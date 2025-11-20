OM : De Zerbi toutes griffes dehors pour Pavard et Balerdi

À la veille du match d'ouverture de la 13e journée de Ligue 1 entre Nice et l'OM (vendredi, 20h45), l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi s'est exprimé en conférence de presse sur de nombreux sujets, notamment la gestion de son effectif et la polémique sur l'arbitrage.

Interrogé sur le sujet sensible de l'arbitrage, De Zerbi a affiché une position franche et respectueuse : "Les arbitres, je les conteste sur le terrain, pas en dehors. Je m'énerve pendant le match mais je ne regarde pas les vidéos, j'ai autre chose à penser. Parfois l'arbitre fait des erreurs. Contre l'Atalanta, sur le penalty non sifflé, j'ai serré la main de l'arbitre et il m'a donné des explications. Une fois que l'arbitre siffle la fin du match, je suis respectueux."

Gestion de l'effectif et blessures

De Zerbi a insisté sur l'importance de gérer intelligemment certains cadres et a déploré les absences. Il a déclaré que Geoffrey Kondogbia est "très important pour l'OM"et qu'il nécessite une "gestion intelligente et attentive" pour se ménager, car il est déterminant. Concernant les blessés, il a souligné que le capitaine Achraf Hakimi est "irremplaçable", tout en notant que Balerdi et Kondogbia reviennent, mais que Medina est toujours blessé et que Murillo s'est fait mal en sélection. Il a conclu : "La seule chose qui m'inquiète, ce sont les blessés. On a une équipe forte. Quand on est au complet, on a une équipe pour être forte."

Le coach a défendu des joueurs clés qui ont pu être la cible de critiques. Il a affirmé que Benjamin Pavard est un joueur sensible qui a souffert, mais qu'il a "joué au plus haut niveau dans l'équipe et a fait des efforts sur son salaire pour venir". Il a également défendu Leonardo Balerdi, le qualifiant de "toujours un joueur clé" de cette équipe, titulaire et capitaine, pour qui c'est une saison importante.

Même s'il reconnaît l'importance du match de Ligue des Champions, De Zerbi ramène l'attention sur la Ligue 1 : "Les matchs des mois précédents étaient importants aussi... On connaît l'importance du match contre Newcastle. Mais Nice est important aussi. Si on a les qualités pour être arrivé jusqu'ici, on peut encore passer un palier."