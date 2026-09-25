Zidane brise la malédiction de la France ! Le nouveau sélectionneur gagne pour ses débuts à la tête des Bleus alors que Mbappe est blessé

Zinedine Zidane a réussi ses débuts à la tête de l’équipe de France, en décrochant une victoire difficile 1-0 contre la Turquie en Ligue des nations. Cependant, cet événement historique a été terni par une importante inquiétude liée à une blessure de Kylian Mbappe, le talisman des Bleus, contraint de quitter le terrain peu après avoir inscrit le but de la victoire.