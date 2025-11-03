PSG - Bayern, Luis Enrique sort l'artillerie

À la veille de la rencontre, Luis Enrique a dévoilé un groupe presque complet malgré quelques absences notables. En défense, le technicien doit composer sans Illia Zabarnyi, suspendu après son expulsion face au Bayer Leverkusen (7-2). Un coup dur vite compensé par le retour du capitaine Marquinhos, qui devrait reprendre sa place aux côtés de Willian Pacho dans l’axe. Dans les couloirs, les inamovibles Achraf Hakimi et Nuno Mendes viendront dynamiser les transitions parisiennes, tandis que Lucas Chevalier gardera une fois encore les buts.

Au milieu, Luis Enrique pourra compter sur Joao Neves, remis de ses efforts face à Nice (1-0), pour diriger l’entrejeu. Le Portugais devrait être accompagné de son compatriote Vitinha, dont la complémentarité est précieuse, et d’un troisième élément que l’Espagnol hésite encore à désigner. Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery se disputent la dernière place, offrant à l’entraîneur un équilibre entre expérience et fraîcheur.