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Coupe du Roi

Coupe du RoiVue d'ensemble

Matarazzo

Matarazzo entre dans l'histoire en devenant le premier Américain à remporter un grand trophée européen

Samedi, Pellegrino Matarazzo est entré dans l’histoire en devenant le premier entraîneur américain à remporter un titre majeur dans l’un des cinq grands championnats, après la victoire de sa Real Sociedad aux tirs au but face à l’Atlético de Madrid. Pour sa deuxième saison sur le banc de la Real, l’ancien défenseur a offert au club de Saint-Sébastien son premier trophée depuis 2019-2020, au terme d’une finale haletante et riche en rebondissements.

Atlético Madrid vs Real SociedadAtlético Madrid
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mercredi 4 février
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mardi 10 février
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mercredi 11 février
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lundi 2 mars
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mardi 3 mars
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tot 2 - 0
vendredi 17 avril
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PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1FC Barcelona crestFC Barcelona77003172421
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2Atletico Madrid crestAtletico Madrid7511167916
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3Real Betis crestReal Betis751197216
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4Real Madrid crestReal Madrid75021881015
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5FC Sevilla crestFC Sevilla7412109113
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