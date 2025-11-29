Monaco - Paris SG (1-0) : le PSG n'est pas intouchable, Monaco le prouve !

Si Monaco a plié, il a aussi su mordre. Après avoir touché du bois par Salisu (34e), la délivrance est venue du pied de Takumi Minamino. Servi par Golovin, le Japonais ne tremblait pas pour ajuster Chevalier (68e). Un but validé malgré un potentiel hors-jeu passif de Balogun, venant ajouter à la confusion d'une soirée marquée par l'arbitrage contestable de Clément Turpin. L'homme en noir a soufflé le chaud et le froid, "oubliant" d'expulser Lamine Camara pour un attentat sur la cheville de Chevalier en première période, avant de sortir un carton rouge très sévère à Thilo Kehrer en fin de match pour une faute discutable en dernier défenseur.