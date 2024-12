Palpite Palmeiras x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 08/12/24

Somente uma combinação de resultados específica pode dar o título ao Palmeiras, mas antes, o Verdão precisa fazer sua parte.

Somente uma combinação de resultados específica pode dar o título ao Palmeiras, mas antes de torcer por uma derrota botafoguense, o Verdão precisa fazer sua parte diante de um pressionado Fluminense.

Confira os nossos palpites para este que será o último jogo do ano no Allianz Parque.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.44 na bet365 Jogador marcar a qualquer momento Raphael Veiga 2.62 na bet365 Total de gols de uma equipe Fluminense não marcar 1.90 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Domínio em casa é comum para o Verdão

O Palmeiras vem de uma derrota em seus domínios para o líder Botafogo, apenas a sua segunda no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. A equipe palmeirense teve outras duas derrotas como mandante, mas ambas vieram na Arena Barueri.

Aquele tropeço em confronto direto pode custar ao Palmeiras o título, porém o fim de temporada do Verdão apresenta um baita aproveitamento.

A equipe atual bicampeã da Série A venceu quatro de seus últimos cinco compromissos e suas 12 vitórias em casa representam a segunda melhor marca da competição.

Palpite 1 - Palmeiras x Fluminense - Vitória do Palmeiras: 1.44 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Palmeiras x Fluminense pelo Brasileirão nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Turnos bem diferentes para o meia alviverde

Raphael Veiga respondeu da melhor maneira possível ao seu período no banco de reservas nesta temporada, terminando o ano em alta.

O camisa 23 do Verdão marcou nove dos seus 11 gols no Campeonato Brasileiro no segundo turno, principal goleador do Verdão neste período.

Veiga teve impacto direto em duas das últimas três vitórias do Palmeiras, ferindo as defesas do Bahia e Atlético-GO.

Palpite 2 - Palmeiras x Atlético-GO - Raphael Veiga marcar a qualquer momento: 2.62 na bet365.

Grande defesa contra um ataque questionável

A média de gols cedidos do Palmeiras é inferior a um por jogo e o mesmo pode ser dito da produção ofensiva do Fluminense.

Enfrentando o lanterna Cuiabá em seus domínios, o ataque do Tricolor das Laranjeiras suou para marcar apenas uma vez.

Durante esse recorte recente de quatro vitórias em cinco jogos, o único time que marcou mais de um gol contra o Palmeiras foi o Botafogo.

Palpite 3 - Palmeiras x Fluminense - Fluminense não marcar: 1.90 na bet365.