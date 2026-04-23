C'est en basque que Pellegrino Matarazzo s'est adressé aux supporters euphoriques massés sur le parvis de la mairie, lors des célébrations officielles du triomphe de la Real Sociedad en Coupe du Roi. Malgré un discours lu sur une feuille de papier et quelques mots qui lui échappaient avec difficulté, l'entraîneur a été acclamé par la foule nombreuse. Son émotion a sans doute touché le public plus que ses paroles.
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Sans l’intelligence artificielle, ce conte de fées moderne n’aurait jamais existé : comment Pellegrino Matarazzo s’est imposé comme « l’homme du miracle » à la Real Sociedad
Matarazzo vient de leur offrir le premier grand titre depuis près de 40 ans (1987, également la Copa del Rey), qu’ils ont pu célébrer comme il se doit. En 2021, ce fier club basque de tradition avait certes remporté la Copa del Rey, mais la pandémie de Covid-19 avait alors empêché une grande fête sans souci.
« Quel merveilleux début sur ce chemin que nous parcourons ensemble », s’est exclamé Matarazzo en basque devant son public. Selon les estimations, environ 100 000 personnes ont transformé ce lundi ordinaire en une immense fête dans les rues de Saint-Sébastien. Après avoir lu solennellement quelques mots depuis le balcon de l’hôtel de ville, l’Américain de 48 ans a été submergé par une nouvelle vague d’enthousiasme. « J’ai le sentiment que ce n’est que le début », a-t-il souligné.
Deux jours plus tôt, son équipe avait créé l’exploit à Séville. Ander Barrenetxea avait lancé la finale de la Copa del Rey contre l’Atlético de Madrid, favori et demi-finaliste de la Ligue des champions, en ouvrant le score après seulement 14 secondes. Après l’égalisation d’Ademola Lookman (18^e minute), les Basques ont repris l’avantage juste avant la mi-temps grâce à un penalty transformé par le champion d’Europe Mikel Oyarzabal. À quelques minutes de la fin du temps réglementaire, l’attaquant de l’Atleti Julián Álvarez a égalisé à 2-2, mais c’est finalement la Real Sociedad qui s’est imposée aux tirs au but. Pablo Marín, produit du centre de formation, a alors transformé le tir au but décisif avec sang-froid, déclenchant une explosion de joie irrésistible.
Matarazzo entre ainsi dans l’histoire comme premier entraîneur américain à remporter un titre dans l’un des cinq grands championnats européens. Ce sacre sévillan couronne pour l’instant un parcours encore bref au Pays basque, d’autant plus remarquable que la Real Sociedad était alors en difficulté lorsque l’Américain a pris les rênes, peu avant Noël.
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La Real Sociedad connaissait une dynamique négative, aisément explicable, avant l’arrivée de Matarazzo.
L'été dernier, la Real Sociedad a acté la fin d’une ère. Pendant six ans et demi, Imanol Alguacil a mené les Basques vers des résultats probants : une place régulière dans le top 6 de la Liga, un triomphe en Coupe en 2021 et une qualification pour la Ligue des champions 2023. En Ligue des champions, le club a même terminé en tête de son groupe devant l’Inter Milan avant de céder face au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale.
Mais l’été 2025, Alguacil, formé au club et ancien joueur des catégories jeunes puis professionnel, a cédé à l’appel des pétrodollars en s’engageant avec Al-Shabab en Arabie saoudite (avant de quitter le club en février 2026). Sergio Francisco, jusqu’alors à la tête de l’équipe B et dont le parcours évoque celui d’Alguacil, devait assurer une transition aussi fluide que possible.
En réalité, il devait même lui insuffler un nouveau souffle. Car la saison précédente n’avait déjà pas été satisfaisante : la onzième place constituait de loin le pire résultat d’une saison complète sous Alguacil. Mais les débuts de Francisco ont été catastrophiques : sur les cinq premiers matchs de championnat, aucune victoire et seulement deux points.
Une tendance à la baisse tout à fait explicable, puisque la Real Sociedad avait récemment perdu trois des piliers les plus importants des années de succès sous Alguacil : En 2024, le meneur de jeu Mikel Merino (FC Arsenal) et le défenseur central Robin Le Normand (Atlético Madrid) ont quitté le club ; en 2025, le pilier Martin Zubimendi (FC Arsenal), talent exceptionnel, les a suivis.
Impossible pour la Real Sociedad de les remplacer comme tels ; c’est pourtant la norme dans l’ADN du club, qui doit sans cesse faire émerger de nouveaux talents issus de son centre de formation pour assurer sa pérennité sportive. Sous la houlette de Francisco, la situation est toutefois devenue si précaire en fin d’année dernière que la direction a dû réagir. La défaite 1-2 à domicile contre Gérone, alors également en pleine crise, mi-décembre, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase : après 16 journées, le club pointait à la 15e place, avec seulement un point d’avance sur la zone de relégation. Les dirigeants, emmenés par le président Jokin Aperribay, ont donc décidé de se séparer de Francisco et de faire à nouveau appel à un entraîneur extérieur pour éloigner le spectre de la relégation.
Succès rapide à la Real Sociedad : Pellegrino Matarazzo a tiré les enseignements de ses erreurs passées.
Le choix inattendu de Matarazzo, totalement inconnu en Espagne, a visiblement surpris Aperribay lui-même. « Je ne le connaissais pas », a-t-il reconnu sur Cadena SER après la finale de la Coupe. Il a également révélé : « J’ai demandé à l’IA s’il était un bon entraîneur pour la Real Sociedad. Elle m’a répondu que ce n’était pas le cas. » Heureusement, le dirigeant ne s’est pas laissé influencer par l’IA et a suivi les recommandations de son directeur sportif, Erik Bretos, qui lui avait présenté l’ancien coach de Bundesliga du VfB Stuttgart (de décembre 2019 à octobre 2022) et du TSG Hoffenheim (de février 2023 à novembre 2024).
Dès leur première rencontre, l’Italien l’avait impressionné : « Il savait tout sur tout le monde. Son analyse de la Real Sociedad était impressionnante », a témoigné Aperribay, qui a finalement validé ce choix après cinq entretiens. Matarazzo a été présenté le 21 décembre, un peu plus de treize mois après son départ d’Hoffenheim.
Pendant cette période, il a tiré les enseignements de ses erreurs passées, comme il l’a confié à The Athletic : « Avant, j’avais tendance à surcharger les joueurs d’informations. J’ai désormais appris à faire le tri et à personnaliser mon approche, afin qu’ils puissent canaliser toute leur énergie sur le terrain sans trop réfléchir. » « La clarté est essentielle, que ce soit sur la verticalité de notre jeu, la façon de casser les lignes, notre jeu de position, nos déclencheurs de pressing ou nos principes défensifs. Mais quand on encombre trop la tête des joueurs, ils ne peuvent plus jouer de manière instinctive », analyse-t-il.
Des consignes claires, mais aussi la liberté de décider sur le terrain : grâce à ces deux piliers, Matarazzo a pu « trouver d’excellentes solutions pour redonner à cette équipe une mentalité de gagnante et la remettre sur la voie du succès ». Ce triomphe en Copa clôt le cercle ouvert début janvier, lorsque Matarazzo avait entamé son aventure basque par un encourageant 1-1 face à l’Atlético.
Quatre succès ont alors suivi, dont deux ont particulièrement marqué les esprits. Lors du premier, l’audace a été récompensée : en huitièmes de finale à domicile contre Osasuna, la Real Sociedad était menée 0-2 à un quart d’heure de la fin avant de renverser la vapeur. Benat Turrientes a d’abord réduit le score, avant qu’Igor Zubeldia n’envoie la Real Sociedad en prolongation dans le temps additionnel. Il a finalement fallu un scénario à suspense, conclu aux tirs au but, pour que le club basque se hisse in extremis en quarts de finale.
Le deuxième temps fort intervient quatre jours plus tard : une victoire 2-1 face au champion en titre, le FC Barcelone, grâce à deux cadres, Oyarzabal et Goncalo Guedes. Les bases d’un début de saison aussi réussi pour Matarazzo à Saint-Sébastien étaient ainsi posées et ont continué à prendre vie. Sur les 20 matchs disputés jusqu’à présent sous Matarazzo, la Real Sociedad n’a essuyé que quatre défaites : les trois premières, contre le Real Madrid, lors du match retour à l’Atlético et face au FC Villarreal, ont toutes eu lieu à l’extérieur contre des équipes de très haut niveau de la Liga. La première défaite surprise n’est intervenue que mercredi, lorsque la Real Sociedad s’est inclinée 0-1 face à Getafe, seulement deux jours après la fête du trophée en ville.
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Pellegrino Matarazzo savoure pleinement la vie à Saint-Sébastien.
Les performances sportives de Matarazzo s’expliquent en partie par son investissement total dans ce nouveau défi. Il a rapidement assimilé la culture spécifique du club, attaché à son identité basque et axé sur des joueurs locaux ayant idéalement déjà porté le maillot de « La Real » dès leur jeunesse.
Pour s’imprégner pleinement de l’environnement du club, Matarazzo vit en plein centre-ville, dans le nord de l’Espagne, et cherche à entrer en contact direct avec les personnes qui font vivre la structure. « J’apprécie vraiment beaucoup cette merveilleuse région. La ville est superbe, tout est parfaitement entretenu. Chaque soir, je vis une expérience culinaire vraiment formidable. On y mange très bien, les gens sont simples et respectueux. Cette culture me parle et me correspond », a-t-il confié à Sport Bild. Sa voiture est garée près de la plage. Chaque matin, je prends une grande inspiration en contemplant la mer pour me concentrer sur la journée à venir. Quand j’ai besoin d’ordonner mes pensées, je vais marcher sur la plage, je regarde l’océan et je réfléchis aussi au football. »
L’un des temps forts de son aventure espagnole reste les demi-finales de Coupe contre l’Athletic Bilbao, grand rival basque. « Dès 6 h 30 du matin, les supporters dans la rue me disent qu’il faut battre l’Athletic. Quand je sors dîner le soir, ils me le rappellent encore », raconte l’Italien, qui a rapidement intégré cette ferveur. Vainqueur 1-0 à l’aller comme au retour, Matarazzo a consolidé sa cote auprès des supporters.
Fait marquant : sept membres du onze de départ aligné en finale de Coupe contre l’Atlético sont issus du vivier local et ont déjà porté le maillot de la Real Sociedad en équipes de jeunes. Parmi eux, l’international espagnol Oyarzabal bien sûr, mais aussi le gardien Unai Marrero. Âgé de 24 ans, né à Saint-Sébastien et membre de « La Real » depuis l’âge de 15 ans, il est le numéro deux en championnat, mais Matarazzo lui a confié les clés de la cage pour la Coupe. Marrero a récompensé cette confiance en arrêtant deux tirs au but face à l’Atlético.
Pellegrino Matarazzo à la Real Sociedad : même l'IA est désormais convaincue
L’adjoint de Matarazzo s’inscrit parfaitement dans cette dynamique, qui marie un souffle d’idées neuves venues de l’extérieur et un attachement inconditionnel à l’identité du club. À la surprise générale, il a recruté l’ancien défenseur de Bundesliga Ömer Toprak, passé par Leverkusen et Dortmund, pour l’épauler, bien que celui-ci n’ait jamais entraîné auparavant.
« Je l’ai rencontré lors d’un match de Ligue des champions entre Leverkusen et l’Inter Milan. Nous sommes restés en contact, nous nous voyions régulièrement et parlions football », a expliqué Matarazzo à Sport Bild pour expliquer comment il avait repéré Toprak. « Il a l’expérience d’un joueur professionnel, ce qui lui permet d’établir une bonne relation avec l’équipe. Il a déjà une grande influence. »
Avec une complicité naissante, Matarazzo taquine toutefois l’ancien international turc : « Ömer m’avait dit à l’époque qu’il parlait espagnol. C’était un peu exagéré. Aujourd’hui, on en rit… Il a certes quelques notions, mais on s’est lancé un défi pour voir qui sera le premier à maîtriser la langue. »
Reste que, lors de la fête de la Coupe, les supporters ont préféré l’écouter déclamer quelques mots de basque. Avec John Maisano, qui maîtrise « parfaitement l’espagnol, l’italien et l’anglais », Matarazzo dispose d’un autre adjoint polyglotte. Le technicien américain souhaite à présent « tout faire en espagnol dès le début de la saison prochaine ». Sous contrat jusqu’en 2027, il a profité de l’euphorie de la victoire en Coupe pour annoncer de grands projets.
À ce jour, il a mené la Real Sociedad de la menace de relégation à un titre et au retour des ambitions européennes. Après 32 journées, le club occupe la 8e place et la participation à l’Europa League est déjà assurée grâce à la victoire en Coupe. Si la cinquième place, synonyme de C1, est encore accessible – Real Sociedad compte sept points de retard sur le Betis – le calendrier joue en faveur des Basques : seul un duel direct avec les Sévillans figure au programme, les autres adversaires occupant la deuxième partie du classement.
Quoi qu’il en soit, l’IA a depuis longtemps démontré que « l’homme du miracle », ainsi surnommé par Marca après la victoire sur l’Atlético, avait raison. Début mars, après la demi-finale de Coupe remportée contre Bilbao, le président Aperribay a relancé sa demande initiale auprès de l’IA. Cette fois, l’outil a jugé Matarazzo « excellent » pour le poste à la Real Sociedad.
- AFP
Pellegrino Matarazzo à la Real Sociedad : les chiffres clés
Prise de fonction
21 décembre 2025
Contrat jusqu'au
30 juin 2027
Matchs
20
Victoires
12
Matchs nuls
4 défaites
Défaites
4
Titres
Vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2026.