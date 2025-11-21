L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice, vendredi, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Un choc à enjeu colossal pour les Phocéens qui ont besoin d’enchainer et mettre la pression au PSG. C’est dans ce sens que Roberto De Zerbi a décidé de faire de grands ajustements dans sa compo contre le Gym, ce soir.
La compo de l’OM contre Nice : De Zerbi change tout
- AFP
L’OM veut mettre la pression sur Paris
La Ligue 1 est de retour. Après plusieurs jours de pause en raison de la trêve internationale, le championnat français reprend ses droits ce weekend avec un choc Nice - OM en ouverture. Deuxième au classement général, l’Olympique de Marseille (25 pts) a l’occasion de prendre provisoirement la première place et mettre la pression au PSG (1er, 27 pts). Cependant, si le club phocéen est sur deux victoires consécutives en championnat, il ne rassure toujours pas dans le jeu, à l’instar de sa défaite contre l’Atalanta en Ligue des Champions (0-1).
La dynamique n’est pas moins alarmante du côté de Nice qui reste sur trois défaites consécutives dont deux en Ligue 1. L’occasion est donc bien trouvée pour Roberto De Zerbi qui compte rester au contact du Paris Saint-Germain. Mais les nombreuses absences, du côté de l’OM, couplées à certains retours, contraignent le technicien italien à opérer quelques changements dans son onze face aux hommes de Franck Haise.
- AFP
Roberto De Zerbi innove en défense
De retour avec plusieurs semaines d’absence, Leonardo Balerdi devrait retrouver la charnière centrale aux côtés de CJ Egan-Riley. Roberto De Zerbi devrait ensuite compter sur Benjamin Pavard (arrière droit) et Emerson Palmieri (arrière gauche) pour compléter le quatuor défensif devant les buts de Geronimo Rulli.
- AFP
Du classique en attaque pour l’OM
Le sort s’acharne toujours sur Marseille qui devra faire sans Pierre-Emile Hojbjerg, ce vendredi. Mais De Zerbi pourra compter sur le retour de Geoffrey Kondogbia qui devrait former un double pivot avec Arthur Vermeeren. Plus haut, Angel Gomes devrait évoluer en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang qui démarrerait en pointe. Le Gabonais devrait être entouré de Mason Greenwood et Igor Paixao qui permuteront sur les ailes.
La compo attendue de l’OM contre Nice
Rulli - Pavard, Balerdi, Egan-Riley, Emerson - Kondogbia, Vermeeren - Greenwood, Gomes, Paixao - Aubameyang.