L’Olympique de Marseille affrontait l’OGC Nice, vendredi soir, à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Un choc remporté avec brio par les Phocéens qui ont déroulé face aux Aiglons.
L’OM cartonne à Nice et met encore la pression sur le PSG (1-5)
L’OM climatise l’Allianz Riviera
La trêve internationale semble avoir fait grand bien à Marseille. Contrairement à leurs deux dernières sorties, les Phocéens ont montré de belles choses dans le jeu. L’OM démarrait d’ailleurs le choc contre Nice en force avec une première tête de Benjamin Pavard détournée par Yehvann Diouf en corner (11e).
Un corner qui s’avérait fatal pour le Gym puisque Pavard était encore à la réception du ballon qu’il déviait de la tête au second poteau où Pierre-Emerick Aubameyang le poussait au fond des filets (0-1, 12e). L’Olympique de Marseille enchainait les occasions avec Igor Paixao qui manquait le cadre (18e) avant que Mason Greenwood ne bute sur Diouf (34e).
L’OM enchaine, Nice imprécis
Mais l’Anglais profitait ensuite d’un mauvais renvoi de la défense niçoise sur un centre de Timothy Weah pour armer une frappe, déviée par Melvin Bard, qui trompait le gardien azuréen (0-2, 34e). Les Niçois, qui n’étaient pas ridicules dans le jeu, poussaient pour réduire le score, mais manquaient de précision dans le dernier geste, à l’image de la talonnade surprenante de Terem Moffi détournée par Jeffrey De Lange (43e). L’OM avait l’occasion d’amenuiser les espoirs azuréens juste avant la pause, mais un Igor Paixao, un peu trop individualiste, butait sur Yehvann Diouf (45e+5).
L’OM douche les Aiglons
Au retour des vestiaires, c’est Nice qui se montrait le plus entreprenant avec une première tentative de Melvin Bard qui passait à côté des buts de Jeffrey De Lange (47e). Le gardien olympien se déployait ensuite pour envoyer une belle frappe de Terem Moffi en corner dans la foulée (50e). Mais les ardeurs niçoises étaient vite refroidies par l’OM grâce notamment à Greenwood qui ajustait Diouf d’une frappe limpide aux abords de la surface (0-3, 54e).
Les hommes enfonçaient le clou juste après avec Timothy Weah qui profitait d’un décalage d’Aubameyang pour fusiller le portier sénégalais (0-4, 58e). Les Aiglons ne lâchaient toutefois pas et réduisaient le score sur un centre de Sofiane Diop qui permettait à Mohamed Ali Cho de surprendre De Lange (1-4, 63e).
Marseille gâche la fête à Nice
Les Marseillais repartaient dans le sens du but, mais Yehvann Diouf sortait au bon moment pour mettre en échec Aubameyang (70e). Le Gabonais sera plus en réussite à la passe en offrant à son tour un caviar à Igor Paixao, qui l’avait oublié en fin de première mi-temps, pour corser l’addition (1-5, 74e). L’OM passait ensuite en mode gestion sans pour autant manquer d’apporter de nouveau le danger sur les buts niçois.
Les dernières minutes seront marquées par les feux d’artifice au-dessus de l’Allianz Riviera pour commémorer les 40 ans des ultras de l’OGC Nice. Ce qui obligeait l’arbitre à mettre en pause la rencontre pendant de quelques minutes. Le jeu reprenait enfin, mais M. Pinard n’accordait pas de temps additionnel et mettait fin à ce récital de l’OM qui enchaine une troisième victoire de suite en Ligue 1. Un résultat qui permet à l’Olympique de Marseille (1er, 28 pts) de prendre provisoirement la première place alors que l’OGC Nice (9e, 17 pts) s’éloigne davantage des places européennes.