Le dossier Endrick, présenté comme l’un des coups forts de l’hiver pour l’Olympique Lyonnais, avance désormais sur un fil. Si l’accord existe sur le principe, le Real Madrid temporise et observe un autre dossier interne qui pourrait tout bouleverser.
Endrick à l’OL : comment Gonzalo Garcia peut faire capoter le deal ?
- Getty Images Sport
Lyon suspendu aux décisions du Real Madrid
Sur le papier, l’opération paraît limpide. Endrick doit rejoindre l’Olympique Lyonnais en janvier, sous la forme d’un prêt, afin de gagner du temps de jeu et poursuivre sa progression. Toutes les parties ont donné leur feu vert. L’OL y voit un renfort offensif majeur pour la seconde moitié de saison. Le joueur, lui, se montre ouvert à cette étape intermédiaire loin de Madrid.
Pourtant, depuis quelques jours, le club merengue freine. Aucune annonce officielle. Aucun calendrier précis. À Madrid, on ne se presse pas. Le Real préfère garder toutes les cartes en main, surtout dans un contexte où le moindre imprévu peut rebattre les cartes.
- Getty Images
Le moindre grain de sable peut tout bloquer
À Lyon, décembre s’annonce tendu. Non pas pour des raisons sportives, puisque les Gones n’ont que deux rencontres à disputer, mais à cause de l’attente autour de ce dossier. Une blessure dans le secteur offensif madrilène. Un changement d’entraîneur. Le probable renvoi de Xabi Alonso. Chaque hypothèse existe et pourrait suffire à annuler le prêt.
Le Real Madrid ne souhaite pas se retrouver démuni. Endrick reste un jeune attaquant précieux, même s’il joue peu. Tant que l’effectif offensif n’offre pas toutes les garanties, Florentino Pérez et son entourage refusent de trancher définitivement.
- Getty Images
Gonzalo Garcia, le facteur X inattendu
Mais un autre nom s’invite dans l’équation. Celui de Gonzalo Garcia. Lui aussi dans l’ombre de Kylian Mbappé, le jeune attaquant espagnol a marqué les esprits lors de la dernière Coupe du monde des clubs disputée aux États-Unis. Quatre buts inscrits. Un titre de co-meilleur buteur de ladite compétition. Une exposition mondiale soudaine.
Depuis, son statut évolue. Florentino Pérez lui porte désormais une attention particulière. Et ce regain d’intérêt attire d’autres clubs. Unai Emery, notamment, souhaite récupérer Gonzalo Garcia en prêt à Aston Villa, selon le site espagnol Si.
- (C)Getty Images
Un prêt incompatible avec celui d’Endrick
Le Real Madrid ne ferme pas la porte à cette option. Le club estime qu’un prêt en Premier League pourrait accélérer la maturation de sa pépite. Gonzalo Garcia a davantage joué qu’Endrick cette saison, sans pour autant s’installer durablement. Deux titularisations seulement depuis août. Un contexte idéal pour tenter un prêt formateur.
Problème pour Lyon : le Real n’envisage pas de prêter les deux attaquants simultanément. Si Gonzalo Garcia file à Aston Villa en janvier, Endrick restera à Madrid. Un choix stratégique, mais un coup dur potentiel pour l’OL, qui verrait son plan hivernal s’effondrer.
L’OL retient son souffle. À ce stade, rien n’est acté. Tout dépendra des priorités madrilènes dans les semaines à venir. Lyon attend. Le Real observe. Et Gonzalo Garcia, sans le vouloir, détient peut-être la clé du dossier Endrick.