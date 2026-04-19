L'entraîneur américain Pellegrino Matarazzo décroche un titre prestigieux après la victoire de la Real Sociedad en finale de la Copa del Rey aux tirs au but face à l'Atlético de Madrid

Bien décidée à se mettre en difficulté, l’équipe de Matarazzo a mené au score à deux reprises samedi soir, avant de se faire reprendre par un Atlético déterminé à conquérir son premier titre majeur depuis cinq ans. Un égaliseur tardif de Julián Álvarez a envoyé le match en prolongation, puis La Real a finalement émergé vainqueur aux tirs au but. Le gardien Unai Marrero, auteur de deux arrêts décisifs, a préparé le terrain pour le remplaçant Pablo Marin, dont la transformation a scellé la victoire.

Un revirement remarquable pour Matarazzo et La Real, qui étaient en grande difficulté lors de sa nomination, il y a seulement cinq mois : l’équipe basque pointait à deux points de la zone de relégation et ne comptait que quatre victoires au compteur.