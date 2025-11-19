Nice - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un anniversaire qui sent la poudre. Pour célébrer les 40 ans de sa tribune "Populaire Sud", l'OGC Nice accueille son rival historique, l'Olympique de Marseille, ce vendredi soir. Mais la fête se fera sans invités : les supporters marseillais sont interdits de déplacement par arrêté ministériel. Dans une Allianz Riviera qui promet d'être bouillante et entièrement acquise à la cause niçoise, ce derby du Sud dépasse le simple cadre sportif.

Nice, la crise avant la fête ?

Le Gym arrive à ce rendez-vous le moral dans les chaussettes. Battus trois fois consécutivement, les Aiglons traversent une zone de turbulences inquiétante. Franck Haise, "très déçu" par le niveau de son équipe, cherche des solutions, d'autant que son capitaine et patron de la défense, Dante, est forfait. Pour ne pas gâcher la fête des ultras, qui arboreront un maillot collector, le Gym doit impérativement retrouver son orgueil face à l'ennemi juré.

Getty Images

L'OM lancé à l'assaut du trône

En face, l'OM débarque avec des certitudes et une ambition dévorante. Meilleure attaque du championnat (28 buts), portée par un Mason Greenwood intenable, l'équipe de Roberto De Zerbi peut provisoirement prendre la tête de la Ligue 1 en cas de victoire. Forts du retour de leur patron défensif Leonardo Balerdi, les Marseillais, invaincus depuis trois matchs, veulent profiter de la fébrilité niçoise pour frapper un grand coup, même sans leur public.

Un passé récent à l'avantage de Nice

Si la dynamique actuelle favorise l'OM, l'histoire récente sourit aux Niçois, vainqueurs de leurs deux derniers matchs à domicile face aux Phocéens sans encaisser de but. Dans ce contexte particulier, où la passion des tribunes tentera de combler l'écart sportif, ce 100ème derby en Ligue 1 promet d'être électrique.

Sur quelle chaine suivre le match Nice - Marseille ?

La rencontre entre Nice et Marseille sera à suivre ce vendredi 21 novembre 2025 à partir de 20h45 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Nice - Marseille

Ligue 1 - Ligue 1 Allianz Riviera

La rencontre entre Nice et Marseille se tiendra ce vendredi à partir de 20h45, heure française, au stade Allianz Riviera.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Nice

Nice doit composer avec une série d’absences majeures dans son secteur défensif. Déjà privé de Youssouf Ndayishimiye et Mohamed Abdelmonem, tous deux victimes de ruptures des ligaments croisés, le Gym devra également faire sans Moise Bombito, touché au bas de la jambe. À ces forfaits s’ajoute celui de Dante, dont les douleurs persistantes aux genoux l’éloignent des terrains depuis un mois. Le capitaine niçois, véritable guide du vestiaire, manque cruellement à une équipe en quête de stabilité et de repères.

Cette accumulation de blessures fragilise un collectif déjà en plein doute après son début de saison irrégulier. Privé de sa charnière habituelle, Franck Haise a dû réajuster son animation défensive et redistribuer le brassard, sans retrouver l’équilibre recherché. L’absence de Dante pèse particulièrement sur la première relance, l’expérience et la maîtrise technique du Brésilien faisant défaut dans les moments clés.

Devant, Mohamed-Ali Cho reste l’un des rares motifs de satisfaction : buteur contre Metz avant la trêve, l’attaquant a rappelé qu’il pouvait apporter de la vitesse et de la percussion. Mais face à l’OM, Nice devra surtout trouver des solutions dans une défense largement amputée.

Infos sur l'équipe de l'OM

À l’heure de préparer un déplacement délicat à Nice, l’Olympique de Marseille retrouve peu à peu quelques forces. Leo Balerdi a repris l’entraînement collectif après sa gêne au mollet et semble en bonne voie pour réintégrer le groupe. À l’inverse, Amir Murillo a ramené une blessure à la cuisse de son séjour en sélection, sans même avoir joué, et manquera le rendez-vous. Même constat pour Nayef Aguerd, touché à la pubalgie et rentré prématurément du Maroc : le défenseur central est d’ores et déjà forfait, et son retour reste incertain à l’approche de la CAN.

Plus haut sur le terrain, Amine Gouiri poursuit sa rééducation au Qatar après son opération de l’épaule et ne devrait pas revenir avant janvier, tandis que Hamed Junior Traoré reste bloqué à l’infirmerie en raison d’une douleur persistante à la cuisse. Facundo Medina espère, lui, retrouver la compétition en décembre.

Quelques bonnes nouvelles néanmoins : Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia ont profité de la trêve pour enchaîner des séances pleines et devraient reprendre du volume, alors que Ruben Blanco et Bilal Nadir se rapprochent également d’un retour. L’OM se déplacera donc à Nice avec un groupe renforcé… mais toujours loin d’être au complet.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement