PSG - Tottenham : la raison de la sortie prématurée de Nuno Mendes est connue

Lorsque Nuno Mendes a cédé sa place à la pause, les caméras l’ont montré assis sur le banc, protégé par une grosse doudoune. Pas de boitement. Pas de mine inquiète. Rien qui laisse deviner un coup reçu ou une gêne visible. Pourtant, la décision a surpris tout le monde, car le latéral venait de disputer une première période solide, fidèle à son profil offensif et énergique.

Selon les informations rapportées par Le Parisien, il ne s’agit que d’une précaution. Le staff parisien, très attentif à son état depuis son entorse survenue face au Bayern Munich (défaite 1-2) début novembre, a choisi d’éviter tout risque. La zone touchée récemment n’avait pas manifesté de signe alarmant, mais Luis Enrique n’a pas voulu tenter le diable. Le joueur revient d’une blessure délicate, et l’enchaînement des matchs peut parfois provoquer de petites alertes difficilement perceptibles.