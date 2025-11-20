OM : De Zerbi sonne la charge avant Nice et dévoile un vestiaire chamboulé

Interrogé sur la manière dont le groupe a travaillé pendant cette période internationale, Roberto De Zerbi n’a pas cherché à enjoliver la situation. Il n’a pris aucun détour : « On a bien travaillé, on a récupéré quelques joueurs même si on en a perdu aussi. Vermeeren est avec nous depuis lundi, Aubameyang n'a fait qu'un seul match est arrivé plus tôt ».

En quelques mots, il résume une réalité : l’OM a progressé, mais jamais sereinement. Le coach a aussi insisté sur plusieurs axes de travail. L’objectif ? Fluidifier les circuits de passes, accélérer les transmissions, éviter la lourdeur dans les zones décisives :

« On a travaillé sur la mobilité des joueurs, des plus proactifs, de bouger plus facilement le ballon. Il faut aussi augmenter un peu l'intensité, car à chaque fois qu'on fait des sessions de finition pour être moins fatigués, c'est difficile de s'améliorer même si on n'a peu de temps pour travailler ».

Une phrase qui en dit long sur le défi du moment : améliorer le jeu, sans disposer du temps nécessaire.