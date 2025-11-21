L’OM cartonne à Nice et met encore la pression sur le PSG (1-5)

La trêve internationale semble avoir fait grand bien à Marseille. Contrairement à leurs deux dernières sorties, les Phocéens ont montré de belles choses dans le jeu. L’OM démarrait d’ailleurs le choc contre Nice en force avec une première tête de Benjamin Pavard détournée par Yehvann Diouf en corner (11e).

Un corner qui s’avérait fatal pour le Gym puisque Pavard était encore à la réception du ballon qu’il déviait de la tête au second poteau où Pierre-Emerick Aubameyang le poussait au fond des filets (0-1, 12e). L’Olympique de Marseille enchainait les occasions avec Igor Paixao qui manquait le cadre (18e) avant que Mason Greenwood ne bute sur Diouf (34e).