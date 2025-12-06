Ce samedi soir à 21h05, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 pour le compte de la 15e journée avec l’objectif clair de reprendre les commandes du championnat. Mais la réception du Stade Rennais, au Parc des Princes, s’annonce piégeuse. La cause ? Une cascade d’absences, dont une dernière survenue à la toute dernière minute, qui force Luis Enrique à revoir ses plans. Entre blessures, fatigue musculaire et maladie, le groupe parisien s’avance amoindri dans un match qui pourrait peser lourd dans la course au sommet.
Le groupe du PSG contre Rennes avec un forfait de dernière minute
Un rendez-vous crucial pour la tête du championnat
La quinzième journée de Ligue 1 marque un nouveau tournant dans la saison du PSG. Après une période agitée, les Parisiens entrent sur leur pelouse avec un double enjeu. D’un côté, retrouver le goût de la victoire devant leur public. De l’autre, garder la pression sur leurs concurrents directs et, selon les résultats du week-end, reprendre la première place du championnat.
La réception de Rennes n’arrive pas au hasard dans le calendrier. Les Parisiens sortent d’une série dense de rencontres, entre compétitions nationales et européennes. Le contexte pèse sur les organismes. Le staff le sait. Les joueurs aussi. Et ce samedi soir, chaque détail compte.
Luis Enrique voulait aligner son équipe la plus compétitive. Mais les réalités physiques rattrapent parfois les ambitions. Cette fois, elles frappent fort. Très fort même.
Lucas Chevalier forfait après son choc contre Monaco
Le premier coup dur concerne le dernier rempart parisien. Victime d’une lourde semelle sur la cheville lors du match contre Monaco il y a une semaine, Lucas Chevalier ne s’est pas entraîné de toute la semaine. Le gardien français vivait pourtant une bonne intégration depuis son arrivée l’été dernier.
Cette indisponibilité marque un tournant symbolique. Il s’agit de sa toute première absence en compétition officielle avec le PSG. Le staff médical ne souhaite prendre aucun risque. La cheville reste sensible. Forcer un retour aurait ouvert la porte à une rechute.
Son forfait n’a pris personne au dépourvu. L’information circulait déjà plus tôt dans la semaine. Mais son officialisation fragilise malgré tout l’équilibre analytique du groupe pour ce rendez-vous sous pression.
Dans les cages, Matvey Safonov récupère donc les gants de titulaire. Il sera épaulé par Marin et James.
Nuno Mendes toujours sur la touche
Autre absence majeure : Nuno Mendes. Touché à la cuisse droite lors du match face à Tottenham, le latéral portugais poursuit son programme de rééducation. Le staff préfère rester prudent. Aucune précipitation. La récupération musculaire reste prioritaire dans un calendrier aussi chargé.
Son absence pèse dans le couloir gauche. Son apport offensif, sa vitesse, sa projection constante, tout cela manquera face à un Rennes réputé pour son agressivité dans les transitions. Le replacement défensif s’annonce crucial.
Luis Enrique devra donc adapter son animation sur ce côté. Les options existent, mais aucune ne reproduit exactement l’impact du Portugais.
Hakimi et Beraldo également indisponibles
La liste des forfaits s’allonge encore. Achraf Hakimi ne figure pas non plus dans le groupe. Le latéral marocain reste également indisponible. Le club ne communique pas davantage sur la durée de son absence, mais son absence déséquilibre forcément le flanc droit. Le sélectionneur Walid Regragui reste tout de même optimiste pour le latéral droit marocain.
Lucas Beraldo complète cette liste déjà bien fournie. Le défenseur brésilien souffre d’une surcharge au niveau du mollet gauche. Une alerte musculaire prise au sérieux. Le staff médical opte pour la prudence absolue afin d’éviter toute aggravation. Ces deux absences simultanées modifient nettement la hiérarchie défensive pour ce match. Et ce n’est pas terminé.
Ilya Zabarnyi forfait de dernière minute
C’est l’information qui a surpris tout le monde à quelques heures du coup d’envoi. Ilya Zabarnyi, attendu dans le groupe, manque finalement à l’appel. Le club a confirmé son absence dans l’annonce officielle du groupe.
Selon Le Parisien, le défenseur ukrainien se trouve malade et doit donc déclarer forfait à la toute dernière minute. Une tuile supplémentaire pour Luis Enrique, déjà privé de plusieurs cadres défensifs.
Cette absence imprévue oblige le technicien espagnol à recomposer sa charnière centrale dans l’urgence. La stabilité défensive, déjà fragilisée par les autres forfaits, se retrouve encore davantage sous tension.
Noham Kamara convoqué en renfort
Face à cet enchaînement d’indisponibilités, Luis Enrique n’a pas tergiversé longtemps. Pour compenser l’absence simultanée de Beraldo et Zabarnyi, le technicien parisien a décidé de convoquer Noham Kamara.
Le jeune défenseur figure désormais dans la liste officielle du groupe pour ce match face à Rennes. Une opportunité rare. Une responsabilité immédiate aussi. La pression tombe souvent dans ces moments-là, sans prévenir. Kamara devra répondre présent, même dans un rôle secondaire.
Cette convocation illustre aussi la volonté du staff d’équilibrer au mieux les lignes, malgré un contexte défavorable.
Désiré Doué encore trop court
Dernière information concernant l’infirmerie : Désiré Doué. Le jeune milieu a bien repris l’entraînement collectif jeudi. Mais le timing ne joue pas en sa faveur. Le staff estime son retour encore prématuré pour l’exposer dès ce samedi soir.
Il figura donc parmi les absents, malgré les signaux positifs observés à l’entraînement. Là encore, la prudence domine.
Le groupe du PSG contre Rennes :
Gardiens : Safonov, Marin, James
Défenseurs : Marquinhos, Hernandez, Boly, Pacho, Kamara
Milieux : Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Neves, Zaïre-Emery
Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Barcola, Ndjantou, Mbaye