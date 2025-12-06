La nouvelle sortie choquante de Walid Regragui sur la blessure d’Achraf Hakimi

Présent vendredi soir à Washington DC pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026, Walid Regragui affichait une large satisfaction. Le Maroc a hérité du groupe C, avec un adversaire de prestige : le Brésil. À ce programme déjà relevé s’ajoutent l’Écosse et Haïti.

Ce choc face à la Seleção ravive les souvenirs lumineux du Qatar. En 2022, les Lions de l’Atlas avaient marqué l’histoire en atteignant les demi-finales, une première pour un pays africain. L’ambition reste intacte. Le Maroc veut encore viser haut. Mais une interrogation majeure demeure : la disponibilité de son capitaine.