PSG - Bayern Munich : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Europe du football retient son souffle. Ce mardi 4 novembre 2025, le Paris Saint-Germain accueille le Bayern Munich pour ce qui s’annonce comme l’un des chocs majeurs de cette phase de ligue de la Ligue des champions. Paris continue son marathon européen dans une poule sans répit, et malgré la difficulté du calendrier, les hommes de Luis Enrique avancent avec confiance et résultats. Trois matchs, trois victoires, et une démonstration récente sur la pelouse du Bayer Leverkusen (2-7) qui a frappé fort dans tout le continent. En face, le Bayern arrive avec la même certitude : aucune défaite, aucun nul, et une série de succès impressionnants depuis le mois d’août. Un duel entre deux machines. Deux équipes qui respirent l’ambition. Et un verdict qui fera trembler l’Europe.

Un choc XXL entre deux prétendants

Retour dans l’arène pour Paris. Après avoir dominé Barcelone et Leverkusen loin de ses repères, sans plusieurs titulaires de la dernière finale européenne, le PSG réapparaît devant son public dans un rendez-vous où chaque détail compte. Le club capitalise sur une dynamique forte en Ligue des champions, trois rencontres et trois victoires qui renforcent l’idée qu’il peut défendre sa couronne continentale.

Pendant que Paris avance avec maîtrise, son adversaire bavarois vit également un début de saison presque irréel. Aucun revers, aucun partage des points, que ce soit en championnat ou en Europe. Le Bayern respire la puissance, fidèle à sa réputation de rouleau compresseur, et ne lâche aucun souffle à ses adversaires. Pourtant, une nuance existe. Jusqu’ici, le géant allemand n’a pas vraiment affronté un rival du calibre du PSG dans cette campagne européenne. Ce mardi représentera donc leur premier réel test. Et souvenons-nous : le dernier souvenir entre ces deux équipes tourne en faveur des Parisiens.

Souvenir récent : le PSG avait frappé fort

Le duel précédent entre ces deux monstres du football remonte au quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Paris avait triomphé 2-0, dans un scénario particulier où les Rouge et Bleu avaient évolué à neuf contre dix. Ce succès reste dans les têtes. Il prouve qu’un PSG déterminé peut faire tomber le Rekordmeister, même dans l’adversité.

Ce mardi, les cartes ont changé. Les contextes aussi. Mais l'envie, elle, ne bouge pas. Paris veut poursuivre son chemin parfait, et Munich veut confirmer son statut terrifiant.

Sur quelle chaine suivre le match Paris Saint-Germain - Bayern Munich ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich sera à suivre ce mardi 04 novembre 2025 à partir de 21h sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder de partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain - Bayern Munich

Ligue des Champions - Ligue des Champions Parc des Princes

VLa rencontre entre le PSG et le Bayern Munich se tiendra ce mardi soir 4 novembre à partir de 21h, heure française, au Parc des Princes

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Paris Saint-Germain

Privé d’Ilya Zabarnyi, suspendu après son exclusion contre le Bayer, le club parisien devrait réintégrer Marquinhos au cœur de la défense. Celui-ci devrait évoluer aux côtés de Pacho, avec une ligne défensive sans grande surprise pour les doubles champions de France et d’Europe. Au milieu du terrain, un schéma similaire au match précédent pourrait être reconduit : João Neves sur le côté droit du milieu, Vitinha dans un rôle de pivot, et Warren Zaïre-Emery sur l’aile gauche du trio. Ce choix serait renforcé par l’état de forme encore fragile de Fabian Ruiz, revenu à la compétition avec quelques minutes contre Nice samedi.

En attaque, Ousmane Dembélé, malgré sa participation à l’entraînement collectif ce lundi et une séance dominicale effectuée malgré une gêne à la cuisse, ne devrait pas commencer la rencontre. Luis Enrique pourrait donc conserver le trio offensif vu face à Nice : Khvicha Kvaratskhelia à droite, Bradley Barcola sur l’aile gauche et Senny Mayulu en position de faux numéro neuf.

Infos sur l'équipe du Bayern Munich

Plusieurs joueurs absents depuis longtemps - Alphonso Davies, Jamal Musiala et Hiroki Ito - manqueront ce rendez-vous. En revanche, ceux préservés lors du succès 3-0 contre Leverkusen samedi, parmi lesquels Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano, Aleksandar Pavlović et Luis Diaz, devraient être alignés d’entrée au Parc des Princes. L’équipe dirigée par Vincent Kompany doit rejoindre la capitale ce lundi après-midi. Une incertitude persiste toutefois en ce qui concerne Serge Gnabry, dont la participation reste en suspens.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement