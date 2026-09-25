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Ligue des Champions
Ligue des ChampionsVue d'ensemble
Ligue des Champions, calendrier et résultats
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mercredi 9 septembre
Classements
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|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Paris Saint-Germain
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|5
|3
|2
|Bayern Munich
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|3
|FC Barcelone
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|4
|Manchester United
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|5
|Como
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3