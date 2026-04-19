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L'entraîneur américain Pellegrino Matarazzo décroche un titre prestigieux après la victoire de la Real Sociedad en finale de la Copa del Rey aux tirs au but face à l'Atlético de Madrid
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La Real Sociedad ne facilite pas la tâche
Bien décidée à se mettre en difficulté, l’équipe de Matarazzo a mené au score à deux reprises samedi soir, avant de se faire reprendre par un Atlético déterminé à conquérir son premier titre majeur depuis cinq ans. Un égaliseur tardif de Julián Álvarez a envoyé le match en prolongation, puis La Real a finalement émergé vainqueur aux tirs au but. Le gardien Unai Marrero, auteur de deux arrêts décisifs, a préparé le terrain pour le remplaçant Pablo Marin, dont la transformation a scellé la victoire.
Un revirement remarquable pour Matarazzo et La Real, qui étaient en grande difficulté lors de sa nomination, il y a seulement cinq mois : l’équipe basque pointait à deux points de la zone de relégation et ne comptait que quatre victoires au compteur.
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Matarazzo et l'histoire
Les techniciens américains en Europe explorent encore un terrain inconnu. Outre-Atlantique, leur palmarès reste modeste. L’actuel sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, s’est certes distingué en remportant deux fois la Bundesliga autrichienne avec le RB Salzbourg, mais il n’a pas confirmé au plus haut niveau lors de ses passages à Leeds et au RB Leipzig.
Matarazzo devient ainsi le premier entraîneur américain à remporter un trophée dans l’un des cinq grands championnats européens.
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Un excellent vivier d'entraîneurs
Il convient également de noter que La Real s’est récemment imposée comme un véritable vivier d’entraîneurs de haut niveau. Xabi Alonso, Mikel Arteta, Unai Emery, Andoni Iraola et Julen Lopetegui y ont tous fait leurs preuves à Saint-Sébastien. Bien que Matarazzo soit arrivé bien plus récemment – il a pris ses fonctions en décembre 2025 –, il pourrait suivre une trajectoire similaire vers les sommets du football.
L'Atlético a un objectif à atteindre
La Real orient désormais son saison vers la Liga. À sept journées de la fin, le club pointe à deux points des places européennes. Toutefois, décrocher un titre majeur constituerait un compromis parfaitement honorable. De son côté, l’Atlético reste en course pour un sacre de premier plan. Il défiera Arsenal lors du match aller de sa demi-finale de Ligue des champions, le 29 avril.