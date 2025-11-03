PSG - Bayern, Vincent Kompany annonce la couleur

En conférence de presse ce lundi, Vincent Kompany a planté le décor d’un affrontement au sommet. Conscient de la difficulté de la tâche, l’entraineur belge a insisté sur la nécessité pour son équipe de livrer un match parfait face au PSG. « Il faut croire qu’on en est capable. Il faut aussi réaliser un match parfait, car nous affrontons le vainqueur de la Ligue des Champions et l’un des favoris de la compétition. Jouer à l’extérieur rend la tâche encore plus difficile, mais nous devons croire en nos chances », a-t-il affirmé.

Toujours invaincu cette saison avec 14 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le Bayern arrive au Parc des Princes avec une confiance maximale. Mais Vincent Kompany n’a pas oublié la dernière confrontation entre les deux équipes, soldée par une défaite (0-2) lors de la Coupe du monde des clubs. « Nous regardons en fait tous leurs matchs, il y a toujours de nouveaux éléments à observer. Même avec peu de temps, cela demande beaucoup de préparation. Nous en avons l’habitude, et c’est plaisant, c’est une très bonne équipe que nous avons eu à analyser », a-t-il ajouté.