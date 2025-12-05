C'est un choc aux trajectoires croisées. Ce samedi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain, déchu de sa place de leader et furieux après l'arbitrage, reçoit une équipe de Rennes en état de grâce. Au bord du licenciement il y a un mois, l'entraîneur breton Habib Beye a opéré un redressement spectaculaire, transformant son équipe en machine à gagner.

Paris : colère froide et infirmerie pleine

La défaite à Monaco (1-0) a laissé des traces bien plus profondes qu'un simple revers comptable. La blessure de Lucas Chevalier, victime d'un tacle non sanctionné d'un carton rouge, a provoqué la colère noire de Luis Enrique et du club. Désormais deuxième derrière Lens, le PSG doit réagir, mais l'infirmerie est un casse-tête. Avec Hakimi, Mendes et Beraldo blessés, et un Chevalier très incertain, c'est une défense expérimentale qui devra contenir la fougue rennaise.

Rennes, la métamorphose d'Habib Beye

En face, Rennes arrive avec le plein de confiance. Sauvé in extremis par une série de quatre victoires consécutives, Habib Beye a trouvé la formule magique en écartant ses cadres pour miser sur la jeunesse. Avec 10 buts marqués sur cette période et une solidité retrouvée à l'extérieur, les Bretons ne viennent pas en victimes. D'autant que l'histoire récente rappelle qu'ils savent gagner au Parc : ils s'y sont imposés quatre fois depuis l'arrivée de QSI, un record pour un visiteur.

Désiré Doué, des retrouvailles attendues

Ce match aura une saveur particulière pour Désiré Doué. L'ancien prodige rennais a repris l'entraînement collectif in extremis et postule pour affronter son club formateur. "J'ai qu'une envie, c'est de jouer", a-t-il confié. Si sa présence est confirmée, il sera l'une des attractions d'un match où Paris n'a plus le droit à l'erreur s'il ne veut pas voir le doute s'installer durablement.

Sur quelle chaine suivre le match Paris Saint-Germain - Rennes ?

La rencontre entre le PSG et Rennes sera à suivre ce samedi 6 décembre 2025 à partir de 21h05 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain - Rennes

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

La rencontre entre le PSG et Rennes se tiendra ce samedi à partir de 21h05, heure française, au Parc des Princes de Paris.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du PSG

Le PSG doit composer avec plusieurs incertitudes avant la réception de Rennes. Lucas Chevalier n’a toujours pas repris l’entraînement après sa grosse entorse à la cheville à Monaco et reste très incertain pour samedi. S'il devait manquer à l'appel, Matvey Safonov le remplacera dans la cage pour sa première apparition de la saison. Achraf Hakimi est forfait, tandis que Désiré Doué poursuit sa reprise mais ne devrait pas être lancé d’entrée.

Luis Enrique doit également surveiller l’évolution de Renato Marin et Nuno Mendes, tous deux diminués. Le technicien pourrait reconduire une partie du onze aligné face à Monaco, avec Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez et Fabian Ruiz notamment, tandis que Kvaratskhelia devrait animer le secteur offensif. Aucune autre absence majeure n’est signalée à ce stade.

Infos sur l'équipe de Rennes

Rennes se déplace à Paris avec un groupe encore diminué. Seko Fofana, touché musculairement lors de la trêve avec la Côte d’Ivoire, reste très incertain malgré l’optimisme affiché par Habib Beye ces derniers jours. Nordi Mukiele, lui, pourrait manquer une nouvelle fois en raison d’un souci musculaire persistant.

Le reste du groupe est disponible, et les Rennais peuvent s’appuyer sur la dynamique de Valentin Rongier, buteur décisif contre Metz, ainsi que sur un Brice Samba solide, auteur de son quatrième clean sheet de la saison.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

