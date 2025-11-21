La compo de l’OM contre Nice : De Zerbi change tout

La Ligue 1 est de retour. Après plusieurs jours de pause en raison de la trêve internationale, le championnat français reprend ses droits ce weekend avec un choc Nice - OM en ouverture. Deuxième au classement général, l’Olympique de Marseille (25 pts) a l’occasion de prendre provisoirement la première place et mettre la pression au PSG (1er, 27 pts). Cependant, si le club phocéen est sur deux victoires consécutives en championnat, il ne rassure toujours pas dans le jeu, à l’instar de sa défaite contre l’Atalanta en Ligue des Champions (0-1).

La dynamique n’est pas moins alarmante du côté de Nice qui reste sur trois défaites consécutives dont deux en Ligue 1. L’occasion est donc bien trouvée pour Roberto De Zerbi qui compte rester au contact du Paris Saint-Germain. Mais les nombreuses absences, du côté de l’OM, couplées à certains retours, contraignent le technicien italien à opérer quelques changements dans son onze face aux hommes de Franck Haise.