C'est une liste de "guerriers" décimée qu'a dû présenter Didier Deschamps ce jeudi. Pour les deux derniers matchs cruciaux des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, face à l'Azerbaïdjan et à l'Ukraine, le sélectionneur des Bleus doit composer avec une vague de blessures sans précédent, notamment dans l'entrejeu (Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot...). Mais la blessure qui a fait le plus parler est celle d'Ousmane Dembélé. Interrogé sur la gestion de ce dossier sensible, le sélectionneur a livré une réponse diplomate mais ferme, tout en affichant sa tristesse pour le joueur.
Bleus : Deschamps face à l'hécatombe et au "cas Dembélé"
"Pas une bonne chose" : Le cas Dembélé agace-t-il Deschamps ?
Absent pour cause de blessure, Ousmane Dembélé n'a joué que 35 minutes au total dans ces qualifications. Une situation frustrante pour le sélectionneur. "Je suis surtout triste pour Ous. Sur la saison dernière, il avait été épargné et là il enchaîne plusieurs blessures," a d'abord confié Deschamps. Interrogé sur une éventuelle polémique avec le PSG sur la communication et la gestion du Ballon d'Or, il a refusé d'ajouter "une pièce dans la machine" : "Je ne suis pas dans la polémique. On a un point commun : son absence ne fait pas les affaires du PSG ni les nôtres." Il a toutefois rappelé que si les échanges médicaux existent, "les intérêts des clubs et les intérêts des sélections ne sont pas les mêmes, c'est une certitude."
Face à l'hécatombe, le sélectionneur pointe les calendriers "problématiques"
Cette blessure de Dembélé s'inscrit dans un contexte plus large d'une hécatombe qui frappe les joueurs majeurs. Deschamps a de nouveau pointé du doigt les cadences infernales. "Le calendrier est ce qu'il est," a-t-il constaté, fataliste. Il a souligné que le problème ne concernait que "10% des joueurs qui représentent le top et sont internationaux" mais qui "jouent beaucoup plus, et c'est problématique." Il a également insisté sur la "fatigue psychologique, beaucoup plus importante et difficile à évaluer", conséquence de ces calendriers "très chargés".
Kanté et Kolo Muani de retour, Mateta encore là
Face à ces absences, Deschamps doit s'adapter. Il a donc rappelé des visages connus, comme Randal Kolo Muani, dont le retour lui semble "logique" maintenant qu'il est opérationnel. Il a aussi confirmé le retour de N'Golo Kanté, dont il loue le niveau : "Il est à son meilleur niveau [...] Quand je l'appelle, c'est pour avoir un rôle." Notons aussi la seconde convocation de Jean-Philippe Mateta (28 ans), justifiée par "son profil un peu différent" et "sa capacité à marquer des buts", une option nécessaire tant que Thuram est indisponible.
Zaïre-Emery revient, Mbappé investi
Le sélectionneur a également confirmé le retour du jeune Warren Zaïre-Emery, estimant que son passage par les Espoirs le mois dernier lui avait été bénéfique et qu'il avait désormais "un vécu en A qui est assez conséquent". Il a enfin salué l'attitude de son capitaine, Kylian Mbappé, le décrivant comme "totalement investi", assumant son "rôle de capitaine et sa responsabilité envers le groupe", tout en louant sa forme actuelle ("il a des jambes de feu").
Gérer les corps et les têtes
Didier Deschamps se retrouve donc face à un véritable casse-tête pour valider la qualification au Mondial. En plus de gérer les aspects tactiques, il doit composer avec les blessures, la fatigue physique et psychologique de ses cadres, et les relations parfois complexes avec les clubs. Sa conférence de presse a montré un sélectionneur à la fois philosophe face à l'inévitabilité des blessures, mais aussi ferme sur ses principes et concentré sur l'objectif : mener ce groupe remanié à la Coupe du Monde.