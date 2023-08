Betfair para iniciantes: passo a passo para começar a apostar

Guia da Betfair para iniciantes. Aprenda as dicas para obter o bônus de boas vindas e muito mais.

Saiba cada passo a passo para se cadastrar, apostar em esportes, baixar o aplicativo e muito mais. Um compilado total da Betfair para iniciantes.

Abra sua conta com o código promocional Betfair

Saiba por que a Betfair é legal

Veja nossa análise sobre a Betfair Brasil

Betfair para iniciantes

A Betfair Brasil é uma das mais conhecidas casas de apostas e jogos de cassino da internet. Essa plataforma está traduzida para o português e aceita jogadores brasileiros, além de contar com promoções diferenciadas.

O site da Betfair foi criado em 1999 e desde então se modernizou para ser referência entre os sites de apostas brasileiros. No que diz respeito aos seus bônus de boas vindas, existem duas promoções que podem ser aproveitadas.

Novos clientes que se cadastram para fazer Betfair apostas e querem um bônus no 1º depósito podem receber até R$ 200 ao depositar pela primeira vez. Para ativar essa oferta, os critérios são os seguintes:

Faça o seu primeiro depósito dobrando este valor (até R$ 200 de bônus).

Ambos os valores (depósito + bônus) vão ser transferidos automaticamente para sua carteira de bônus.

Note que os fundos de bônus não poderão ser sacados até que você cumpra o requisito de apostar 8x o valor do bônus.

Além disso, o usuário terá 90 dias para usar os seus fundos de bônus.

Apenas as apostas com odds a partir de 2.0 poderão ser feitas com os fundos de bônus.

As regras de termos e condições da Betfair Esportes se aplicam.

Essa promoção é a mais indicada da Betfair para iniciantes que realizam um cadastro no site. No geral, esse bônus está no padrão de outras casas de apostas, mas você pode saber mais no artigo sobre melhores casas de apostas.

Como se cadastrar na Betfair?

O primeiro passo a passo que vale a pena aprender para utilizar a Betfair para iniciantes é como se cadastrar nessa plataforma. Os passos exatos que devem ser seguidos são os seguintes:

Acesse a Betfair Brasil. Selecione o botão de cadastro para se cadastrar e fazer suas Betfair apostas. Informe o código promocional Betfair. Faça o primeiro depósito e comece a apostar.

Ao seguir esse passo a passo, você já pode cumprir o requerimento de apostas esportivas em futebol ou outros esportes. Lembre-se dos termos e condições da oferta de boas vindas para que a sua aposta seja qualificada para as regras e você possa sacar.

Além da oferta da Betfair apostas esportivas, é possível também receber outras vantagens como novo cliente. Saiba tudo no artigo sobre código promocional Betfair.

Por que escolher a Betfair?

Assim como outros sites de apostas, existem vantagens e desvantagens de se cadastrar na Betfair Brasil. É importante conhecer os pontos positivos e negativos dessa plataforma antes de fazer o seu cadastro.

Vantagens da Betfair

Vantagens da Betfair para iniciantes incluem a história dessa plataforma de apostas online e boa reputação de seus clientes, bem como outros diferenciais que fazem com que a empresa seja muito recomendada para brasileiros.

As principais vantagens da Betfair Brasil são as seguintes:

Área exchange: a Betfair tem uma seção exclusiva para intercâmbio de apostas online.

Muita confiabilidade: a Betfair apostas é uma das casas de apostas mais confiáveis para brasileiros.

Aplicativo de apostas: o aplicativo da Betfair Brasil pode ser baixado com facilidade em dispositivos Android.

Mega cotação: esse é um dos sites de apostas com odds interessantes, contando com o recurso Mega Cotação para alguns eventos esportivos.

Existem muitas outras vantagens de fazer apostas online na Betfair Brasil. Ao testar essa plataforma na prática ficará mais simples visualizar como elas funcionam.

Além das apostas online, as vantagens estão disponíveis também na seção do cassino. Por exemplo, na área ao vivo é possível jogar Roleta Brasileira com pessoas que falam português de verdade do outro lado da tela.

Fãs de pôquer, por sua vez, podem seguir o passo a passo para download de um programa para jogar esse jogo de cartas em seu computador.

Desvantagens da Betfair

As casas de apostas contam com vantagens e desvantagens. A Betfair Brasil não é diferente nesse quesito. Em termos de pontos negativos, alguns dos destaques ficam por conta dos seguintes aspectos:

Sem criptomoedas: diferentemente de outros sites de apostas, a Betfair não aceita depósitos e saques em criptomoedas.

Suporte não disponível 24/7: o suporte dessa casa de apostas não está disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana, mas sim das 9h às 21h, horário de Brasília.

Vale ainda destacar que a Betfair é uma das casas de apostas que não conta com promoções exclusivas pelo celular, mesmo tendo diversas outras ofertas para apostar em esportes ou jogar jogos de cassino.

Como fazer uma aposta na Betfair?

Conhecer a Betfair para iniciantes consiste em aprender como fazer uma aposta esportiva nessa plataforma. As etapas que você deve seguir são bem simples. Mas tenha em mente que é necessário ter um cadastro e saldo em sua conta.

Caso seja o seu primeiro depósito, certifique-se de que se cadastrou com o código promocional Betfair

Após essas etapas serem realizadas, siga estes passos para apostar:

Acesse a área esportiva da Betfair e clique no evento que você quer apostar. Selecione o mercado da sua aposta e o valor a ser apostado. Confirme o palpite esportivo no bilhete de apostas. Aguarde a aposta ser resolvida ou faça cash out do seu palpite esportivo.

Esses passos são similares a outros sites de apostas. No caso dos jogos de cassino, você precisa acessar a área de jogos e depois selecionar o jogo de sua preferência.

Você deve seguir esse passo a passo também se quiser apostar nesse site de apostas utilizando o aplicativo da Betfair para iniciantes. Afinal, as etapas são similares, mudando apenas o layout que aparece em sua tela.

Apostas ao vivo na Betfair

Apostar na Betfair para iniciantes permite que você aposte no pré-jogo ou no modo ao vivo. Os palpites ao vivo são realizados enquanto o evento acontece. Em outras palavras, se você está apostando no basquete, o palpite será realizado ao longo do confronto.

Se você ativou o código promocional Betfair ao se cadastrar, poderá apostar no modo ao vivo para cumprir o requerimento de apostas.

A Betfair tem transmissão ao vivo com vídeo. Portanto, se você pretende apostar com esse tipo de aposta, vale a pena ver o evento em tempo real enquanto realiza o seu palpite esportivo.

Utilize também as estatísticas caso queira ir além da Betfair para iniciantes e fazer um palpite esportivo mais avançado. Informações como o retrospecto das equipes, média de gols, entre outros dados podem ser encontrados.

Caso combine todos os dados, a sua experiência ao apostar será ainda melhor, já que ficará mais simples realizar o seu palpite com base em elementos que a própria Betfair oferece.

Betfair app

O aplicativo dessa casa de apostas pode ser baixado apenas em dispositivos Android. Os passos que devem ser seguidos se você quer realizar o download do app são os seguintes:

Entre no site da Betfair utilizando o navegador do seu celular. Selecione o botão de download do aplicativo da Betfair. Aguarde o download ser concluído e clique para abrir o app. Agora abra o app e faça suas apostas esportivas.

É interessante seguir os passos de cadastro na Betfair para iniciantes, bem como depositar para que você tenha saldo para fazer suas apostas pelo app.

Tudo que você realiza pelo aplicativo é automaticamente sincronizado pelo computador e vice-versa. Por isso, um deposito na versão pelo PC já é suficiente para que você tenha saldo e possa apostar pelo celular.

No caso de quem tem um dispositivo iOS, a melhor opção é utilizar a versão pelo navegador. A única diferença do aplicativo para a versão via navegador é que o app permite uma navegabilidade mais imersiva.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte da Betfair que os agentes poderão enviar informações sobre como baixar o aplicativo e fazer as suas apostas esportivas pelo app.

Betfair para iniciantes - Nossa opinião

Vale explorar o site da Betfair para iniciantes em diversos aspectos. Diferenciais como o Betfair Exchange bônus de boas vindas de 100% até R$ 200 para esportes, com código promocioal Betfair, são destaques.

A Betfair ainda conta com um aplicativo muito bom, Mega Cotações, uma plataforma confiável e muito mais. Mesmo sem suporte 24/7, os agentes atendem diariamente das 9h às 21h e ajudam de verdade. Portanto, vale a pena se cadastrar nesse site de apostas e usar tudo que a casa tem para oferecer.

Perguntas frequentes Betfair

Tire suas dúvidas sobre a Betfair.

Como começar na Betfair?

Você pode começar na Betfair fazendo o seu cadastro nesse site de apostas seguindo o passo a passo de registro. É importante utilizar o código promocional para receber o bônus de boas vindas de 100% até R$ 200.

Qual a melhor forma de apostar na Betfair?

O diferencial da Betfair é que você pode apostar no modo Exchange - intercâmbio. É lá que estarão disponíveis cotações no estilo bolsa esportiva. Ou seja, o valor da odd é apresentado com base na oscilação do mercado. Essa é uma aposta bem diferente da tradicional, mas que permite ao apostador ir além do modo comum.

Como saber apostar na Betfair?

Você pode saber apostar na Betfair seguindo os passos que compartilhamos para fazer o seu palpite esportivo nesse site. É necessário um cadastro e um depósito para que você tenha saldo. Com isso, poderá fazer a sua aposta em futebol, basquete, vôlei, tênis, entre outras modalidades esportivas que o site disponibiliza.

Como fazer um depósito na Betfair?

Você pode fazer um depósito nesse site de apostas cadastrando-se. Depois, selecione o botão de depósito no canto superior direito da tela. Na sequência, é necessário escolher o método de aporte que você quer utilizar e o valor a ser depositado. Confirme o depósito efetuando o pagamento e aguarde o valor ser liquidado em sua conta. Após isso, será possível utilizá-lo para apostar.

Como funciona a Betfair 2023?

A Betfair para iniciantes é uma casa de apostas em que você pode se cadastrar. Além disso, pode depositar para apostar em esportes ou jogar jogos de cassino. Seu saldo poderá ser sacado utilizando o método de retirada que você preferir.

