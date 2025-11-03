Le Parc des Princes se prépare à vibrer. Ce mardi soir (21h), le Paris Saint-Germain accueille le Bayern Munich pour un choc de prestige en Ligue des champions. Fort de trois victoires en autant de matchs, le club parisien aborde cette affiche avec ambition et confiance. Face à un adversaire redoutable, Luis Enrique a peaufiné chaque détail pour présenter son meilleur onze. Entre retour de cadres, incertitudes et choix forts, le technicien espagnol entend poursuivre la dynamique victorieuse de son équipe.
PSG - Bayern, Luis Enrique sort l'artillerie
Luis Enrique retrouve sa défense-type pour PSG - Bayern
À la veille de la rencontre, Luis Enrique a dévoilé un groupe presque complet malgré quelques absences notables. En défense, le technicien doit composer sans Illia Zabarnyi, suspendu après son expulsion face au Bayer Leverkusen (7-2). Un coup dur vite compensé par le retour du capitaine Marquinhos, qui devrait reprendre sa place aux côtés de Willian Pacho dans l’axe. Dans les couloirs, les inamovibles Achraf Hakimi et Nuno Mendes viendront dynamiser les transitions parisiennes, tandis que Lucas Chevalier gardera une fois encore les buts.
Au milieu, Luis Enrique pourra compter sur Joao Neves, remis de ses efforts face à Nice (1-0), pour diriger l’entrejeu. Le Portugais devrait être accompagné de son compatriote Vitinha, dont la complémentarité est précieuse, et d’un troisième élément que l’Espagnol hésite encore à désigner. Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery se disputent la dernière place, offrant à l’entraîneur un équilibre entre expérience et fraîcheur.
Ousmane Dembélé de nouveau sur le banc ?
Devant, Luis Enrique devra faire sans la pleine participation d’Ousmane Dembélé, gêné à la cuisse droite depuis la rencontre contre Nice. S’il a pris part aux dernières séances collectives, le Ballon d’or 2025 ne devrait pas débuter la rencontre. Le staff parisien privilégie la prudence, un choix confirmé par le coach lui-même : « Aucun risque avec aucun joueur ne sera pris », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse plus tôt dans la journée.
« Mais Ousmane est en condition, il a fait tous les entraînements des deux dernières semaines et a participé aux deux derniers matchs. Demain, il va jouer, je ne sais pas combien de minutes, mais il va jouer parce qu’il est en condition. On va décider combien de temps. » C’est donc Senny Mayulu qui devrait enchainer une nouvelle titularisation à la pointe de l’attaque avec, autour de lui, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola.
La compo probable du PSG contre le Bayern
Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz (ou Zaïre-Emery), Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.