Vers un transfert définitif pour Endrick ? La nouvelle qui ne ravit pas l'OL

Sous contrat jusqu’en 2030 avec le Real Madrid, Endrick semblait promis à un prêt cet hiver afin de gagner du temps de jeu. L’Olympique Lyonnais, en quête urgente d’un renfort offensif, s’était positionné avec l’idée d’accueillir le jeune attaquant brésilien pour le reste de la saison. Mais selon les révélations du média espagnol Don Balon, la direction madrilène envisagerait désormais une option bien plus radicale : une vente pure et simple du joueur lors du prochain mercato hivernal.

Florentino Pérez, président du Real Madrid, commencerait à douter du potentiel d’Endrick à s’imposer durablement chez les Merengues. L’information a été confirmée par le journaliste espagnol Marc Macia : « Le président du Real Madrid, qui avait personnellement défendu son recrutement comme un investissement stratégique pour l’avenir, a reconnu en interne que le Brésilien n’était pas parvenu à s’adapter au rythme et aux exigences du football européen », a-t-il expliqué. Un constat inquiétant pour le joueur, mais surtout un signal défavorable pour Lyon, qui espérait profiter de ce manque d’adaptation pour l’attirer temporairement.