSG - Le Havre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

À l’heure de recevoir Le Havre ce samedi au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain s’avance avec un effectif réduit et un secteur offensif décimé. Entre forfaits confirmés, incertitudes médicales et une trêve internationale qui a lourdement pesé, Luis Enrique doit recomposer un onze compétitif tout en préservant un équilibre devenu fragile. Face à un adversaire compact, discipliné et déterminé, l’enjeu dépasse le simple contexte de leader : Paris devra gérer, s’adapter et rester maître de son tempo malgré les absences.

Un match piège pour le PSG

C’est dans une ambiance pesante que Le Parc des Princes va offrir son hospitalité au Havre, ce samedi. Privé de nombreux joueurs, le PSG (1er, 27 pts) est condamné à la victoire pour conforter sa place de leader en Ligue 1. Si le club de la capitale est favori sur le papier, Luis Enrique n’est pas moins inquiet pour ce match après s’être entrainé avec « seulement 6 joueurs de champ plus trois gardiens », jeudi. Cela notamment, en raison de la trêve internationale ainsi que des blessés qui manquent toujours à l’appel dont Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Nuno Mendes ou encore Achraf Hakimi. Des absences qui rendront le match face au HAC encore plus compliqué pour le PSG qui avait déjà eu du mal à se défaire des Normands en avril 2025 (2-1). « L’année dernière ce n’était pas facile… Ce sera le premier match après la trêve et ce sont des matchs différents. Ce sera difficile de prendre les trois points »,a rappelé Luis Enrique en conférence de presse.

En plus de cela, le Paris Saint-Germain ne rassure pas ces dernières semaines avec des victoires obtenues aux forceps en Ligue 1 (1-0 vs Nice, 2-3 vs Lyon), couplées à une défaite en C1 contre le Bayern (1-2). Le PSG a d’ailleurs remporté 4 de ses 8 succès en Ligue 1 cette saison avec seulement un but d’écart. En revanche, l'on notera que le PSG et Le Havre n’ont concédé que 8 tirs chacun après avoir perdu le ballon haut dans leur propre moitié de terrain.

Le Havre vise un exploit à Paris

Le Havre justement est sur une bonne dynamique ces dernières semaines. 12e de au classement général, les Ciel et Marine n’ont perdu aucun de leurs quatre derniers matchs, soit deux victoires et deux nuls. Cependant le club normand, qui a perdu huit de ses neuf deniers matchs face à un champion en titre, pourrait être rattrapé par son historique face aux hommes de Luis Enrique. Mais Didier Digard et ses poulains ont déjà montré qu’ils pouvaient poser des problèmes aux grands du championnat.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du PSG

Les Parisiens abordent cette reprise avec plusieurs absences majeures. Achraf Hakimi, fraichement sacré Ballon d’Or africain, reste indisponible, tout comme Désiré Doué et Nuno Mendes. Quant à Ousmane Dembélé, victime d’un léger souci musculaire lors de la trêve, le staff ne souhaite pas précipiter la reprise. Luis Enrique l’a d’ailleurs rappelé en conférence de presse : «Je ne sais pas, je ne suis pas docteur… Il faut être attentif avec ces cas-là. On verra comment il se sent. »

Le coach du PSG devra également composer avec quelques incertitudes, notamment autour de Willian Pacho, revenu d’un long déplacement avec la sélection équatorienne. Pour pallier le manque de solutions à droite, Zaïre-Emery et Joao Neves apparaissent comme les alternatives les plus crédibles, tandis que Lucas Hernandez devrait enchaîner dans le couloir opposé. Offensivement, Khvicha Kvaratskhelia, devrait accompagner Bradley Barcola, le Parisien le plus efficace en Ligue 1 (4 buts) avec une nouvelle chance pour Gonçalo Ramos de s’illustrer.

Infos sur l'équipe du Havre

En face, Le Havre se déplace à Paris avec un effectif également amoindri. L’équipe de Didier Digard doit faire sans Ally Samatta, avant-centre titulaire toujours à l’arrêt et qui n’avait déjà pas pu tenir sa place avant la coupure internationale. En défense, des doutes persistent autour de la condition physique d’Arouna Sanganté, habituelle référence du secteur arrière. Sur le plan offensif, la formation normande manque encore de diversité dans la zone de vérité : seul Soumaré a trouvé la faille depuis le début de la saison, cumulant trois réalisations et assumant quasiment à lui seul la responsabilité du scoring havrais.

