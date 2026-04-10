Cette saison, le FC Barcelone vise plusieurs compétitions : Liga, Ligue des champions, Copa del Rey et Supercoupe.

Découvrez ici quelles chaînes diffusent les matchs du FC Barcelone.

FC Barcelone : toutes les infos diffusion en un coup d’œil. Qui diffuse les matchs du Barça en direct à la télévision et en streaming ?

FC Barcelone en Liga, Ligue des champions, Copa del Rey, Supercoupe : diffusion en TV gratuite et en streaming

En Allemagne, la Liga est diffusée en exclusivité par DAZN. Depuis sa création, la plateforme de streaming détient les droits de la compétition et propose tous les matchs des Catalans en direct et à la demande.

Quel que soit le forfait choisi, la Liga est incluse dans les deux offres.

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Même schéma pour la Ligue des champions, avec toutefois une nuance : la rencontre phare du mardi est retransmise sur Prime Video, tandis que les autres affiches sont réservées à DAZN.

Le mardi, il est donc essentiel de consulter le programme avant chaque rencontre ; le mercredi, cap sur DAZN.

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Enfin, concernant les coupes, la Copa del Rey est également visible sur DAZN jusqu’à la fin de la saison 2028/29, la chaîne ayant récemment acquis les droits.

La Supercoupe est diffusée par Sportdigital FUSSBALL ; les retransmissions de la Supercoupe proposées par ce service sont également incluses dans les offres de MagentaSport et DAZN.

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