Alerte pour Aston Villa ! Guendouzi autorisé à revenir après la réduction de sa suspension par l’UEFA

Fenerbahçe a reçu un coup de pouce important avant son déplacement crucial de Ligue des champions à Birmingham, l’UEFA ayant confirmé une réduction de la suspension européenne de Matteo Guendouzi. Le milieu de terrain français est désormais officiellement disponible pour être sélectionné lorsque le géant turc affrontera l’Aston Villa d’Unai Emery à Villa Park le mois prochain.