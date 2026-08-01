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Marcelino : un inconnu qui a battu le Barça à deux reprises et ne connaît pas le succès hors d'Espagne

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L'entraîneur espagnol est un candidat de poids pour diriger Al-Ahli d'Arabie saoudite.

« Je suis venu pour ôter la peur des joueurs », une phrase emblématique que les supporters de Villarreal n'oublieront jamais, prononcée par l'entraîneur espagnol Marcelino, artisan de l'histoire du club à l'ère moderne, et que les supporters d'Al-Ahli espèrent entendre la saison prochaine.

Des rapports de presse avaient confirmé que Marcelino se rapproche de devenir le nouveau directeur technique du club saoudien d'Al-Ahli la saison prochaine, en remplacement de l'entraîneur allemand Matthias Jaissle, qui se rapproche de prendre en main Newcastle United.

  • Un joueur méconnu

    Marcelino possède un parcours remarquable sur le plan de l'entraînement, mais ce n'était pas le cas en tant que joueur, puisqu'il était un footballeur méconnu qui n'a pas duré longtemps sur les terrains.

    Marcelino a débuté sa carrière comme meneur de jeu avec le Sporting Gijón, plus précisément avec l'équipe réserve, avant d'être promu en équipe première en 1985.

    Quatre ans plus tard, l'Espagnol s'est dirigé vers les divisions inférieures, que ce soit avec le Racing, Levante ou Elche, avec lequel il a clôturé sa carrière de joueur en 1994.

    La retraite de Marcelino n'a pas été naturelle, puisqu'il n'avait que 28 ans, et ce en raison d'une blessure, ce qui l'a poussé à entrer dans le monde de l'entraînement de manière précoce.

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  • Le meilleur entraîneur d'Espagne

    Quatre ans après avoir mis un terme à sa carrière, à seulement 32 ans, Marcelino a entamé sa carrière d'entraîneur dans les divisions inférieures du championnat espagnol, plus précisément avec le Deportivo Lealtad, avant de revenir là où tout avait commencé, mais cette fois comme entraîneur de l'équipe réserve du Sporting Gijón.

    Marcelino est resté avec l'équipe réserve pendant deux ans, de 2001 à 2003, avant d'accéder au poste d'entraîneur de l'équipe première, entre 2002 et 2005, mais il n'est pas parvenu à faire monter le club en championnat espagnol.

    Ce que Marcelino n'a pas réussi à faire avec Gijón, il l'a accompli avec le Recreativo Huelva, qu'il a dirigé en 2005, avec qui il est monté en championnat espagnol dès sa première saison, avant de décrocher la huitième place en Liga la saison suivante.

    Cette place fut la meilleure de l'histoire du Recreativo en championnat d'Espagne, ce qui a permis à Marcelino de remporter le prix du meilleur entraîneur du championnat pour la première fois de son histoire.

    Après cet exploit historique avec le Recreativo, Marcelino a décidé de tenter une nouvelle aventure avec le Racing, et en une seule saison, il l'a mené à la sixième place du championnat espagnol, la meilleure de son histoire dans la compétition, se qualifiant ainsi pour la Coupe de l'UEFA.

    Pour autant, Marcelino a poursuivi son périple, cette fois en direction du Real Saragosse en deuxième division, où il a remporté le prix du meilleur entraîneur du championnat après avoir conduit l'équipe à la montée en Liga.

    Fait curieux, Marcelino a de nouveau décroché le prix du meilleur entraîneur du championnat espagnol environ dix ans plus tard, précisément en 2019, après avoir mené Valence au sacre en Coupe du Roi.

  • Le faiseur d'histoire de Villarreal

    Après deux expériences éphémères avec le Racing et Séville en 2011, l'étape la plus importante de la carrière de Marcelino est arrivée lorsqu'il a pris en main Villarreal en janvier 2013, alors que l'équipe évoluait péniblement en deuxième division.

    Marcelino a réussi à ramener Villarreal en Liga dès sa première saison, avant de terminer parmi les six premiers lors des trois saisons suivantes, en plus de la qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa en 2015-2016.

    Mais la surprise est que l'entraîneur espagnol est parti après tout ce succès, plus précisément en août 2016, quelques jours avant le début du parcours de l'équipe en Liga, en raison de désaccords entre lui et la direction au sujet de certaines décisions.

    Sept ans après son départ, Marcelino est revenu à Villarreal en 2023 pour écrire une nouvelle page d'histoire, en menant l'équipe à la qualification pour la Ligue des champions lors de deux saisons consécutives.

    Marcelino est également devenu l'entraîneur ayant disputé le plus de matches avec Villarreal de toute l'histoire, avec 298 rencontres, sur une période de 6 ans, au cours desquelles il a signé 145 victoires, un chiffre qui constitue aussi le record de tous les entraîneurs du club.

    À la suite de ces réalisations, le club de Villarreal a décidé de rendre hommage à Marcelino de la meilleure manière possible, après son départ de l'équipe à l'issue de la saison dernière, en apposant une plaque à son nom dans le couloir d'honneur du stade de La Cerámica.

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  • Vaincre le Barça à deux reprises

    Après son départ de Villarreal lors de son premier passage, Marcelino a pris en main l'entraînement de Valence en 2017, et y est resté jusqu'en 2019, année où il a été élu meilleur entraîneur de la Liga pour la deuxième fois de sa carrière.

    Marcelino a remporté cette récompense pour plusieurs raisons, notamment pour avoir mené Valence au sacre en Coupe du Roi 2019, après la victoire face au Barça en finale.

    Mais après cette saison historique, Marcelino a été écarté de l'entraînement de Valence, en raison de désaccords entre lui et la direction du club concernant la politique de vente des joueurs.

    Environ un an et demi plus tard, plus précisément en janvier 2021, Marcelino a fait son retour sur les terrains par la porte de l'Athletic Bilbao, et lors de son troisième match, il a conduit son équipe au sacre en Supercoupe d'Espagne, aux dépens du Barça également.

    Ainsi, les deux titres de Marcelino sur les terrains de football ont été remportés aux dépens du Barça : le premier étant la Coupe du Roi avec Valence en 2019, et le second la Supercoupe d'Espagne 2021 avec l'Athletic Bilbao.

  • Incapable de réussir en dehors de l'Espagne

    Tout au long de sa carrière d'entraîneur, qui s'étend sur près de 30 ans, Marcelino n'a connu qu'une seule expérience hors d'Espagne, laquelle s'est terminée de la pire des manières.

    Cette expérience s'est déroulée avec le club français de Marseille, au début de la saison 2023-2024, mais elle fut incontestablement la pire de sa carrière.

    Marcelino n'est resté que 7 matchs avec le club français, subissant, aux côtés de la direction, des chants hostiles, et même certaines menaces destinées à le contraindre à démissionner.

    De fait, l'entraîneur espagnol a annoncé, en septembre 2023, sa démission de son poste de directeur technique du club de Marseille, faisant de cette expérience sa première et dernière étape en dehors de l'Espagne.

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