Coup dur pour le PSG, un cadre forfait contre Rennes !

Nouvelles contrastées au Campus de Poissy, où les Parisiens ont pris l’air devant quelques observateurs. La satisfaction du jour s’appelle Désiré Doué. Absent depuis octobre après une douleur à la cuisse droite, le jeune international a repris le chemin du terrain. Le club parle toujours de « phase de reprise », que le joueur suit sans brûler les étapes. Sorti en larmes face à Lorient, le Golden Boy retrouve peu à peu ses repères. Ses sensations rassurent, mais le duel contre Rennes arrive encore trop tôt pour un retour dans le groupe.

En interne, la ligne ne bouge pas d’un millimètre : patience. Le staff préfère valider chaque étape avant d’ouvrir la porte à la compétition. L’optimisme domine pourtant, comme annoncé fin novembre. Le petit frisson Bilbao flotte dans les discussions, sans certitude. Le joueur doit encore franchir plusieurs paliers dans son processus de récupération avant toute projection. Paris n’appuie pas sur l’accélérateur, même si l’absence prolongée commence à peser dans la rotation offensive.