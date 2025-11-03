Le choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain s’annonce électrique. À la veille de ce duel attendu de la quatrième journée de Ligue des champions, Vincent Kompany n’a pas caché son respect pour l’équipe de Luis Enrique, tout en affirmant que ses hommes sont prêts à défier le champion d’Europe en titre. Face à un PSG irrésistible ces dernières semaines, le technicien belge croit fermement aux chances de ses Bavarois, portés par une dynamique impressionnante. Entre admiration, ambition et détermination, Kompany a clairement donné le ton avant cette affiche européenne.
PSG - Bayern, Vincent Kompany annonce la couleur
- AFP
Vincent Kompany affiche ses ambitions avant PSG - Bayern
En conférence de presse ce lundi, Vincent Kompany a planté le décor d’un affrontement au sommet. Conscient de la difficulté de la tâche, l’entraineur belge a insisté sur la nécessité pour son équipe de livrer un match parfait face au PSG. « Il faut croire qu’on en est capable. Il faut aussi réaliser un match parfait, car nous affrontons le vainqueur de la Ligue des Champions et l’un des favoris de la compétition. Jouer à l’extérieur rend la tâche encore plus difficile, mais nous devons croire en nos chances », a-t-il affirmé.
Toujours invaincu cette saison avec 14 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le Bayern arrive au Parc des Princes avec une confiance maximale. Mais Vincent Kompany n’a pas oublié la dernière confrontation entre les deux équipes, soldée par une défaite (0-2) lors de la Coupe du monde des clubs. « Nous regardons en fait tous leurs matchs, il y a toujours de nouveaux éléments à observer. Même avec peu de temps, cela demande beaucoup de préparation. Nous en avons l’habitude, et c’est plaisant, c’est une très bonne équipe que nous avons eu à analyser », a-t-il ajouté.
- AFP
Kompany et le Bayern ne craignent pas le PSG
Interrogé sur la forme actuelle du club parisien, Vincent Kompany a reconnu la montée en puissance du PSG sans pour autant se laisser impressionner. « Si l’on se fie seulement aux résultats, on constate que le PSG a un peu souffert lors de la phase de groupes. Néanmoins, c’est une équipe qui domine chaque match. Elle a été très bonne lors du dernier match de la phase de groupes et a connu une excellente période lors de la Coupe du monde des clubs, avec des joueurs qui se sont encore améliorés », a expliqué l’ancien défenseur et capitaine de Manchester City.
Pour Kompany, le Bayern suit une trajectoire similaire : une progression constante et une recherche d’équilibre dans le jeu. Il a également insisté sur l’importance de ce rendez-vous européen. « C’est un match de phase de Ligue, mais il est important pour nous. Nous ne jouons pas tous contre les mêmes adversaires. Notre calendrier est l’un des plus difficiles. L’équipe qui gagnera demain fera un grand pas vers le Top 8. Il y a bien sûr aussi un enjeu de prestige. Pour les deux équipes, c’est un match important », a-t-il souligné avec conviction.
- Getty Images Sport
Vincent Kompany sous le charme du PSG de Luis Enrique
Au-delà de la rivalité sportive, Vincent Kompany s’est montré admiratif du collectif parisien et de sa progression sous la houlette de Luis Enrique.« Je suis très impressionné par l’esprit d’équipe du PSG, leur capacité à récupérer les ballons et la qualité individuelle de leurs joueurs. Au PSG, il ne suffit pas de se concentrer sur un seul joueur. Le PSG a toujours eu des joueurs de classe mondiale », a confié le coach bavarois, saluant la profondeur et la diversité du groupe parisien.
Pour lui, la force du PSG réside avant tout dans sa solidarité sur le terrain. « Ce qui rend cette équipe très forte, c’est qu’elle travaille en équipe dans toutes les phases du jeu », a-t-il poursuivi. Vincent Kompany n’a d’ailleurs pas manqué de souligner la progression de certains éléments clés : « Nuno Mendes, par exemple, a beaucoup de qualités et il s’améliore continuellement. Mais nous aussi, nous avons nos atouts à tous les postes. »
- AFP
Kompany veut un Bayern conquérant au Parc des Princes
Si le respect est mutuel, Vincent Kompany ne compte pas se contenter de compliments. Le technicien belge a appelé ses joueurs à afficher leur caractère et à se montrer à la hauteur de l’événement. Pour lui, le Bayern doit s’appuyer sur sa puissance collective et sa rigueur tactique pour bousculer le champion d’Europe en titre.
La mission s’annonce ardue, mais Kompany croit dur comme fer en la capacité de ses hommes à créer la surprise. Fort d’une série d’invincibilité qui témoigne de la solidité du groupe, il sait que cette rencontre pourrait marquer un tournant dans la saison munichoise. À la veille de ce choc, le message est clair : le Bayern n’a pas fait le déplacement à Paris pour subir, mais pour frapper un grand coup sur la scène européenne.