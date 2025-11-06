Bleus : Deschamps face à l'hécatombe et au "cas Dembélé"

Absent pour cause de blessure, Ousmane Dembélé n'a joué que 35 minutes au total dans ces qualifications. Une situation frustrante pour le sélectionneur. "Je suis surtout triste pour Ous. Sur la saison dernière, il avait été épargné et là il enchaîne plusieurs blessures," a d'abord confié Deschamps. Interrogé sur une éventuelle polémique avec le PSG sur la communication et la gestion du Ballon d'Or, il a refusé d'ajouter "une pièce dans la machine" : "Je ne suis pas dans la polémique. On a un point commun : son absence ne fait pas les affaires du PSG ni les nôtres." Il a toutefois rappelé que si les échanges médicaux existent, "les intérêts des clubs et les intérêts des sélections ne sont pas les mêmes, c'est une certitude."