« On aurait dit un film » : le père d'Espai révèle les coulisses des heures folles avec le Real Madrid

« Comme si nous vivions dans un scénario de cinéma ». C'est par ces mots que Juanjo Espí, le père de la nouvelle recrue offensive du Real Madrid, Carlos Espí, a résumé les heures dramatiques qui ont bouleversé la vie de son fils, passé en une seule journée des entraînements de Levante à la signature de son contrat avec le club merengue.

Juanjo Espí a dévoilé les détails des instants exceptionnels vécus par sa famille durant les dernières heures précédant la finalisation du transfert de son fils Carlos au Real Madrid, dans un deal qu'il a qualifié de « surprise », même pour les plus proches.

Espí a expliqué, dans un entretien accordé à la radio espagnole « Cadena SER », que son fils s'entraînait hier matin avec l'équipe de Levante, tandis que ses agents négociaient son transfert vers le club de Brighton, avant que toutes les données ne changent en quelques heures et que son transfert vers le club merengue ne soit scellé.

Espí père a déclaré : « Ce qu'a vécu mon fils ressemble à une scène de film. À peine arrivés à Valdebebas pour signer le contrat, on nous a rapidement informés que l'entraîneur José Mourinho voulait nous rencontrer et nous souhaiter la bienvenue. »

Il a ajouté en décrivant l'instant de la rencontre : « Mourinho est arrivé et s'est montré très chaleureux avec nous tous. Puis il a attrapé Carlos par le col, l'a conduit dans son bureau et a dit : celui-là est à moi. Il s'est assis avec lui un moment, lui a expliqué son rôle dans l'équipe et lui a indiqué avec précision ce dont il avait besoin de lui. »

Dans un autre entretien avec « COPE Valencia », Juanjo a raconté un autre détail qui révèle l'ampleur de la tension ayant accompagné le transfert : « Carlos dînait tranquillement avec Emilio Butragueño au stade Santiago-Bernabéu, attendant que les choses se règlent pour pouvoir signer. Ce n'est pas quelque chose de normal. Au final, tout s'est bien passé ; il a franchi un saut qualitatif. »

Au sujet de ce qu'il a personnellement vécu de plus difficile durant ces heures, le père du joueur a affirmé que garder le secret avait été « terrible », déclarant : « Cacher la chose et ne pas pouvoir en parler était épuisant. Même ma mère, la grand-mère de Carlos, et mon frère ne savaient rien. Je n'ai pu le dire à personne. »

L'arrivée de Carlos Espí au Real Madrid offre au jeune attaquant venu de Valence la chance de sa vie, après un premier jour à Valdebebas que son père a qualifié d'« incroyable ».