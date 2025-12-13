Endrick à l’OL : comment Gonzalo Garcia peut faire capoter le deal ?

Le Real Madrid ne ferme pas la porte à cette option. Le club estime qu’un prêt en Premier League pourrait accélérer la maturation de sa pépite. Gonzalo Garcia a davantage joué qu’Endrick cette saison, sans pour autant s’installer durablement. Deux titularisations seulement depuis août. Un contexte idéal pour tenter un prêt formateur.

Problème pour Lyon : le Real n’envisage pas de prêter les deux attaquants simultanément. Si Gonzalo Garcia file à Aston Villa en janvier, Endrick restera à Madrid. Un choix stratégique, mais un coup dur potentiel pour l’OL, qui verrait son plan hivernal s’effondrer.

L’OL retient son souffle. À ce stade, rien n’est acté. Tout dépendra des priorités madrilènes dans les semaines à venir. Lyon attend. Le Real observe. Et Gonzalo Garcia, sans le vouloir, détient peut-être la clé du dossier Endrick.