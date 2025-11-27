La pause du match entre le PSG et Tottenham (5-3) a provoqué un étonnement général. Nuno Mendes, pourtant titulaire et actif sur son couloir, n’est pas revenu sur la pelouse. Lucas Hernandez l’a remplacé, sans qu’aucun signe de souffrance n’ait été visible auparavant. Très vite, les interrogations ont fusé autour du Portugais, récemment revenu d’une entorse au genou gauche. Les premières indications permettent désormais d’y voir un peu plus clair.
PSG - Tottenham : la raison de la sortie prématurée de Nuno Mendes est connue
Une sortie qui interroge, mais pas d’alerte majeure
Lorsque Nuno Mendes a cédé sa place à la pause, les caméras l’ont montré assis sur le banc, protégé par une grosse doudoune. Pas de boitement. Pas de mine inquiète. Rien qui laisse deviner un coup reçu ou une gêne visible. Pourtant, la décision a surpris tout le monde, car le latéral venait de disputer une première période solide, fidèle à son profil offensif et énergique.
Selon les informations rapportées par Le Parisien, il ne s’agit que d’une précaution. Le staff parisien, très attentif à son état depuis son entorse survenue face au Bayern Munich (défaite 1-2) début novembre, a choisi d’éviter tout risque. La zone touchée récemment n’avait pas manifesté de signe alarmant, mais Luis Enrique n’a pas voulu tenter le diable. Le joueur revient d’une blessure délicate, et l’enchaînement des matchs peut parfois provoquer de petites alertes difficilement perceptibles.
Un retour intense, puis un choix de sagesse
Il y a quelques jours seulement, Mendes avait tenu tout le match de Ligue 1 contre Le Havre (3-0). Il y avait retrouvé ses sensations, avec des montées incisives et une passe décisive pour Kang-in Lee. Une prestation rassurante qui avait montré qu’il retrouvait du rythme après son absence avec la sélection portugaise en novembre.
Face à Tottenham, son remplacement n’a pas freiné la progression du PSG. Les Londoniens ont bien marqué une deuxième fois grâce à Randal Kolo Muani, mais Paris a ensuite repris le contrôle. Vitinha a redonné de l’allant, Fabian Ruiz et Willian Pacho ont sécurisé un succès important dans cette 5e journée de Ligue des champions.