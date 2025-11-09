Le rêve lyonnais autour d’Endrick pourrait bien tourner court. Annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais pour un prêt hivernal, le jeune attaquant brésilien du Real Madrid serait désormais plus proche d’un départ définitif qu’éphémère. Un scénario inattendu qui compromet sérieusement les espoirs de l’OL, désireux de renforcer son secteur offensif dès janvier. Alors que Florentino Pérez s’interroge sur l’avenir de sa pépite, les contours du dossier se brouillent, laissant craindre un revirement lourd de conséquences pour le club rhodanien.
Vers un transfert définitif pour Endrick ? La nouvelle qui ne ravit pas l'OL
- (C)Getty Images
Endrick, un dossier brûlant qui échappe à l’OL
Sous contrat jusqu’en 2030 avec le Real Madrid, Endrick semblait promis à un prêt cet hiver afin de gagner du temps de jeu. L’Olympique Lyonnais, en quête urgente d’un renfort offensif, s’était positionné avec l’idée d’accueillir le jeune attaquant brésilien pour le reste de la saison. Mais selon les révélations du média espagnol Don Balon, la direction madrilène envisagerait désormais une option bien plus radicale : une vente pure et simple du joueur lors du prochain mercato hivernal.
Florentino Pérez, président du Real Madrid, commencerait à douter du potentiel d’Endrick à s’imposer durablement chez les Merengues. L’information a été confirmée par le journaliste espagnol Marc Macia : « Le président du Real Madrid, qui avait personnellement défendu son recrutement comme un investissement stratégique pour l’avenir, a reconnu en interne que le Brésilien n’était pas parvenu à s’adapter au rythme et aux exigences du football européen », a-t-il expliqué. Un constat inquiétant pour le joueur, mais surtout un signal défavorable pour Lyon, qui espérait profiter de ce manque d’adaptation pour l’attirer temporairement.
- Getty
Le Real Madrid prêt à tourner la page Endrick
Arrivé à l’été 2024 pour 47,5 millions d’euros en provenance de Palmeiras, Endrick n’a pas encore justifié l’investissement colossal consenti par le Real Madrid. Peu utilisé depuis le début de la saison - seulement dix minutes de jeu sous les ordres de Xabi Alonso - l’attaquant de 19 ans peine à trouver sa place dans une concurrence relevée, marquée par la présence de stars comme Kylian Mbappé.
Toujours selon Don Balon, le Real Madrid ne souhaiterait pas « brader » Endrick, mais accepterait d’étudier une vente à un montant équivalent à la moitié de la somme initiale. Une perspective qui refroidit immédiatement les ardeurs de l’OL. Le club lyonnais, déjà limité financièrement depuis les difficultés structurelles liées à l’ère Textor, ne peut rivaliser sur le plan économique. L’idée d’un transfert définitif semble donc inenvisageable pour l’Olympique Lyonnais, qui espérait plutôt un prêt avec option d’achat.
- Getty Images Sport
Un coup dur pour les ambitions de Paulo Fonseca
Pour l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca, ce revirement est une mauvaise nouvelle. Le technicien portugais n’a jamais caché son souhait d’obtenir un avant-centre supplémentaire aux côtés de Martin Satriano. L’arrivée d’Endrick en prêt aurait permis de pallier les difficultés offensives actuelles de l’équipe, encore trop dépendante de ses individualités. Le possible transfert définitif du Brésilien met à mal cette stratégie, réduisant les marges de manœuvre de Fonseca à l’approche d’un hiver crucial.
Le scénario d’un retour d’Endrick au Brésil, évoqué par Don Balon, ajouterait encore plus d’incertitude. Le joueur pourrait en effet être tenté de retrouver son environnement d’origine, à quelques mois du Mondial 2026, afin de regagner confiance et temps de jeu. Si tel était le cas, l’OL verrait s’envoler une opportunité rare d’attirer un jeune talent mondialement convoité.
- AFP
L’OL face à une équation financière impossible pour Endrick
Même si le Real Madrid décidait d’abaisser ses exigences, l’OL aurait du mal à s’aligner. La direction lyonnaise explore différentes options, notamment celle d’un prêt assorti d’une option d’achat différée, en comptant sur la vente potentielle de Malick Fofana l’été prochain. Cependant, ce montage financier reste jugé « bien nébuleux » selon Foot01, d’autant qu’il ne correspond pas à la philosophie actuelle de la présidente Michele Kang, davantage tournée vers la rigueur budgétaire que les paris risqués.
Dans ce contexte, le rêve de voir Endrick sous le maillot lyonnais s’éloigne jour après jour. Le Real Madrid, lui, veut tirer les leçons d’un investissement prématuré et récupérer une partie de sa mise. De son côté, l’Olympique Lyonnais devra désormais explorer d’autres pistes offensives pour renforcer un effectif encore trop fragile pour viser les sommets en Ligue 1.