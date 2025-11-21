PSG, les grandes inquiétudes de Luis Enrique avant Le Havre

Le PSG retrouve la compétition avec un enchaînement de huit rencontres en moins d’un mois, un défi que Luis Enrique aborde sans certitudes tant les blessures compliquent la gestion de son effectif. Après une trêve internationale « sans encombre », Luis Enrique doit préparer Tottenham et l’Athletic en Ligue des Champions, quatre matchs de Ligue 1 - dont Le Havre samedi - ainsi que la Coupe de France et la Coupe Intercontinentale. Pour lui, c’est une séquence charnière où l’état physique du groupe sera déterminant.

Luis Enrique constate d’ailleurs un contexte défavorable : Nuno Mendes, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé manquent toujours à l’appel, tandis que les températures hivernales commencent à peser. Jeudi, Luis Enrique n’a pu travailler tactiquement qu’avec « seulement 6 joueurs de champ plus trois gardiens ». La séance du vendredi devait permettre d’éclaircir ses options, mais l’entraîneur reconnaît que l’incertitude demeure avant la venue d’un Havre en forme.