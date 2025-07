Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Le PSG était aux prises avec le Bayern samedi en quart de finale du Mondial des clubs. Score final, 2-0.

Le Paris Saint-Germain affrontait le Bayern Munich, samedi, à l’occasion du quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Un match engagé et très animé qui a vu les Parisiens s’offrir le scalp des Bavarois sur la plus courte des marges et valider leur billet pour le dernier carré de la compétition.