La compo du PSG contre le Bayern : Le onze infernal de Luis Enrique

Le Paris Saint-Germain (1er) et le Bayern Munich (2e) occupent les deux premiers rangs de la Ligue des Champions avec le même nombre de points (9) après trois journées. En outre, les deux équipes réalisent un début de saison impressionnant avec 10 victoires en 14 matchs pour les Parisiens (3 nuls, 1 défaite) et 15 succès en 15 rencontres pour les Bavarois. Autant dire que c’est une affiche aux allures de finale que va vivre le Parc des Princes, ce mardi.

Cependant, le PSG compte mettre fin à la bonne série du Bayern dont la dernière défaite remonte 5 juillet lors du quart de finale du Mondial des clubs face à…Paris (2-0). Un revers dont se souvient d’ailleurs l’entraineur bavarois, Vincent Kompany, qui veut bien prendre sa revanche. Ce qui ne sera pas chose aisée face à l’équipe de Luis Enrique, qui retrouve progressivement son onze-type de la saison dernière.