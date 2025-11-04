Le Paris Saint-Germain défie le Bayern Munich, ce mardi, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue des Champions. Un choc ultra-important pour les deux équipes en tête du classement général de C1, cette saison. Du côté du PSG, Luis Enrique a décidé de mettre les chances de son côté avec des choix décisifs dans sa compo contre les Bavarois, ce soir.
La compo du PSG contre le Bayern : Le onze infernal de Luis Enrique
- AFP
PSG - Bayern, un choc des titans au Parc des Princes
Le Paris Saint-Germain (1er) et le Bayern Munich (2e) occupent les deux premiers rangs de la Ligue des Champions avec le même nombre de points (9) après trois journées. En outre, les deux équipes réalisent un début de saison impressionnant avec 10 victoires en 14 matchs pour les Parisiens (3 nuls, 1 défaite) et 15 succès en 15 rencontres pour les Bavarois. Autant dire que c’est une affiche aux allures de finale que va vivre le Parc des Princes, ce mardi.
Cependant, le PSG compte mettre fin à la bonne série du Bayern dont la dernière défaite remonte 5 juillet lors du quart de finale du Mondial des clubs face à…Paris (2-0). Un revers dont se souvient d’ailleurs l’entraineur bavarois, Vincent Kompany, qui veut bien prendre sa revanche. Ce qui ne sera pas chose aisée face à l’équipe de Luis Enrique, qui retrouve progressivement son onze-type de la saison dernière.
Luis Enrique retrouve ses forces vives en défense
Comme depuis le début de la saison, Lucas Chevalier devrait enchainer dans les buts contre le Bayern, ce soir. Illia Zabarnyi étant suspendu après son carton rouge face au Bayer Leverkusen (2-7), Marquinhos devrait faire son retour dans l’axe de la défense aux côtés de Willian Pacho. Sur les côtés, Luis Enrique devrait compter sur les indéboulonnables, Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche.
Le choix fort de Luis Enrique en attaque
Ensuite, le technicien espagnol devrait préférer à Warren Zaire-Emery à Fabian Ruiz pour accompagner Vitinha et Joao Neves dans l’entrejeu parisien. Par contre, Luis Enrique devrait laisser à nouveau Ousmane Dembélé sur le banc et confier la pointe de l’attaque à Senny Mayulu. Le titi parisien devrait, à son tour, être entouré des ailiers Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia sur la ligne offensive.
La compo attendue du PSG contre le Bayern
Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.