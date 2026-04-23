Sans l’intelligence artificielle, ce conte de fées moderne n’aurait jamais existé : comment Pellegrino Matarazzo s’est imposé comme « l’homme du miracle » à la Real Sociedad

Le choix inattendu de Matarazzo, totalement inconnu en Espagne, a visiblement surpris Aperribay lui-même. « Je ne le connaissais pas », a-t-il reconnu sur Cadena SER après la finale de la Coupe. Il a également révélé : « J’ai demandé à l’IA s’il était un bon entraîneur pour la Real Sociedad. Elle m’a répondu que ce n’était pas le cas. » Heureusement, le dirigeant ne s’est pas laissé influencer par l’IA et a suivi les recommandations de son directeur sportif, Erik Bretos, qui lui avait présenté l’ancien coach de Bundesliga du VfB Stuttgart (de décembre 2019 à octobre 2022) et du TSG Hoffenheim (de février 2023 à novembre 2024).

Dès leur première rencontre, l’Italien l’avait impressionné : « Il savait tout sur tout le monde. Son analyse de la Real Sociedad était impressionnante », a témoigné Aperribay, qui a finalement validé ce choix après cinq entretiens. Matarazzo a été présenté le 21 décembre, un peu plus de treize mois après son départ d’Hoffenheim.

Pendant cette période, il a tiré les enseignements de ses erreurs passées, comme il l’a confié à The Athletic : « Avant, j’avais tendance à surcharger les joueurs d’informations. J’ai désormais appris à faire le tri et à personnaliser mon approche, afin qu’ils puissent canaliser toute leur énergie sur le terrain sans trop réfléchir. » « La clarté est essentielle, que ce soit sur la verticalité de notre jeu, la façon de casser les lignes, notre jeu de position, nos déclencheurs de pressing ou nos principes défensifs. Mais quand on encombre trop la tête des joueurs, ils ne peuvent plus jouer de manière instinctive », analyse-t-il.

Des consignes claires, mais aussi la liberté de décider sur le terrain : grâce à ces deux piliers, Matarazzo a pu « trouver d’excellentes solutions pour redonner à cette équipe une mentalité de gagnante et la remettre sur la voie du succès ». Ce triomphe en Copa clôt le cercle ouvert début janvier, lorsque Matarazzo avait entamé son aventure basque par un encourageant 1-1 face à l’Atlético.

Quatre succès ont alors suivi, dont deux ont particulièrement marqué les esprits. Lors du premier, l’audace a été récompensée : en huitièmes de finale à domicile contre Osasuna, la Real Sociedad était menée 0-2 à un quart d’heure de la fin avant de renverser la vapeur. Benat Turrientes a d’abord réduit le score, avant qu’Igor Zubeldia n’envoie la Real Sociedad en prolongation dans le temps additionnel. Il a finalement fallu un scénario à suspense, conclu aux tirs au but, pour que le club basque se hisse in extremis en quarts de finale.

Le deuxième temps fort intervient quatre jours plus tard : une victoire 2-1 face au champion en titre, le FC Barcelone, grâce à deux cadres, Oyarzabal et Goncalo Guedes. Les bases d’un début de saison aussi réussi pour Matarazzo à Saint-Sébastien étaient ainsi posées et ont continué à prendre vie. Sur les 20 matchs disputés jusqu’à présent sous Matarazzo, la Real Sociedad n’a essuyé que quatre défaites : les trois premières, contre le Real Madrid, lors du match retour à l’Atlético et face au FC Villarreal, ont toutes eu lieu à l’extérieur contre des équipes de très haut niveau de la Liga. La première défaite surprise n’est intervenue que mercredi, lorsque la Real Sociedad s’est inclinée 0-1 face à Getafe, seulement deux jours après la fête du trophée en ville.