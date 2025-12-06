Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Patrick Tchanhoun

La nouvelle sortie choquante de Walid Regragui sur la blessure d’Achraf Hakimi

À quelques semaines d’un rendez-vous majeur, une déclaration venue des États-Unis fait trembler les supporters marocains.

Entre espoirs mondiaux et inquiétudes africaines, Walid Regragui jongle avec deux temporalités brûlantes. À Washington, le sélectionneur des Lions de l’Atlas du Maroc s’est confié sur un dossier brûlant : l’état de santé d’Achraf Hakimi, incertain pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se jouera dans le Royaume chérifien du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

