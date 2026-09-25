+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication
LaLiga
LaLigaVue d'ensemble
LaLiga, calendrier et résultats
Plus
samedi 19 septembre
mardi 20 octobre
jeudi 8 octobre
vendredi 9 octobre
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|FC Barcelone
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|24
|21
|2
|Atlético Madrid
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|9
|16
|3
|Bétis Séville
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|2
|16
|4
|Real Madrid
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|10
|15
|5
|FC Séville
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|1
|13