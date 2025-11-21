Mercato, l'OM fixe un prix pour Pierre-Emile Hojbjerg

Depuis le début de saison, Pierre-Emile Hojbjerg s’est imposé comme une pièce essentielle du système mis en place par Roberto De Zerbi. Régulièrement aligné, Pierre-Emile Hojbjerg a gagné la confiance du staff et s’est rapidement présenté comme un leader d’expérience au sein de l’effectif marseillais. La Juventus Turin, attentive au marché, a tenté d’évaluer la possibilité d’un transfert cet hiver, mais la direction olympienne a immédiatement envoyé un message clair : Pierre-Emile Hojbjerg ne fait pas partie des joueurs destinés à quitter Marseille dans l’immédiat.

Cette fermeté s’inscrit dans un contexte où plusieurs éléments de l’effectif pourraient bouger. Si Pierre-Emile Hojbjerg est jugé indispensable, ce n’est pas le cas de certains joueurs en difficulté. Pol Lirola et Neal Maupay, ce dernier malgré une récente réintégration, sont mis sur la liste des départs. Hamed Junior Traoré, lui, accumule les pépins physiques, ce qui pousse les dirigeants à s’interroger sur son avenir. Dans ce climat agité, la présence de Pierre-Emile Hojbjerg est perçue comme un point d’ancrage indispensable.