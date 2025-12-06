Le groupe du PSG contre Rennes avec un forfait de dernière minute

La quinzième journée de Ligue 1 marque un nouveau tournant dans la saison du PSG. Après une période agitée, les Parisiens entrent sur leur pelouse avec un double enjeu. D’un côté, retrouver le goût de la victoire devant leur public. De l’autre, garder la pression sur leurs concurrents directs et, selon les résultats du week-end, reprendre la première place du championnat.

La réception de Rennes n’arrive pas au hasard dans le calendrier. Les Parisiens sortent d’une série dense de rencontres, entre compétitions nationales et européennes. Le contexte pèse sur les organismes. Le staff le sait. Les joueurs aussi. Et ce samedi soir, chaque détail compte.

Luis Enrique voulait aligner son équipe la plus compétitive. Mais les réalités physiques rattrapent parfois les ambitions. Cette fois, elles frappent fort. Très fort même.