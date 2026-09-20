I principali bookmaker vedono la Juventus nettamente favorita contro l'Atalanta, ma i nostri esperti predicano prudenza e hanno studiato altri mercati.

Migliori pronostici di Juventus - Atalanta

Ecco qualche spunto per le scommesse su Juventus - Atalanta, con le quote delle opzioni esplorate dai nostri esperti:

X primo tempo a quota 2.35 su bet365

a quota 2.35 su Goal a quota 1.75 su Stake

a quota 1.75 su Multigol 1-3 casa + Multigol ospite 1-3 a quota 1.98 su Lottomatica

Allo Stadium, i nostri esperti si aspettano un pareggio tra Juventus e Atalanta all'intervallo e da una a tre reti per squadra nell'arco dell'intero incontro.

Come arrivano i bianconeri e gli orobici al match

Allo Stadium si affrontano due partecipanti alle Coppe europee che non trovano i tre punti da due turni in Serie A. La Juventus, che giovedì ha visto il 5-0 contro il NEC Nijmegen, aveva aperto il campionato con l'1-0 a Frosinone e il 2-0 contro il Parma. Ma, dopo l'1-1 contro il Milan, i bianconeri domenica hanno subìto in Zona Cesarini il 2-3 sul campo del Sassuolo.

Proprio contro i neroverdi, e con un 2-1 alla New Balance Arena, l'Atalanta aveva aperto la sua prima stagione in Serie A con Maurizio Sarri. Era seguito, sempre a Bergamo, l'1-0 contro un Bologna a oggi fermo a un punto. Ma poi la "Dea", non impegnata in questa settimana in Conference, ha incassato gli 1-2 in casa della Roma e sabato in casa contro il Cagliari.

Probabili formazioni di Juventus - Atalanta

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Celik, Conceicao, Nico Gonzalez, Kolo Muani

Atalanta: Carnesecchi, Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac, Kessie, Gaetano, Ederson, De Ketelaere, Scamacca, Rowe

Juventus e Atalanta arriveranno all'intervallo sul pari?

Nel 1-0 a Frosinone del 23 agosto, Bremer aveva siglato il gol vittoria per la Juventus al 23°. Ma dopo la prima giornata, tutte le altre tre uscite della "Vecchia Signora" si sono chiuse sullo 0-0 al duplice fischio. Prima del 2-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo era accaduto anche nel 2-0 contro il Parma e nell'1-1 contro il Milan.

Dal canto suo, l'Atalanta aveva chiuso il primo tempo della sfida contro il Sassuolo sull'1-0 per poi imporsi per 2-1 contro i neroverdi. Poi, nell'1-0 contro il Bologna e nell'1-2 in casa della Roma le contendenti erano giunte all'intervallo sullo 0-0. Nell'1-2 contro il Cagliari, nella prima frazione Gianluca Scamacca aveva risposto al 41° al vantaggio dei sardi al 19°.

Dunque, il segno 1X2 1° tempo X è plausibile in vista della sfida fra Juventus e Atalanta.

Scommessa 1: 1X2 1° tempo X a quota 2.35 su bet365

Allo Stadium segneranno sia la "Vecchia Signora" sia la "Dea"?

Per esempio, a eccezione dell'1-0 contro un Bologna con due gol all'attivo e fermo a un punto, le sfide dell'Atalanta nella Serie A 2026/27 hanno sempre visto entrambe le squadre a segno. Per gli orobici, il campionato si era aperto con il 2-1 contro il Sassuolo. A settembre, poi, hanno subìto gli 1-2 sia sul campo della battistrada Roma sia sabato contro il Cagliari.

All'indomani, la Juventus avrebbe visto la sua prima sconfitta in questa Serie A con il 2-3 in casa del Sassuolo. Una settimana prima, allo Stadium era arrivato l'1-1 contro il Milan. Dunque, la Juventus in campionato non mantiene la porta inviolata dal 2-0 contro il Parma, che era stato preceduto dall'1-0 a Frosinone.

Nonostante i risultati di fine agosto, il segno Goal è da tenere d'occhio nella gara a Torino.

Scommessa 2: Goal a quota 1.75 su Stake

Juventus e Atalanta sigleranno da una a tre reti a testa?

Nelle finora quattro partite in Serie A la Juventus ha sempre segnato una o due volte. È accaduto, per esempio, contro squadre della prima metà della classifica come il Frosinone (1-0), il Milan (1-1) e il Sassuolo (2-3). Ma nemmeno contro un Parma quartultimo e fermo a un punto i bianconeri erano andati oltre un 2-0.

L'Atalanta, per esempio, nelle ultime due giornate ha subìto gli 1-2 sia all'Olimpico contro la Roma sia contro il Cagliari. Se aggiungiamo anche l'1-0 contro il Bologna, la "Dea" non ha segnato più di un gol nelle tre più recenti uscite. Il campionato si era invece aperto con il 2-1 contro il Sassuolo.

Tutto sommato, in vista della partita fra Juventus e Atalanta la combo Multigol 1-3 casa + Multigol ospite 1-3 è realistica.