« Chaque soir de derby est votre pire cauchemar »

Une phrase que les supporters du Real Madrid avaient l'habitude de scander à chaque fois qu'ils affrontaient l'Atlético Madrid, en particulier après la domination écrasante dans les confrontations directes à l'époque précédant Diego Simeone.

Mais depuis, les choses ont beaucoup changé et nous avons vu l'Atlético devenir un rival redoutable pour le club madrilène, au point même que la confrontation s'est répétée en finale de la Ligue des champions à deux reprises en l'espace de 3 ans.

Les confrontations entre le Real Madrid et l'Atlético sont devenues un rendez-vous attendu de tous dans toutes les compétitions, surtout après le succès des Colchoneros qui ont raflé deux titres de championnat ces dernières années, dont l'un arraché des griffes du voisin.

Dans les lignes suivantes, Kooora retrace l'histoire des confrontations entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid en Liga, en Ligue des champions et dans les autres compétitions.

L'histoire des confrontations entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid en Liga

Le Real Madrid détient le plus grand nombre de victoires dans le derby de la capitale espagnole : sur 179 confrontations, le club madrilène a remporté la plus grande part des victoires avec 92 succès.

L'Atlético Madrid a quant à lui pu s'imposer dans 43 rencontres, la dernière lors de la septième journée de la Liga de la saison 2026-2027 sur le score de deux buts à un.

Compétition Nombre de matchs Victoires du Real Madrid Victoires de l'Atlético Madrid Matchs nuls Liga 179 92 43 44

L'histoire des confrontations entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid en Ligue des champions

Le premier match du derby de Madrid en Ligue des champions a eu lieu en 1959, et le Real Madrid l'avait alors emporté deux buts à un. Mais les matchs les plus marquants du derby furent deux finales de Ligue des champions, en 2014 et 2016, et à chaque fois le Real Madrid a remporté le titre.

Compétition Nombre de matchs Victoires du Real Madrid Victoires de l'Atlético Madrid Matchs nuls Ligue des champions 11 6 3 2

L'histoire des confrontations entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid en Coupe du Roi

Le tout premier derby de Madrid a eu lieu en Coupe du Roi en 1923, et le Real Madrid l'avait alors emporté sur un score de trois buts à zéro. Au total, les deux équipes se sont affrontées lors de 44 rencontres en Coupe du Roi, le club madrilène s'étant imposé dans 18 matchs contre 12 en faveur des Colchoneros.

Compétition Nombre de matchs Victoires du Real Madrid Victoires de l'Atlético Madrid Matchs nuls Coupe du Roi 44 18 12 14

L'histoire des confrontations entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid en Supercoupe d'Espagne

La rivalité est intense en Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et l'Atlético, tant les deux clubs sont quasiment à égalité en tout. En 5 matchs, l'Atlético l'a emporté une fois et le Real Madrid deux fois, tandis que deux confrontations se sont soldées par un match nul.

Compétition Nombre de matchs Victoires du Real Madrid Victoires de l'Atlético Madrid Matchs nuls Supercoupe d'Espagne 4 4 1 2

Quelle est l'histoire des confrontations entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid ?

Sur le plan des principales confrontations comme la Liga, la Ligue des champions et la Coupe du Roi, il existe une supériorité nette en faveur du Real Madrid, tandis que l'Atlético domine dans les Supercoupes et la Coupe de la Ligue espagnole.