Luis Enrique traverse une période délicate avec un effectif décimé par les blessures. Mais une lueur d’espoir se profile pour le Paris Saint-Germain. Désiré Doué, longtemps annoncé absent jusqu’en janvier 2026, pourrait effectuer son retour sur les terrains dès le 13 décembre. Une nouvelle qui ravit l’entraîneur espagnol et pourrait relancer un PSG en quête de stabilité en Ligue 1.
PSG, un renfort inattendu en vue pour Luis Enrique
Une absence pesante pour le PSG
Victime d’une grave blessure à la cuisse droite lors du match contre Lorient fin octobre, Désiré Doué semblait parti pour manquer le reste de l’année. Le Paris Saint-Germain, déjà touché dans son secteur offensif, a payé un lourd tribut à cette absence. L’apport de l’ancien Rennais sur le plan offensif est indéniable et son absence se fait ressentir.
Malgré tout, le club de la capitale ne veut surtout pas précipiter son retour. La prudence est de mise. Mais les dernières nouvelles laissent entrevoir un scénario plus optimiste. Selon les informations de L’Equipe, le joueur devrait faire son retour très prochainement. Même si le club francilien ne veut surtout pas forcer le retour de celui qui avait déjà été blessé en septembre dernier avec les Bleus, l'optimisme commence à planer concernant un retour imminent de celui qui a reçu lundi son trophée de Golden Boy.
Retour anticipé en raison d'une rééducation intensive
Après avoir poursuivi sa rééducation en Suisse avec une partie de sa famille, Désiré Doué est rentré à Paris et travaille désormais intensivement avec son propre préparateur physique. L’ailier tricolore peut enchaîner des courses à bonne intensité et semble retrouver progressivement ses sensations.
Résultat, sa date de retour pourrait être avancée : le 13 décembre prochain, soit bien avant la prévision initiale de janvier 2026. Une nouvelle qui redonne le sourire à Luis Enrique et à son staff, alors que le club prépare un déplacement important à Metz à cette date.
Participation à la Coupe Intercontinentale
Le retour anticipé de Désiré Doué pourrait également lui permettre de disputer la Coupe Intercontinentale, prévue le 17 décembre au Qatar. Une opportunité de se remettre en conditions compétitives avant d’affronter la Ligue 1, et de retrouver le rythme de ses coéquipiers dans un contexte international.
Cette saison, malgré ses deux blessures sérieuses, le natif d’Angers a déjà marqué trois buts et délivré trois passes décisives toutes compétitions confondues. Son retour, associé à celui d’Ousmane Dembélé, représente un coup de boost pour un PSG en léger déficit de résultats en Championnat.
Prudence avant tout pour le PSG
Cependant, le club de la capitale ne prendra aucun risque avec la santé de son joueur. Le quotidien sportif français précise que si d'ici le match à Metz, le staff et Désiré Doué constatent que tout n'est pas réglé, alors les champions d’Europe prendront leur temps. Paris a appris de ses erreurs du passé, et rien ne sera fait pour précipiter le retour d'un joueur, aussi important soit-il.
La prudence reste donc le maître mot pour Luis Enrique et son staff. Le PSG veut profiter du retour de son ailier phare, mais dans un cadre sûr et progressif, pour éviter toute rechute.