Sur le Rocher, la logique a volé en éclats. Alors qu'on le disait moribond, englué dans une crise de résultats avec trois revers consécutifs, l'AS Monaco a réalisé l'impensable : faire tomber le géant, le champion d'Europe en titre. Sous les yeux du Prince Albert, les hommes de Sébastien Pocognoli ont signé un exploit retentissant (1-0), rappelant à la France entière que le Paris Saint-Germain, aussi puissant soit-il, n'est pas intouchable. Une leçon de résilience et de solidarité qui rebat les cartes de la Ligue 1.
Monaco - Paris SG (1-0) : le PSG n'est pas intouchable, Monaco le prouve !
La métamorphose monégasque, le mur Hradecky
Oubliez la passoire des semaines passées ; ce samedi, l'ASM était une forteresse. Transfigurés, les Monégasques ont livré une partition défensive héroïque, symbolisée par un Lukáš Hrádecký en état de grâce. Le portier finlandais a écœuré les attaquants parisiens, remportant trois duels décisifs face à un Kvaratskhelia pourtant remuant (25e, 35e, 55e) et détournant une tentative de Vitinha. Paris a poussé, Paris a eu les occasions, mais Paris a buté sur un os, payant peut-être le choix de Luis Enrique de laisser ses flèches Dembélé et Barcola sur le banc au coup d'envoi.
Minamino punit, Turpin fait jaser
Si Monaco a plié, il a aussi su mordre. Après avoir touché du bois par Salisu (34e), la délivrance est venue du pied de Takumi Minamino. Servi par Golovin, le Japonais ne tremblait pas pour ajuster Chevalier (68e). Un but validé malgré un potentiel hors-jeu passif de Balogun, venant ajouter à la confusion d'une soirée marquée par l'arbitrage contestable de Clément Turpin. L'homme en noir a soufflé le chaud et le froid, "oubliant" d'expulser Lamine Camara pour un attentat sur la cheville de Chevalier en première période, avant de sortir un carton rouge très sévère à Thilo Kehrer en fin de match pour une faute discutable en dernier défenseur.
Héroïques à dix, l'OM se frotte les mains
Réduits à dix pour le dernier quart d'heure, les Monégasques ont tenu bon, portés par une abnégation totale et l'entrée anecdotique mais symbolique de Paul Pogba, qui continue de gratter du temps de jeu. Paris n'a jamais su revenir. Cette deuxième défaite de la saison pour le PSG est un coup de tonnerre qui pourrait faire le bonheur de l'ennemi juré : l'Olympique de Marseille. Si les Phocéens s'imposent face à Toulouse, ils prendront les commandes du championnat. Ce soir, Monaco n'a pas seulement sauvé sa saison ; il a peut-être relancé tout le championnat.