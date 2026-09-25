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Zidane brise la malédiction de la France ! Le nouveau sélectionneur gagne pour ses débuts à la tête des Bleus alors que Mbappe est blessé

Zinedine Zidane a réussi ses débuts à la tête de l’équipe de France, en décrochant une victoire difficile 1-0 contre la Turquie en Ligue des nations. Cependant, cet événement historique a été terni par une importante inquiétude liée à une blessure de Kylian Mbappe, le talisman des Bleus, contraint de quitter le terrain peu après avoir inscrit le but de la victoire.

Kylian MbappéFrance
Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports

Le Real Madrid surveille les stars de City en pleine crise judiciaire

Le Real Madrid serait en état d’alerte maximale alors qu’il suit de près le feuilleton judiciaire en cours à Manchester City, avec le président du club Florentino Perez à l’affût d’une éventuelle offensive pour plusieurs stars de l’Etihad. Le géant espagnol fait partie des nombreux poids lourds européens qui attendent de voir si de lourdes sanctions pourraient contraindre le club à brader des talents de classe mondiale lors des prochains marchés des transferts.

E. HaalandManchester City
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