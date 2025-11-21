L’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg à l’Olympique de Marseille continue de susciter des interrogations alors que le mercato hivernal approche. Entre l’intérêt concret de la Juventus Turin, la position ferme du club phocéen et les mouvements internes envisagés, la situation prend une tournure stratégique. Le prix fixé pour Pierre-Emile Hojbjerg intrigue autant qu’il surprend, laissant penser que l’OM cherche avant tout à repousser les prétendants. Une manœuvre qui en dit long sur le rôle central du milieu danois et sur les intentions de Marseille pour la suite de la saison.
Mercato, l'OM fixe un prix pour Pierre-Emile Hojbjerg
La Juventus rêve de Hojbjerg, l’OM ferme la porte
Depuis le début de saison, Pierre-Emile Hojbjerg s’est imposé comme une pièce essentielle du système mis en place par Roberto De Zerbi. Régulièrement aligné, Pierre-Emile Hojbjerg a gagné la confiance du staff et s’est rapidement présenté comme un leader d’expérience au sein de l’effectif marseillais. La Juventus Turin, attentive au marché, a tenté d’évaluer la possibilité d’un transfert cet hiver, mais la direction olympienne a immédiatement envoyé un message clair : Pierre-Emile Hojbjerg ne fait pas partie des joueurs destinés à quitter Marseille dans l’immédiat.
Cette fermeté s’inscrit dans un contexte où plusieurs éléments de l’effectif pourraient bouger. Si Pierre-Emile Hojbjerg est jugé indispensable, ce n’est pas le cas de certains joueurs en difficulté. Pol Lirola et Neal Maupay, ce dernier malgré une récente réintégration, sont mis sur la liste des départs. Hamed Junior Traoré, lui, accumule les pépins physiques, ce qui pousse les dirigeants à s’interroger sur son avenir. Dans ce climat agité, la présence de Pierre-Emile Hojbjerg est perçue comme un point d’ancrage indispensable.
L’OM réclame un gros chèque pour Pierre-Emile Hojbjerg
Face aux sollicitations, l’Olympique de Marseille a fixé un montant clair pour Pierre-Emile Hojbjerg. Selon les informations de Sport Mediaset, le club ne commencerait à réfléchir à un départ qu’en cas d’offre approchant les 60 millions d’euros. Un montant volontairement élevé, qui illustre autant l’importance du joueur que la volonté de l’OM de dissuader ses prétendants. Si la Juventus Turin a manifesté un intérêt sérieux pour Pierre-Emile Hojbjerg, une telle somme rend l’opération très improbable, particulièrement à ce stade de la saison.
Il est évident que cette estimation ne correspond pas à la valeur marchande réelle du joueur. Le site spécialisé Transfermarkt situe Pierre-Emile Hojbjerg autour de 20 millions d’euros, un écart énorme qui souligne le caractère dissuasif de la demande marseillaise. Avec un contrat courant jusqu’en 2028, l’OM se trouve en position de force pour refuser toute offre insuffisante. De son côté, Pierre-Emile Hojbjerg demeure concentré sur ses performances, laissant la direction gérer les aspects contractuels et stratégiques.
Exit Hojbjerg ! La Juventus active d’autres pistes
L’intérêt pour Pierre-Emile Hojbjerg s’inscrit dans un contexte plus large pour la Juventus Turin, qui cherche activement à renforcer son milieu cet hiver. Après avoir essuyé un refus du Sporting Portugal pour Morten Hjulmand, la Vieille Dame explorait d’autres pistes, dont celle menant à Pierre-Emile Hojbjerg. Face à la réponse ferme de Marseille, les dirigeants italiens pourraient finalement se tourner vers une alternative plus accessible, comme Marcelo Brozovic (Al Nassr), indique Foot01.
Ce jeu de chaises musicales illustre à quel point Pierre-Emile Hojbjerg est perçu comme un profil attractif en Europe. Solide, expérimenté et doté d’une grande capacité d’adaptation, Pierre-Emile Hojbjerg reste un milieu très recherché. Pour l’Olympique de Marseille, sa valeur dépasse largement les chiffres : il symbolise un équilibre, une constance et une expérience dont le club ne peut pas se priver durant une période aussi cruciale de la saison.