PSG, un renfort inattendu en vue pour Luis Enrique

Victime d’une grave blessure à la cuisse droite lors du match contre Lorient fin octobre, Désiré Doué semblait parti pour manquer le reste de l’année. Le Paris Saint-Germain, déjà touché dans son secteur offensif, a payé un lourd tribut à cette absence. L’apport de l’ancien Rennais sur le plan offensif est indéniable et son absence se fait ressentir.

Malgré tout, le club de la capitale ne veut surtout pas précipiter son retour. La prudence est de mise. Mais les dernières nouvelles laissent entrevoir un scénario plus optimiste. Selon les informations de L’Equipe, le joueur devrait faire son retour très prochainement. Même si le club francilien ne veut surtout pas forcer le retour de celui qui avait déjà été blessé en septembre dernier avec les Bleus, l'optimisme commence à planer concernant un retour imminent de celui qui a reçu lundi son trophée de Golden Boy.