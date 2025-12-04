Le PSG a ouvert les portes de Poissy ce jeudi matin, histoire de prendre la température autour de son effectif. Entre incertitudes médicales, retours progressifs et forfaits confirmés, le staff avance avec prudence avant le rendez-vous de samedi en Ligue 1, un duel comptant pour la 15e journée.
Coup dur pour le PSG, un cadre forfait contre Rennes !
Doué reprend, mais sans brûler les étapes
Nouvelles contrastées au Campus de Poissy, où les Parisiens ont pris l’air devant quelques observateurs. La satisfaction du jour s’appelle Désiré Doué. Absent depuis octobre après une douleur à la cuisse droite, le jeune international a repris le chemin du terrain. Le club parle toujours de « phase de reprise », que le joueur suit sans brûler les étapes. Sorti en larmes face à Lorient, le Golden Boy retrouve peu à peu ses repères. Ses sensations rassurent, mais le duel contre Rennes arrive encore trop tôt pour un retour dans le groupe.
En interne, la ligne ne bouge pas d’un millimètre : patience. Le staff préfère valider chaque étape avant d’ouvrir la porte à la compétition. L’optimisme domine pourtant, comme annoncé fin novembre. Le petit frisson Bilbao flotte dans les discussions, sans certitude. Le joueur doit encore franchir plusieurs paliers dans son processus de récupération avant toute projection. Paris n’appuie pas sur l’accélérateur, même si l’absence prolongée commence à peser dans la rotation offensive.
Chevalier forfait, Mendes toujours arrêté
Le secteur défensif, lui, apporte moins de sourire. Lucas Chevalier reste à l’arrêt. Le club a confirmé qu’il était « victime d’un traumatisme à la cheville lors du match contre Monaco samedi dernier ». Le gardien n’a pas rejoint le groupe, comme la veille. Selon Ouest-France, le portier ne figure pas dans les options pour samedi. Même décor pour Nuno Mendes, toujours freiné par la cuisse droite. Le communiqué évoque qu’il poursuit « sa rééducation », loin du terrain.
Hakimi et Beraldo toujours sous surveillance
Le dossier Hakimi ajoute encore un peu de gris au tableau. Le Marocain traîne une entorse sévère à la cheville gauche, après un choc violent face au Bayern Munich. Là aussi, aucune précipitation. Il « poursuit son travail de rééducation individuel », sans date fixée pour un retour collectif. Lucas Beraldo, de son côté, reste cantonné à un « travail en salle suite à une surcharge au mollet gauche ». Une accumulation d’absences qui force l’encadrement à jongler dans la préparation.
Paris avance entre prudence et obligation de résultat
À la veille du choc contre Rennes, Luis Enrique compose avec un effectif amputé. Un cadre manque, plusieurs reviennent à pas comptés, d’autres restent coincés à l’atelier du soin. Le calendrier, lui, n’attend personne. Paris avance ainsi, entre prudence et nécessité de points. Le résultat de samedi dira si cette gestion au millimètre aura payé, ou si l’infirmerie continuera d’influencer le printemps parisien. En coulisses, le discours reste mesuré. Le vestiaire suit la même ligne, avec un message clair : rester soudés, même quand les jambes manquent. Paris n’a pas le luxe de s’éparpiller à ce moment précis.