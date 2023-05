Dafabet é confiável? Conheça todos os detalhes da plataforma

Quer saber se a Dafabet é confiável? Essa é uma plataforma que chegou há pouco tempo ao Brasil, então a dúvida é natural.

No entanto, não há motivos para preocupações quando analisamos a plataforma a fundo.

A seguir, nós contamos todos os motivos pelos quais a Dafabet é confiável, incluindo a sua licença de operação e feedback dos clientes. Também falamos sobre outros fatores pelos quais vale a pena se cadastrar no site, como o bônus de boas-vindas, opções de apostas e muito mais.

Dafabet Bônus de boas-vindas

O Dafabet bônus de boas-vindas é uma boa oportunidade de conhecer melhor o site e fazer apostas online. Atualmente, há duas opções de bônus ao criar sua conta: para apostas esportivas ou jogos de cassino.

Em seguida, explicamos o que é preciso fazer para obter um bônus de boas-vindas para esportes.

Bônus de esportes

Com o bônus de cadastro em esportes, você pode ganhar até R$600 em seus três primeiros depósitos no site. Para isso, basta criar uma conta e realizar pagamentos a partir de R$30. Os créditos são distribuídos da seguinte forma:

1º depósito: 100% até R$200;

2º depósito: 50% até R$200;

3º depósito: 50% até R$200.

Em cada uma das etapas, é preciso cumprir requisitos de apostas de 5x o valor do depósito + bônus para liberar saques do crédito recebido. No entanto, são válidas apenas as apostas com odds a partir de 1.50.

Vale a pena conferir os Termos e Condições (T&Cs) para conhecer outras regras da oferta.

Vantagens e desvantagens da Dafabet

A Dafabet oferece diversas vantagens para os fãs de apostas. Por outro lado, tem alguns pontos nos quais pode evoluir. Confira a seguir os destaques positivos e negativos da marca.

Vantagens

A Dafabet se destaca, principalmente, pelas seguintes vantagens:

Grande oferta de apostas esportivas

Pagamentos rápidos via Pix e diversos outros métodos de pagamento

Ambiente confiável e seguro para os usuários

App para dispositivos Android

Suporte via chat ao vivo e WhatsApp 24h por dia

Desvantagens

Não responde aos usuários no Reclame Aqui

Pouco tempo de atuação no mercado brasileiro

Não aceita saques com criptomoedas

A Dafabet é confiável?

Sim, a Dafabet é confiável e oferece toda a segurança necessária para o apostador. Para chegarmos a essa conclusão levamos em conta os seguintes itens atendidos pela empresa em nossa análise:

Licença válida de operação

Boa reputação no mercado

Patrocínios de clubes importantes

Termos e Condições claros e amigáveis

Ótimo nível de atendimento aos apostadores

Portanto, você pode ficar tranquilo(a) ao se registrar no site e fazer apostas online com a empresa. A Dafabet é confiável e garante uma boa experiência para seus clientes.

A Dafabet é segura?

Em termos de segurança, também podemos confirmar que o site da Dafabet é confiável. Afinal, vimos que a empresa oferece a seus clientes:

Métodos de pagamento seguros

Site protegido por criptografia SSL de 256 bits

Política de KYC responsável

Política de Cookies clara

Portanto, a empresa adota uma abordagem confiável no que diz respeito ao tratamento dos dados dos seus clientes.

A criptografia SSL evita que dados de um apostador sejam acessados por terceiros. Além disso, os apostadores que não gostam de compartilhar dados de cartões de crédito, por exemplo, contam com outras formas de pagamento no site.

Já as políticas de Know Your Customer (KYC) e Cookies demonstram a preocupação em proteger os dados dos clientes e de outras pessoas desde o momento em que se cria uma conta no site da Dafabet.

Licença de Apostas e Jogos

A Dafabet é confiável, entre outros motivos, por ter uma licença de operação emitida pela Autoridade de Jogos de Curaçao. Esse é um fator determinante, na nossa visão. Afinal, demonstra que a empresa atende às principais exigências do mercado regulado de apostas e cassino online.

A licença foi emitida em nome da empresa Osmila N.V., que controla a marca Dafabet e tem atuação reconhecida na indústria de apostas online e cassino. A empresa tem sede em Curaçao e opera em conformidade com as leis locais.

Dafabet no Reclame Aqui

Sempre que se avalia um site de vendas ou empresa na internet, vale a pena conferir os comentários e reclamações a respeito no Reclame Aqui. E o mesmo se aplica a um site de apostas. Afinal, o perfil na plataforma serve para “medir a febre” dos apostadores — sejam eles clientes ou não — em relação ao operador.

A Dafabet não respondeu até o momento aos comentários e reclamações dos usuários. Ou seja, apesar de haver uma conta da empresa no Reclame Aqui, ela ainda não deu atenção à plataforma. Então, fica difícil avaliar o feedback do apostador médio sobre o site.

O mais provável é que o operador tenha focado apenas no atendimento aos clientes diretamente em seu site desde que chegou ao Brasil. Portanto, as reclamações em outros canais, como o Reclame Aqui, não são tratadas pela empresa.

Dafabet app para dispositivos Android e iPhone

Se você gosta de jogar pelo celular ou tablet, vale a pena conhecer o Dafabet app. Aliás, neste caso, a empresa oferece duas opções de aplicativo: para apostas esportivas e cassino online. Então, é possível baixar ambos os apps ou apenas aquele que mais interessa a você.

Até o momento, as duas versões do app Dafabet estão disponíveis apenas para Android. Os arquivos APK de instalação podem ser baixados diretamente do site da empresa — o mesmo site onde você faz apostas e joga normalmente.

Se você utiliza um dispositivo com iOS, como iPhone ou iPad, tem a opção de fazer suas apostas pelo site mobile. Ele é altamente responsivo e compatível com todos os tipos de navegadores.

Seja pelo app ou pelo site móvel, você terá acesso a todos os recursos do site padrão da marca. Poderá criar sua conta, fazer login, obter o bônus de cadastro e realizar pagamentos. Além disso, terá acesso ao suporte e a todos os tipos de apostas que a casa oferece — tudo com a melhor segurança para os seus dados.

Baixe agora

Futebol na Dafabet Brasil

As apostas em futebol são as mais populares no Brasil — como ocorre em outros mercados mundo afora. Então, é importante conferir o que o site da Dafabet oferece nessa modalidade. Felizmente, encontramos na plataforma uma boa cobertura de eventos e muitos mercados de apostas diferentes para quem gosta do esporte.

A Dafabet recebe apostas nos torneios de futebol mais importantes do mundo, além de ter opções populares entre os apostadores locais. Por exemplo, você poderá testar sua sorte em competições como:

Champions League (Liga dos Campeões)

Premier League (Inglaterra)

La Liga (Espanha)

Bundesliga (Alemanha)

Serie A (Itália)

Ligue 1 (França)

Campeonato Brasileiro

Copa do Brasil

Copa Libertadores

Copa Sul-Americana

Quanto aos mercados de apostas, você terá mais de 80 opções nos jogos mais movimentados. Entre eles, estão todos os tipos de apostas mais populares, incluindo:

Resultado final

Placar exato

Dupla chance

Handicap asiático

Total de gols (mais/menos)

Empate anula a aposta

Ambos os times marcam

Intervalo/final

Também há uma seção bem completa de apostas ao vivo na Dafabet. Então, vale a pena criar uma conta de usuário, garantir seu bônus e experimentar as diferentes opções que a casa oferece.

Aposte agora

Odds e taxas de pagamento da Dafabet

As odds de apostas da Dafabet são competitivas, quando comparadas às de outras plataformas. Aliás, esse é um incentivo a mais para criar sua conta nessa plataforma.

O payout de apostas da Dafabet fica frequentemente acima de 95% em jogos com maior visibilidade. Para efeito de comparação, muitas marcas tradicionais não atingem esse patamar. Em alguns casos, a Dafabet consegue oferecer um payout superior a 97%.

Como sacar dinheiro na Dafabet?

A Dafabet oferece diversos métodos de pagamento em sua plataforma. Falando especificamente das formas de saque disponíveis, você pode escolher entre as seguintes opções:

Pix

Transferência bancária

AstroPay

Skrill

Pay4Fun

Neteller

ecoPayz

Para solicitar uma retirada, você deve fazer o seguinte:

Em primeiro lugar, realize o login no site

Então, clique sobre o ícone da sua conta no canto superior direito da página

Em seguida, clique em Caixa > Saques

Depois, basta escolher uma das opções e seguir as instruções

Caso você opte por um saque via Pix, por exemplo, poderá solicitar valores entre R$30 e R$5.000 por transação. O tempo de processamento das transações é de 1 a 5 minutos.

Ao realizar depósitos na Dafabet, você ainda pode utilizar métodos de pagamento adicionais, como boleto bancário, PicPay, cartão de crédito e criptomoedas. Ou seja, não faltam opções rápidas e seguras na plataforma.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Tem dúvidas ou reclamações para tratar junto à Dafabet Brasil? Então, você deve procurar o serviço de atendimento ao cliente da empresa. Atualmente, são quatro as opções disponíveis para os usuários do site ou app:

Chat ao vivo

WhatsApp

E-mail

Formulário

Normalmente, não é preciso fazer login em sua conta para acessar o suporte no WhatsApp. No entanto, isso pode ser necessário para abrir o chat no site ou aplicativo.

Seja qual for a opção escolhida, você tem acesso a atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana. Além disso, a Dafabet Apostas oferece suporte em português.

Visite a casa de apostas

Perguntas Frequentes

Ainda em dúvida se a Dafabet é confiável? Então, confira as nossas respostas para as questões mais populares sobre a empresa.

Quanto tempo demora a Dafabet a pagar?

A Dafabet oferece pagamentos praticamente instantâneos via Pix. Com esse método de saque, o tempo estimado de processamento é de 1 a 5 minutos. No entanto, o prazo pode variar caso você opte por outras formas de pagamento.

Como funciona a Dafabet?

A Dafabet é uma casa de apostas e cassino online com atuação no Brasil e em diversas partes do mundo. Para apostar nela, você deve se cadastrar como usuário e realizar um depósito em sua conta.

Como tirar dinheiro da Dafabet?

Para solicitar um saque na Dafabet, você deve fazer login em sua conta e clicar sobre o ícone do seu perfil na área superior do site. Em seguida, clique na opção Caixa > Saques e escolha um método de pagamento. Informe um valor e siga as instruções para finalizar.

Como fazer aposta na Dafabet?

Para apostar na Dafabet, você deve fazer login em sua conta e confirmar que tem saldo disponível. Então, acesse a área de Esportes do site e navegue até a categoria e evento de sua preferência. Marque uma ou mais seleções e confirme o palpite no boletim de apostas.

Qual o mínimo para sacar na Dafabet?

Atualmente, a Dafabet permite saques a partir de R$30. Por outro lado, o limite máximo de saques na plataforma é de R$5.000 com qualquer método de pagamento disponível. A única exceção é o ecoPayz, que permite retiradas até R$10.000.

Como a Dafabet paga?

A Dafabet oferece diversos métodos de pagamento para os usuários. No momento, os usuários brasileiros podem solicitar saques via Pix ou transferência bancária. Também é possível utilizar e-wallets como o AstroPay, Skrill, Pay4Fun, Neteller ou ecoPayz.

Qual o prêmio máximo da Dafabet?

Tanto o prêmio máximo quanto a aposta máxima que você pode realizar na Dafabet variam conforme a categoria, o evento e o tipo de palpite. Portanto, confira sempre os limites disponíveis para as apostas que você queira submeter no site.

Conclusão sobre o operador

A Dafabet é uma casa de apostas online com uma longa tradição em outros mercados e muito a oferecer no Brasil. Afinal, já chegou ao país com uma variedade muito grande de mercados de apostas. Também oferece uma política de segurança clara e confiável para os usuários locais.

A empresa já é patrocinadora do Coritiba, clube da série A do Brasileirão. E há outros fatores que demonstram o interesse dela em se estabelecer no mercado local. Por exemplo, oferece pagamentos rápidos via Pix. Além disso, tem suporte ativo 24h por dia para o Brasil — via chat ou WhatsApp.

Portanto, se você procura um novo site de apostas, a Dafabet pode ser uma ótima opção. De quebra, você pode obter bônus de boas-vindas ao criar sua conta na plataforma.