Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Live Scores, Stats, and the Latest News
BarcaGetty
GOAL

Traduit par

FC Barcelone : toutes les informations sur la diffusion en un coup d'œil : qui diffuse les matchs du Barça en direct à la télévision et en streaming ?

FC Barcelone
Ligue des Champions
LaLiga
Coupe du Roi

Vous cherchez à savoir où regarder le FC Barcelone en direct en Liga, en Ligue des champions, en Copa del Rey ou en Supercoupe ? Vous trouverez ici la réponse.

Cette saison, le FC Barcelone vise plusieurs compétitions : Liga, Ligue des champions, Copa del Rey et Supercoupe.  

Découvrez ici quelles chaînes diffusent les matchs du FC Barcelone.

FC Barcelone : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du Barça en direct à la télévision et en streaming ?

FC Barcelone vs Espanyol
BeIN SPORTS 2

FC Barcelone en Liga, Ligue des champions, Copa del Rey, Supercoupe : diffusion en TV gratuite et en streaming

En Allemagne, la Liga est diffusée en exclusivité par DAZN. Depuis sa création, la plateforme de streaming détient les droits de la compétition et propose tous les matchs des Catalans en direct et à la demande.

Choisissez l’offre qui vous convient le mieuxet inscrivez-vousdèsmaintenant !

Quel que soit le forfait choisi, la Liga est incluse dans les deux offres.

LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAGetty Images

Même schéma pour la Ligue des champions, avec toutefois une nuance : la rencontre phare du mardi est retransmise sur Prime Video, tandis que les autres affiches sont réservées à DAZN

Pour voir le match phare du mardi,abonnez-vous à Amazon Prime Video,qui le diffuse en exclusivité.

Le mardi, il est donc essentiel de consulter le programme avant chaque rencontre ; le mercredi, cap sur DAZN.

FC BarcelonaGetty

Enfin, concernant les coupes, la Copa del Rey est également visible sur DAZN jusqu’à la fin de la saison 2028/29, la chaîne ayant récemment acquis les droits.

Souscrivez dès maintenant à MagentaSport, à partir de 7,95 € par mois.

La Supercoupe est diffusée par Sportdigital FUSSBALL ; les retransmissions de la Supercoupe proposées par ce service sont également incluses dans les offres de MagentaSport et DAZN

FC Barcelone : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du Barça en direct à la télévision et en streaming ? Le club en bref.

Fondation29 novembre 1899
Titres de champion28
Victoires en Coupe32
Titres en Ligue des champions5
Joueur le plus capéLionel Messi
Publicité